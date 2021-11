JYP vahvisti maalivahtivärväyksensä

JYP tiedotti pelaajahankinnastaan.

SM-liigan häntäpäähän tipahtanut JYP saa vahvistusta maalivahtiosastolleen, kun jyväskyläläisseura ilmoitti tehneensä loppukauden kattavan sopimuksen valkovenäläisen Konstantin Shostakin kanssa.

IS kertoi värväyksestä aiemmin.

Lue lisää: SM-liigan kriisiseura on hankkimassa huippuvahdin KHL:stä

Shostak, 21, siirtyy JYPiin KHL-joukkue Severstal Tsherepovetsista, jossa hän pelasi tällä kaudella 13 ottelua kelpo torjuntaprosentilla 92,3.

– Shostakin urakehitys on ollut viime kausina nousujohteista, ja hän on tällä kaudella pystynyt osoittamaan olevansa voittava maalivahti kivikovassa KHL-sarjassa. Shostakin pelinlukutaito ja sijoittuminen ovat erinomaisella tasolla ja hänen peliotteensa on todella aktiivinen, JYPin urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen kertoi tiedotteessa.

Shostak pelasi Valko-Venäjän paidassa kolmessa ottelussa viime kevään MM-kisoissa. JYPissä ykkösmaalivahtina on toiminut alkukaudella Markus Ruusu.