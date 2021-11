SM-liigatuomio: Nyt herätys! Suomi-kiekon kruununjalokivi on tuhottu – tämä tilasto sen paljastaa

Peräti yhdeksällä SM-liigajoukkueella on ykkösvahtinaan tai tandemin toisena parina ulkomaalainen maalivahti.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Juuso Pärssinen on SM-liigan paras keskushyökkääjä. Turun Palloseuran 20-vuotias tähti johtaa vahvasti ketjunsa pelaamista illasta toiseen. Pärssinen säväytti Nashville Predatorsin harjoitusleirillä syksyllä, mutta paluu TPS:aan oli oikea ratkaisu tässä kohtaa. Pärssinen on vahva ehdokas koko pistepörssin voittajaksi, vaikka hän on pelannut selvästi vähemmän otteluita muihin kärkinimiin verrattuna.

Juuso Pärssinen loistaa Tepsissä.

Puheenaihe

Niin vain Kärpät keikkuu jälleen sarjan kärkikahinoissa, vaikka joukkue ei vieläkään vakuuta kokonaisuutena. Kärppien kärkipelaajat ovat kuitenkin järisyttävän kovia. Saku Mäenalanen on ”liian hyvä” pelaaja SM-liigaan. Mäenalanen voisi luistelunsa ja fyysisyytensä ansiosta pelata vielä NHL:ssä. Atte Ohtamaan johdolla puolustus on hyvissä kantimissa. Nuorista Topi Niemelä ja Axel Rindell pelaavat läpimurtokautta.

Tyyli

Iso käsi Tampereen suuntaan. Kumpikin tamperelaisseura hoiteli Hakametsän jäähyväisottelut omaan, tyylikkääseen tapaansa. Etenkin Ilveksen kannattajat olivat panostaneet upealla tavalla viimeiseen otteluun eri tifoilla. Suomen ensimmäinen jäähalli sai ansaitsemansa jäähyväiset, josta ei puuttunut kallisarvoista nostalgiaa.

Moka

Ässät lähtee kirjaimellisesti nollista liikkeelle Karri Kiven alaisuudessa. Pata on joka puolella jumissa, eikä Kiven avausottelu antanut paljon aihetta tuuletella. 0–5-selkäsauna kotona kivikovaa Tapparaa vastaan oli tylyin mahdollinen alku. Ässien on ensimmäisenä saatava rakoileva viisikkopuolustus ja häpeällisen heikko alivoima kuntoon.

Yllätys

Lauantain kierroksella Raksilassa todistettiin yllättävää maalituomiota, kun HIFK:n Eetu Koivistoisen maalia ei hylättykään. Chapeau, SM-liigan tilannehuone! Juha Jääskä osui voimalla Kärppien maalivahti Stanislav Galimoviin, mutta venäläisvahti oli selvästi alueensa ulkopuolella. Toivottavasti jämäkkä linja jatkuu myös jatkossa.

Sasha Huttunen

Tähti

Jarno Pikkarainen ja HPK. On uskomatonta, millaiseen lentoon Pikkarainen on Kerhon saanut. Joukkue liitää kahdeksan ottelun voittoputkessa ja jopa suora pudotuspelipaikka alkaa olla realismia. Ei tuota joukkuetta edes tunnista samaksi nipuksi, joka kompuroi alkukaudesta. Viisikkopelin rytmit ja kamppailuhalukkuus ovat aivan eri tasolla.

Jarno Pikkarainen on saanut HPK:n kovaan iskuun.

Puheenaihe

SM-liigassa on älytön määrä ulkomaalaisia maalivahteja. KalPa hankki hiljattain Connor LaCouveen ja JYP Konstantin Shostakin. Laatuvärväyksiä kumpikin, mutta kertoo myös karua kieltä Suomen omasta maalivahtituotannosta. Suomi-kiekon kruununjalokivi on tuhottu, kun laadukkaita kotimaisia vaihtoehtoja ei ole edes tarjolla.

Tyyli

Hyvästi jää, Hakametsä. Itsekin joskus Timo Jutilaa haastatelleena täytyy myöntää, että C Moren erätaukohaastattelu meni tunteisiin, kuten ”Jutillakin” meni. Tampere on suomalaisen jääkiekon koti ja seremoniat olivat tyylikkäät, mutta olipahan erikoista, että sekä Ilves että Tappara hävisivät juhlapelinsä. No, väliäkö sillä. Nokia-areenaa kohti.

Tappara sammutti Hakametsän valot lauantaina. Jäällä oli seuran suuruuksia.

Moka

Mikä sinua vaivaa, Tommi Miettinen? Suihkukomennus lauantain Jukurit-pelissä oli lähinnä nolo. KalPa hävisi back-to-back-pelit, joskin täytyy todeta, että perjantain peli ratkesi paitsiomaalilla. KalPalla on hyvä pelitapa, eikä sarjasijoitus (yhdestoista) ole sitä, mitä pitäisi. Olisi valtava fiasko, jos savolaiset jäisivät ulos pudotuspeleistä.

Yllätys

Odotukset olivat isot, kun Karri Kivi palasi Ässien penkin taakse. 0–5-tappio Tapparalle ei ollut sitä, mitä odotettiin. Pata oli hyvin pelissä mukana, mutta jänne katkesi kirvesrintojen johtomaaliin. Saa nähdä, miten Kivi saa Ässien kurssin käännettyä. Suunta on vain ylöspäin. Kivi on hyvä valmentaja, mutta kahden vuoden tauko liigavalmennuksesta voi aiheuttaa haasteita.

Karri Kiven kauden ensimmäinen ottelu Ässien penkin takana päättyi tylyyn tappioon.

Teemu Suvinen

Tähti

Pelicansin Jiri Smejkal on äitynyt huimaan vireeseen ja noussut Lukas Jasekin ja Iikka Kangasniemen varjosta joukkueen ykköstykiksi. Tapparassa ei kulkenut toivotusti, mutta Lahdessa potentiaali nähtiin. Marraskuun kahdeksassa pelissä 14 tehopistettä.

Kultakypärä Lukas Jasek johtaa vakuuttavasti Pelicansin hyökkäystä.

Puheenaihe

Edellä kerrottiin, kuinka kotimainen maalivahtituotanto on tukossa. Peräti yhdeksällä joukkueella on ykkösvahtinaan tai tandemin toisena parina ulkomaalainen maalivahti, parilla joukkueella jopa kaksi ulkomaalaista. Tähän ongelmaan on syytä herätä.

Tyyli

Jyväskylässä menee lähes kaikki päin mäntyä tällä hetkellä, mutta ainakin seura vielä yrittää. Sisään tuli uusi (apu)valmentaja ja uusi maalivahti. Pieniä veivauksia, mutta parempi kuin heittää hanskat tiskiin ja odotella tyhjennysmyyntejä.

Moka

SaiPan budjetilla ei ole varaa hutihankintoihin. Edellisellä visiitillään Lappeenrannassa ihastuttanut David McIntyre on ollut juuri sellainen. 25 ottelussa hän on tehnyt vain 7 tehopistettä. Kaudella 15–16 McIntyre takoi peräti 56 pistettä. Melkoinen ero.

Yllätys

HPK. Kahdella tavalla. Jarno Pikkaraisen johtama joukkue on yllättäen hurjassa kahdeksan ottelun voittoputkessa. Vielä suurempi yllätys on se, että voittoputkesta huolimatta joukkueen ylivoimaprosentti on vain 5,88. Toiseksi huonoimmalla eli Ilveksellä prosentti on 10,96.