Kuvat: Yli 51 vuoden mittainen jääkiekkotarina sai päätöksensä – 20 755 päivää avausottelun jälkeen Tappara jätti haikeat jäähyväiset Hakametsälle

Arkistokuva ei kerro, mistä tilanteesta on kyse, mutta oletettavasti Ilves on tehnyt maalin. Kahdesti osunut Reijo Hakanen (13) on kuvassa vasemmalla, oikealla jo edesmennyt Jorma Peltonen (16). Tapparasta vierestä katsovat Kari Mäkinen (5) ja Matti Kaski (9). Kirvesrintojen maalivahti ottelussa oli Matti Peltonen.