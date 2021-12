Joakim Kemell, 17, on ollut sivussa viikkoja – nyt superlupauksen tilanteesta saatiin hyviä uutisia!

Jyväskylän JYP saa kaivatun ykköstähtensä takaisin riveihinsä.

SM-liigan alkukauden sensaatio Joakim Kemell on palaamassa JYPin pelaavaan kokoonpanoon loukkaantumisensa jälkeen. JYPin 17-vuotias superlupaus oli sivussa hieman yli neljä viikkoa.

Jos takapakkia ei tule, Kemell nähdään seuraavan kerran tositoimissa perjantain vierasottelussa KalPaa vastaan.

– Hän on harjoitellut tällä viikolla normaalisti joukkueen mukana. Tähän asti kaikki on mennyt niin kuin on pitänyt, eikä ole tullut mitään takapakkia. Oikea kilpailutilanne on sitten se lopullinen testi, että kaikki on kunnossa, JYPin urheilujohtaja Mikko Viitanen kommentoi Ilta-Sanomille.

Kemell loukkaantui lokakuun viimeisenä viikonloppuna Lukkoa vastaan pelatussa ottelussa, kun hän törmäsi epäonnisesti Kristian Pospisilin kanssa.

Vamman takia Kemell joutui jättämään väliin Ruotsissa pelatun alle 20-vuotiaiden maajoukkueturnauksen.

– Perusperiaate on, että pitää olla sataprosenttisen varma siitä, että pelaaja on palautunut ja on saanut riittävän määrän harjoituksia alle. Nuori mies palautuu kaikista iskuvammoistakin yleensä vähän paremmin kuin vanhemmat pelaajat. Uskon, että hän on täysin valmis pelaamaan, kun se hetki koittaa, Viitanen ilmoitti.

Ennen loukkaantumistaan Kemell johti SM-liigan piste- ja maalipörssiä. Ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden kuumiin nimiin kuuluva laitahyökkääjä on tehnyt 16 ottelussa 12 maalia ja 18 pistettä.

Kemellin paluu on merkittävä uutinen paitsi JYPille myös koko SM-liigalle.

– Tämä sarja tarvitsee tarinoita. On hienoa nähdä todellisen kansainvälisen tason huippulupauksen kehittymistä. Kemell on tärkeä palanen JYPille, mutta myös liigalle. Ei näitä pelaajia joka vuosi ponnahda pinnalle, Viitanen sanoi.

JYP on tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 14. JYP katkaisi kymmenen ottelun tappioputkensa viime keskiviikkona. Kolmesta viime ottelusta JYP on voittanut kaksi.