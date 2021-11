SM-liigan pistepörssi hämää – tämä 20-vuotias huippulupaus on sarjan tehokkain pelaaja

TPS:n keskushyökkääjä Juuso Pärssinen, 20, on tällä hetkellä SM-liigan monipuolisin hyökkäysase.

TPS:n kultakypärä Juuso Pärssinen on odotetun kovassa vireessä.

Tappara–TPS 1–2

Hei, te kaikki vain SM-liigan pistepörssin top 10 -sijoja tarkkailevat. Oletteko huomanneet, kuka on ollut sarjan tehokkain pelaaja per ottelu?

TPS:n keskushyökkääjä Juuso Pärssinen on SM-liigan pistepörssissä sijalla 18, mutta hän antoi kilpailijoilleen kahdeksan kierrosta tasoitusta vieraillessaan syksyllä Nashvillen NHL-leirillä.

Pärssinen on koonnut 13 pelissä 5+10=15 pistettä mutta nousee koko ajan ylöspäin. Ei kannata yllättyä, jos hän jopa voittaa koko pörssin kauden päätteeksi.

Eikä Pärssinen ole pelkästään pistenikkari. Hän on pelirohkeuden ja loistavan pelisilmän yhdistelmä.

– Juuso on kiekollisen pelimme suunnannäyttäjä. Hän pystyy pitämään kiekkoa ahtaassa tilassa ja osaa lukea, mihin ketjukaverit seuraavaksi liikkuvat. Tiesimme, että hän pystyy kantamaan ykkössentterin tontin. Emme edes harkinneet muuta vaihtoehtoa, vaikka hän teki kesällä NHL-sopimuksen, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas sanoo.

Tapparan pelaajat poistuivat jäältä päät painuksissa.

Pärssisen luonne on poikkeuksellinen yhdistelmä määrätietoisuutta ja kilpailullisuutta, mutta myös oikeanlaista nöyryyttä.

Tämän ansiosta vierailu syksyn NHL-leirillä ei vaikuttanut hänen liigaesityksiinsä mitenkään.

– Se oli tosi hyvä kokemus. Olen oikealla tiellä. Vielä kyvyt eivät riittäneet NHL-paikkaan, mutta nyt tiedän, missä pitää vielä kehittyä.

Mitä asiaa sinun pitää erityisesti kehittää NHL:ää ajatellen?

– Stop and go -pelaamista. Se korostuu kapeassa kaukalossa. Tilanteisiin on pystyttävä myös reagoimaan nopeammin. Vuoden päästä olen varmasti valmiimpi pelaaja, Pärssinen luottaa.

Pärssinen oli TPS:n viime kauden finaalisensaation ehdottomia ykkösnimiä. Raimo Helmisen suosima aktiivinen, aggressiivinen ja luovan rohkea pelitapa oli kuin tehty hänen kehitystään varten.

Uusi päävalmentaja Ahokas on tuonut peliin lisää puolustuspelin kurinalaisuutta.

– Se sopii loistavasti tähän väliin. Sitä vaaditaan Pohjois-Amerikassakin. Sekä yksilöiltä että joukkueena. Kaikenlaiset tehtävät pitää pystyä hoitamaan, Pärssinen tietää.

Ei kannata yllättyä, jos Pärssisen nimi ilmestyy pikaisella aikataululla Leijonien EHT-joukkueeseen.

– Se on ilman muuta tavoite. Kutsu tulee, jos tekemiseni on tarpeeksi laadukasta joka ilta, Pärssinen kuittaa.

Tapparaa vastaan TPS:n kultakypärä johti joukkojaan edestä alusta loppuun. Hän pohjusti TPS:n avausmaalin ja tappoi Tapparan orastaneen kirin päätöserässä monipuolisilla ratkaisuillaan.

Välillä se tarkoitti vastustajan pilkkana pitämistä hyökkäysalueella, välillä pelin rytmittämistä, välillä nopeaa syöttämistä ja kerran jopa vastustajan horjuttamista painavalla taklauksella.

Ei ihme, että TPS:n runsaslukuiset fanit olivat tohkeissaan ottelun jälkeen.

Ensin he saivat koko joukkueen palaamaan kopista takaisin jäälle. Eikä siinäkään vielä kaikki.

”AINA HELPPO HAKAMETSÄ” -huuto raikui hallissa vielä noin 15 minuuttia ottelun päättymisen jälkeenkin.

TPS:n vierasfanit pitivät meteliä.

Käyttekö useinkin kiittämässä kannattajienne vieraspeleissä pelin jälkeen?

– Aloitimme tavan tällä kaudella Raumalla hyvän kannustuksen jälkeen. Kun he ovat vahvasti tukenamme, haluamme antaa heille mahdollisimman paljon takaisin, Pärssinen perusteli.

Ottelu Tapparaa vastaan oli todella intensiivinen heti alusta saakka.

– Ainakin tunteen puolesta paras tällä kaudella. Avauserässä oli todellista playoff-henkeä. Paljon taklauksia ja jokainen kamppailu vietiin loppuun saakka. Oli tosi hyvä fiilis pelata, kun oli kova vastustaja ja hyvä tunnelma hallissa, Pärssinen tunnelmoi.