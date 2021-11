Kommentti: Hävettävä turpasauna oli vain jäävuoren huippu – SM-liigan kriisijoukkue on täydellisessä kaaoksessa

Realiteetit ovat iskeneet rumalla tavalla JYPin kasvoille, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jyväskylän JYP on kriisissä.

SM-liigan pahimman kriisipesäkkeen tittelin voisi jakaa helposti Porinkin suuntaan, mutta Ässät on sentään voittanut jääkiekko-ottelun viiden viime viikon aikana. JYP ei.

JYP on kyntänyt lokakuun puolivälistä lähtien pahasti. Kauden pohjanoteeraus tapahtui torstai-iltana Hippoksella, kun kliininen Kärpät pyöritteli JYPiä kuin paskaista lakanaa lukemin 10–1.

Sarjan kärjen ja sarjan kellarikerroksen eron ei pitäisi olla näin suuri, mutta räikeät loppulukemat kertovat tässä kohtaa enemmän JYPistä kuin Kärpistä.

JYP oli veikeä joukkue lokakuun alussa. Nuorekas ja työteliäs nippu sykähdytti energisyydellään. Kauden sensaatio Joakim Kemell paiskoi liukuhihnalta maaleja ja JYP rakenteli jopa viiden voiton putken. Alkukausi oli yllättävän hyvä.

Tuloksellisesti syöksykierre alkoi 15. lokakuuta, kun JYP hävisi kotonaan SaiPalle 2–5. Viidennessä peräkkäisessä tappiossa Lukkoa vastaan JYPin riveistä putosi loukkaantumisen takia joukkueen talismaani, 17-vuotias superlupaus Kemell.

Torstain tappio Kärppiä vastaan oli JYPille jo yhdeksäs putkeen. Annetaan sen verran posia, että JYP aloitti ottelun vahvasti, ja sai edellisenä iltana pelanneen Kärpät ahtaalle, mutta toisessa erässä jyväskyläläisten paketti levisi hälyttävällä tavalla – jälleen kerran.

Löperöitä, jopa ylimielisiä kiekollisia ratkaisuja, halpoja kiekonmenetyksiä keskialueella, karkeita sijoittumisvirheitä, junnumaista kiekon jahtaamista, näennäistä puolustamista…

Koko komeuden kruunasi valmennuksen ratkaisu heittää 1–3-tilanteessa 17-vuotias Topias Leinonen tolppien väliin (lue: bussin alle) Markus Ruusun tilalle. Leinosen ensimmäisestä liigaottelusta tuli ainakin ikimuistoinen.

Vaikka JYPin veskaripeli epäonnistui torstaina(kin), ongelmat ovat paljon syvemmällä. JYPin junnujoukkue on kaaosmaisessa tilassa.

JYPin ohkainen joukkue on rakennettu eri tavalla kuin muut liigajoukkueet. Joukkueen keski-ikä on selvästi sarjan nuorin. Kokoonpanoon on haalittu lisäksi lähinnä tusinahankintoja ulkomailta.

Tärkeimmiltä tonteilta puuttuu laatua. JYPillä ei ole mitat täyttävää ykkössentteriä tai ykkösmaalivahtia.

Joukkueen johtajuusvajetta alleviivaa kapteenivalinta. Tshekin liigasta saapunut puolustaja Jan Scotka, 25, nimettiin kapteeniksi ilman aiempaa liigakokemusta, mikä herätti ihmetystä joukkueenkin sisällä.

Jan Scotka pelaa eniten JYPin pelaajista ottelua kohti. 21 ottelun jälkeen tshekkipuolustajan saldo on 0+1.

SM-liiga on nykyisin kasvattajasarja, mutta JYP on tässä suhteessa aivan oma lukunsa.

JYP on nuorentanut rajusti joukkuettaan viime vuosina. Kassatilanne on vaikea, ja tätä varten seurassa on valittu strategiaksi luottaa halpoihin ja lupaaviin pelaajiin, joista on mahdollista saada NHL-korvauksia joskus tulevaisuudessa.

Ihan kiva, että nuoret pelaajat saavat vastuuta, mutta ammattilaissarjan ei pitäisi olla opiskelupaikka alle 20-vuotiaille.

Materiaali on yksi osa ongelmaa, mutta vielä huolestuttavampaa on tapa, jolla JYP ottaa turpaan.

Ennen maajoukkuetaukoa JYPin kokenut puolustaja Aleksi Salonen antoi palaa Keskisuomalaisen haastattelussa. Salonen haukkui joukkueen pelaamisen ”hälläväliä-meiningiksi”.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan ilmapiiri joukkueessa on ollut tulehtunut. Tämä on heijastunut jäälle. JYPin jänne otteluiden sisällä katkeaa hämmentävän helposti jo ensimmäiseen takaiskuun.

Maajoukkuetauon piti olla hyvä paikka kerätä palikat kasaan ja ryhdistäytyä. Päävalmentaja Jukka Ahvenjärven mukaan tauko käytettiin puolustuspelin hinkkaamiseen.

Joukkue antoi oman vastauksensa torstai-iltana. JYPin reppu on heilunut yhdeksässä viime ottelussa yhteensä 46 kertaa (5,1 maalia ottelua kohti). Vaikka laskuista ottaisi pois selkäsaunan Kärpille, ottelukohtainen keskiarvo on 4,5 päästettyä maalia.

Nämä ovat junnuliigalukemia.

Viime kaudella JYP romahti liigan jumboksi. Kukaan ei odottanut menestystä tälläkään kaudella, mutta parempaan pitäisi pystyä. Nyt suunta on taas kohti pohjaa.

JYPin uskottavuus oli jo viime kaudella koetuksella.

Katseet kääntyvät väistämättä seurajohdon suuntaan. Urheilujohtaja Mikko Viitanen on tehnyt isoja muutoksia viime vuosien aikana, kun joukkuetta on uudistettu ja valmentajat ovat vaihtuneet – pakonkin sanelemana.

Päävalmentajana on pitkän päivätyön jyväskyläläisen jääkiekon eteen tehnyt Ahvenjärvi, joka on ensimmäistä kertaa päävalmentajana SM-liigassa. Ahvenjärvi, 56, tunnetaan vaativana ja työnteon kulttuuria vaalivana piiskurina, jonka pitäisi sopia nuorelle joukkueelle, mutta rakenne rakoilee.

Vastaavanlaisissa syöksykierteissä päävalmentaja on yleensä ensimmäinen, joka saa lähteä. JYPin tapauksessa en ole varma, että päävalmentajan vaihtaminen muuttaisi kokonaiskuvassa mitään.

JYP on sen verran sekasortoisessa tilassa koko organisaationa tällä hetkellä.

No, sarjasta ei voi pudota ja tänään pelataan taas. Seuraava kasvojenpesun paikka JYPillä on lauantaina Hakametsässä Ilvestä vastaan.