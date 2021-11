Leijonien MM-puolustaja kävi syvissä vesissä alkukaudella – ”Mentaalipuolen kanssa oli vaikeaa”

Axel Rindell sai kaipaamansa uuden alun Oulussa.

Axel Rindellillä on kulkenut hyvin kärppäpaidassa. Arkistokuva.

Kahden seuran väliset pelaajakaupat ovat SM-liigassa harvinaisia. Vielä harvemmin molemmat seurat hyötyvät pelaajakaupasta saman tien. Näin on käynyt Kärpille ja Jukureille, jotka tekivät lokakuun lopulla onnistuneen vaihdoksen.

Kärpät vahvistui 21-vuotiaalla kiekollisella rightin puolen puolustajalla Axel Rindellillä ja Jukurit sai sentterilupaus Aatu Rädyn, 19, ja puolustaja Veli-Matti Tiuraniemen, 24.

Viime keväänä yllättäen Leijonien MM-joukkueeseen murtautunut Rindell lähti kauteen kovin odotuksin, mutta alkukausi Jukureissa oli erittäin tuskainen.

– Lähdin tähän kauteen tavoittelemaan kunnon tykkikautta. Halusin olla todella tehokas, parantaa kokonaisvaltaista pelaamista ja ottaa seuraavan askeleen. Heti oikeastaan jo harjoituskaudella oli vaikeaa ja ensimmäiset 5–10 peliä olivat todella vaikeita. Sitä kautta paine alkoi kasaantua, Rindell perkasi perjantain HIFK-tappion jälkeen.

Lue lisää: Karri Kiven Ässille täystyrmäys, JYPin taskuraketti iski häikäisevän maalin – näin SM-liigassa pelattiin perjantaina

Viime kaudella 26 pistettä 47 liigaottelussa kerännyt Rindell joutui kokemaan myös katsomokomennuksen alkukauden aikana Mikkelissä.

– Mentaalipuolen kanssa oli vaikeaa. Se oli todella raskasta. Minulla ja (päävalmentaja) Olli Jokisella oli samat tavoitteet ja tiedostimme molemmat, ettei homma kulje. Koetimme Ollin kanssa ratkoa asioita ja hän yritti herätellä minua. Juttelimme kaikesta mahdollisesta, mutta kun ei lähde niin ei lähde, Rindell ruoti.

Kärpissä on kulkenut. Rindell on saanut Kärpissä haluamansa uuden alun kauteensa.

– Kaipasin uuden startin ja maisemanvaihdoksen. Olen saanut Kärpissä nollattua mielen, mikä on helpottanut pelaamista. Pelaamiseen on tullut rentoutta ja sitä kautta alkoi tulla oikeita valintoja kentällä. Pääsen taas nauttimaan pelaamisesta ja pystyn ottamaan pienistä onnistumisista positiivista energiaa, myhäili Rindell.

Rindell paukutti kahdessa ensimmäisessä ottelussa Kärppien paidassa tehot 1+4. Kärppien kuudessa ottelussa Rindell on nakutellut tehot 1+7 ja peliaikaa on siunaantunut yli 21 minuuttia illassa.

– Lumipallo lähti pyörimään oikeaan suuntaan. Se on helpottanut alkua Kärpissä, Rindell sanoi.

Rindellin hankinnan myötä Kärppien puolustuksessa on hyvin laajuutta ja kiekollista taitoa. Alakerrassa isoimmat minuutit pelaavat kapteeni Atte Ohtamaa, kultakypärä Topi Niemelä, Ludwig Byström ja Rindell.

Rindell on nautinnollisessa asemassa kärppäpaidassa, sillä pakkiparina luutii sarjan paras puolustaja Ohtamaa.

– Atte on ihan loistava pelaaja. Tämän sarjan ihan ykkösluokan puolustaja. Aten kanssa on todella helppo pelata. Kokenut pakki, jonka pelaamista on helppo lukea. Täydennämme toisiamme hyvin. Hänen pelityylinsä sopii hyvin minulle ja minun tyylini hänelle.

– Yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tykkään pelata Aten kanssa. Toivottavasti saan jatkaa siinä.

Perjantain vierasottelu HIFK:ta vastaan oli Kärpille vaikea. Vahvasti paineistanut HIFK sai Kärppien puolustajat liriin ja helppoihin kiekonmenetyksiin. Rindell ja kumppanit olivat vaikeuksissa punaisessa prässissä.

– HIFK tuli kovaa päälle, mutta toisaalta maalit, jotka annoimme, olivat otettavissa pois. Ensimmäiseen erään tuli tyhmiä ja helppoja virheitä. Ne pitää saada pois, linjasi Rindell.

– Viimeisessä parissa pelissä meidän starttimme on ollut huono. Se tekee pelaamisen todella vaikeaksi, jos joudumme joka kerta lähtemään parin maalin takaa-ajoasemasta toiseen erään. Otteluiden alkua pitää parantaa.