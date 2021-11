Kuvat: Tunteet pinnassa Tampereella – Ilves jätti jäähyväiset Hakametsälle

Tampereen Ilves pelasi viimeisen SM-liigaottelunsa Hakametsässä.

Ilveksen vihoviimeinen virallinen SM-liigan ottelu Hakametsässä päättyi tyylikkääseen seremoniaan. Ottelu päättyi TPS:n vierasvoittoon 5–2.

Vuoden 1985 Suomen mestaruuden voittaneen joukkueen pelaajat astelivat pelin jälkeen jäälle täyden Hakametsän (7 300) eteen. Ihmiset taputtivat seisaaltaan, kun vanhat mestarit tervehtivät yleisöä kiertämällä kaukalon.

Hakametsässä oli tunnelmaa koko illan.

Legendaarisen kiekkopyhätön valot syttyivät ensimmäisen kerran Ilvekselle paikallispelissä Tapparaa vastaan 31.1.1965.

– Tämä on Suomen ensimmäinen jäähalli. Hakametsä on maailman paras paikka pelata jääkiekkoa ja on sitä kaikille meille Suomen mestareille ikuisesti, Ilveksen 1985 kultajoukkueen kapteeni Matti Kaario hehkutti.

Matti Kaarion mielestä Hakametsä on maailman paras paikka pelata jääkiekkoa.

Virallinen seremonia päättyi tyylikkäästi hallin valojen sammuttamiseen.

Välittömästi sen jälkeen jo läpi ottelun liekeissä ollut Ilveksen fanikatsomo aloitti rytmikkään huutamisen.

”Tampereen ykkönen – Ilves! Tampereen ykkönen – Ilves!...”

Vaikka itse pelissä väkevästi esiintynyt TPS pilasi tamperelaisten haaveet voitosta, se ei kannattajia lannistanut.

Erilaiset, äänekkäät huudot raikuivat vielä reilut puoli tuntia pelin päättymisen jälkeen.

– Eteenpäin on menty minun peliajoistani. Fanien teko osoittaa todellista kiekkokulttuuria, kun he haluavat kiittää pelaajia noin aidosti selkeän tappionkin jälkeen, Ilvekselle Suomen mestaruuden 1985 ratkaissut Risto Jalo kiitteli.

Risto Jalo (oik.) kehui Ilveksen kannattajia.

Hetki oli haikea myös Ilveksen huoltajana vuodesta 1970 lähtien toimineelle Lasse Laukkaselle.

– Haikeaksi vetää, melkein silmäkulmat kostuvat. Tähänkö tämä upea tarina tässä hallissa tosiaan päättyy? Laukkanen tunnelmoi kerätessään pulloja vaihtoaitiosta pelin jälkeen.

– Uusi kansiareena on tosi komea ja pramea. Varastotilat siellä pienenevät, mutta kaikki paikat kiiltävät uutuuttaan. Ensi viikon keskiviikkona alkaa uusi aika, kun siellä ensimmäisen kerran harjoittelemme. Hakametsän muistot eivät ikinä unohdu. Olen saanut elää täällä omaa unelmaani yli 50 vuotta, Laukkanen summasi.

Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi haki lohtua tappiolle faneista.

– Uskomatonta kannustusta. Tämän saman fiiliksen kun saisi siirrettyä uudelle areenalle. Itse en koko päivänä ennen peliä enkä sen aikana ajatellut, että tämä olisi jotenkin erityinen ottelu.

– Mutta nyt pelin jälkeen voin sanoa, että hienoja muistoja täältä jää paljon. Ensimmäiset kokemukset noin kolmevuotiaana, kun tulin isän kanssa pelejä katsomaan. Muistan juosseeni innoissani hallin käytävillä.

Eemeli Suomen liigavuosina (2015–21) Ilves ei voittanut mitään suurta Hakametsässä.

– Huikea playoffsarja Tapparaa vastaan 2017 tulee ensimmäisenä mieleen. Silloin jääkiekko oli kaikkialla kaupungissa ykköspuheenaihe.

– Jospa uusi areena kääntää ratkaisevat ottelut meidän eduksemme. Joukkueessa on todella paljon kehityspotentiaalia. Kun saamme hyvät yksilöt toimimaan vielä paremmin yhteen viisikkoina, mikä tahansa voi jo tällä kaudella olla mahdollista, Suomi uskoi.