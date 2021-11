SM-liigatuomio: Iikka Kangasniemen kannattaisi muuttaa tapojaan – Kärppien 19-vuotiaan tähden pelisukkatyyli on kuin NHL:n palkkakunkulla!

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Waltteri Merelä on noussut Tapparan kuumimmaksi maalitykiksi. 23-vuotias laitahyökkääjä näytti potentiaaliaan viime kaudella tekemällä Pelicansissa 10 maalia ja 27 pistettä 57 ottelussa. Viime viikolla Merelä täräytti kolme maalia kahteen otteluun. 10 maalillaan hän sivuaa maaliennätystään. Raamikas laituri tuo suoraviivaisuutta ja laukausuhkaa Anton Levtchin ja Tyler Morleyn rinnalle.

Puheenaihe

Hallitseva mestari Lukko on ollut kauden suurin alisuorittaja. Materiaalinsa puolesta Lukon pitäisi kilpailla paikasta kuuden joukkoon, mutta peli ei vakuuta. Sija 12 on aika linjassa suorittamisen kanssa. Marko Virtasen johdolla Lukon pelillinen identiteetti on haussa. Osalla pelaajista on vielä ”toinen jalka” Pekka Virran pelitavassa. Vierasvoitto tulikuumasta Kärpistä tuli puskista.

Tyyli

En tiedä, keiden pelaajien julisteita Kärppien Topi Niemelän seinillä oli nuorempana, mutta 19-vuotias oululaispuolustaja muistuttaa pelityyliltään täysin nuorta Erik Karlssonia. Yhtä sulava ja kevyt luistelutyyli, samanlaisia ovelia kiekollisia ratkaisuja, takatukka mintissä ja pelirohkeus huipussaan. Tietenkin myös pelisukat on prässätty luistimien päälle yhtä huolitellusti kuin Karlssonilla, 31, joka on tällä kaudella NHL:n palkkakuningas.

Topi Niemelä johtaa SM-liigan puolustajien pistepörssiä tehoilla 5+15.

Moka

JYP kyntää syvällä. Maajoukkuetauolla puolustuspeliä piti panna kuntoon, mutta tauon jälkeen JYP otti kahdesti huolella pataan. Kahden ottelun ruma maaliero 2–16 ei jätä seliteltävää. Kymmenen ottelun tappioputki on sysännyt jyväskyläläisjoukkueen tutulle paikalle sarjan pohjamutiin. Jypinkylässä on pitkä ja kylmä loppukausi edessä.

Yllätys

KalPan tolppien välissä muhii vallanvaihto. Eero Kilpeläisen kausi on ollut ynseä. 36-vuotiaan konkarivahdin torjuntaprosentti on koko sarjan heikoin vähintään kymmenen ottelua pelanneista. Connor LaCouvee on saanut tykkialun Kuopiossa. Bratislava Capitalsista saapunut 27-vuotias kanadalainen torjui kaksi nollapeliä heti kärkeen.

Sasha Huttunen

Tähti

Connor LaCouvee tuli ryminällä SM-liigaan. KalPan Bratislavasta hankkima 27-vuotias kanadalaisvahti aloitti komeasti kahdella nollapelillä SaiPaa ja Lukkoa vastaan. Taika kesti lopulta 130 minuuttia ja 43 sekuntia, kun Pelicansin Toni Utunen sai ohitettua LaCouveen lauantaina. KalPalle on hyvä juttu, ettei joukkue ole vain Eero Kilpeläisen varassa.

Connor LaCouvee torjui nollapelin liigadebyytissään SaiPaa vastaan.

Puheenaihe

Liigasyksy on jo pitkällä, ulkona on pimeää ja ensimmäiset joukkueet alkavat pudota kyydistä. JYPin ja Ässien touhu on melko synkkää taaperrusta. Jänne ei kestä, eikä peli-ilosta ole mitään havaintoja. Pata on hävinnyt viimeiset kolme peliään, JYP hirveät kymmenen. Sarjasijoitukset ovat sitä, mitä saattoi odottaakin.

Tyyli

Pekka Jormakka palasi tyylillä parrasvaloihin. Loukkaantumisesta toipunut Jormakka iski heti paluuottelussaan ensimmäisen maalinsa jukurinutussa: oikea-aikainen hiipiminen takatolpalle ja avot! Viikon saldo oli kaksi ottelua ja kaksi maalia. 31-vuotias KHL-veteraani aikoo todistaa kaikille, että hän on yhä profiilitekijä SM-liigaan.

Moka

Voi hyvänen aika, miten huono JYP on tällä hetkellä. Kotitappio Kärpille maalein 1–10 oli lopputulos, joka ei yksinkertaisesti kuulu ammattilaissarjaan. Niin pahasti eivät voi joukkueen kantti ja ylpeys pettää. Kasvojenpesua ei nähty, vaan seuraavassa ottelussa tuli takkiin 1–6. Hurrikaanit voi liputtaa ulos pudotuspelitaistosta.

Yllätys

Olli Palola ei ollut lauantaina HIFK:n kokoonpanossa, eikä häntä ollut merkitty loukkaantuneiden listalle. SM-liigan kaksinkertainen maalikuningas hankittiin Stadiin tuloksentekijäksi, mutta toistaiseksi tahti ei ole ollut mitenkään erityinen: 20 ottelua ja tehot 5+9=14. Palolan kokonaisvaltaisessa pelaamisessa on puutteita.

Teemu Suvinen

Tähti

Syöpään sairastunut Rauman Lukon U20-joukkueen päävalmentaja Mikael Kotkaniemi palasi viime viikolla töihin rankan hoitojakson jälkeen. Hienoa, että hän on toipunut työkuntoon. MTV Urheilun haastattelussa hän sanoi nauttineensa valmentamisesta ”niin pirusti”. Kertoo kaiken asenteesta.

Puheenaihe

C Moren asiantuntija Sami Kapanen ihmetteli Pelicansin Iikka Kangasniemen paljaita ranteita. Aihe on ollut pinnalla sen jälkeen, kun luistin viilsi Saku Vesterisen ranteen auki. Onneksi Kangasniemikin sanoi C Morella harkitsevansa ranteidensa suojaamista jatkossa, se on oikea suuntaus.

Pelicansin kiekkotaiturin Iikka Kangasniemen paljaat ranteet näkyvät kaukalossa.

Tyyli

SM-liigan lehdistötilaisuudet saattavat monesti olla puisevia, mutta Risto Dufva tuo persoonallaan sopivasti väriä. HPK-tappion jälkeen hän puhui ensin letkeästi ja nauratti sen jälkeen Jarno Pikkaraista ja muita osallistujia velmuilemalla, että kenties Pikkarainenkin voisi sanoa jotain. Alta löytyvä klippi lehdistötilaisuudesta on hyvää tilannekomiikkaa.

Moka

JYPin tilanne. Päävalmentaja Jukka Ahvenjärven joukkueet harjoittelevat aina todella kovaa. Onko nyt menty nuorella joukkueella liiankin kovaa? Valmentajapuolella tehtiin mielenkiintoinen liike, kun Juha Juujärvi liittyi jyväskyläläisten ryhmään. Muuttuuko pelitapa nyt täysin?

Yllätys

Leijoniinkin ansaitusti noussut SaiPan maalivahti Niclas Westerholm, 23, on ollut alkukauden positiivisimpia yllättäjiä. Hän pitää lappeenrantalaisia pystyssä vaikeilla hetkillä. HIFK:ta vastaan hän kaappasi kiinni jälleen useamman läpiajon. Joukkueensa tärkein pelaaja.