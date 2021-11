SM-liigan uusi tähti saa törkeitä viestejä, koska hänen isänsä on rikas ja kuuluisa – ”He väittivät, että isäni maksoi valmentajille”

KooKoon 19-vuotias sensaatiovahti Nick Malik saa törkyä somessa.

KooKoon nuori tshekkivahti Nick Malik on pelannut sensaatiomaisen syyskauden.

KOUVOLA

NHL:n pukukopeissa pyöri 2000-luvun alussa pikkupoika nimeltä Nick.

Hän oli kuin maskotti, joka leikki milloin Henrik Lundqvistin kanssa, milloin Steven Stamkosin.

Kuulostaa joka pojan unelmalta, mutta ei hän itse edes tajunnut sitä. Hän oli niin pieni vielä.

Isä pelaa jääkiekkoa ja nämä ovat hänen kavereitaan, hän vain ajatteli. Ei hän tiennyt, keitä he olivat.

Isä sattui olemaan Marek Malik, yli satakiloinen pakkijärkäle, joka pelasi 691 ottelua NHL:ssä vuosina 1994–2009. Viimeiset seurat olivat New York Rangers ja Tampa Bay Lightning.

Nick Malik syntyi vuonna 2002 Raleigh’ssa, Pohjois-Carolinassa, kun Marek edusti Hurricanesia.

19-vuotias Nick Malik sanoo, että asioiden mittasuhteet selvisivät hänelle vasta murrosiässä.

– Tajusin, minkälaisten pelaajien kanssa isäni oli pelannut. Sitä on ihan hullua ajatella nyt, hän sanoo.

– Minulle he, Lundqvist ja Stamkos, olivat vain ”joitain pelaajia”. Minä vain pyörin siellä pukukopissa enkä edes ajatellut asiaa.

Tänä päivänä Malik pyörii Kouvolan KooKoon pukukopissa. Hän on maalivahti ja SM-liigasyksyn yksi suurimpia sensaatioita, jonka alkukausi on ollut suorastaan satumainen.

Mutta kaikki eivät ole hänen puolestaan iloisia.

Marek Malik (vasemmalla) oli kovaotteinen NHL-korsto. Tässä runtua saa Islandersin Viktor Kozlov vuonna 2007.

Kun isä on tienannut NHL-urallaan 14 miljoonaa dollaria, voi sen kuvitella tarjoavan hyvät eväät myös lasten elämään. Puitteet ovat kohdillaan. On varaa harrastaa.

Mutta asialla on myös toinen, inhottavampi puoli. Malik sai kokea sen tylyllä tavalla, kun hänet valittiin ensi kertaa Tshekin poikien maajoukkueeseen.

Onnittelujen sijaan hänelle sateli haukkumaviestejä.

– He väittivät, että isäni maksoi valmentajille siitä, että minut valittiin joukkueeseen, Malik kertoo.

Heillä Malik tarkoittaa tuntemattomia ihmisiä somessa.

– Jos isäni ei olisi pelannut NHL:ssä, tai minulla olisi eri sukunimi, kukaan ei sanoisi mitään. Mutta koska isäni unelma toteutui ja hän tienasi paljon rahaa, ihmiset ajattelevat, että sen takia minäkin saan kaiken tämän.

Nick Malik on pelannut KooKoon maalilla 13 ottelua torjuntaprosentilla 92,4.

Viestit satuttavat. Malik on omalla työllään raivannut tiensä huipulle, minkä vahva syksy KooKoossakin todistaa.

Malik on saamistaan viesteistä loukkaantunut ja myös hämillään.

– Ihmiset Tshekissä ovat jotenkin kateellisia. Aina jos joku tekee jotain hienoa, muut ovat kateellisia siitä.

Viestit ovat jatkuneet. Voitokkaan maaottelun jälkeen Malik saa somessa parit kehut, mutta huonon pelin jälkeen negatiivinen viestirypäs on valtaisa.

– Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon ihmiset lähettävät minulle yksityisviestejä Instagramissa. He sanovat tosi paskamaisia juttuja minulle.

Malik ei koe olevansa kovin suosittu kotimaassaan.

– Ei ole paljoa ihmisiä, jotka pitävät minusta. Monet ihmiset eivät edes tunne minua siellä – ja silti he ovat päättäneet, etteivät pidä minusta. Sellainen on Tshekki, hän hymähtää.

Yksi viesti oli erityisen ilkeä. Malik ei halua edes toistaa sitä.

Hän klikkasi viestin lähettäjän profiilia.

– Siinä luki, että hän on 28-vuotias. Ja minä olen 19. Vastasin hänen viestiinsä, että toivon todella, että en käyttäydy samalla tavalla sitten kun minä olen 28-vuotias, Malik kertoo.

Ilkeilijä vaikeni. Malik tunsi olonsa voimaantuneeksi.

– Olen päättänyt kääntää tämän asian edukseni. Tämä on tehnyt minusta henkisesti vahvemman. Tästä on ollut minulle apua.

Malik kertoo vastaavansa kaikkiin some-viesteihin. Eikä hän peruuttele niissä vaan puolustaa itseään. Omaa kunniaansa.

Nick Malik kertoo vastaavansa jokaiseen ilkeään some-viestiin.

Kouvolaan Tshekin ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen päätyi sattumalta. Hän sai viime keväänä agentiltaan puhelun, että nyt olisi sauma siirtyä Suomen liigaan.

Malik soitti heti ystävälleen, kaksi vuotta vanhemmalle Lukas Dostalille, joka pelasi Ilveksessä ja oli SM-liigan paras maalivahti kaudella 2019–20.

– Dostal sanoi, että hän kehittyi täällä tosi paljon maalivahtina ja myös ihmisenä, Malik kertoo.

Esimerkki innosti.

– En edes miettinyt asiaa sen jälkeen. Sanoin kyllä.

Alku on ollut erinomainen. Malik on pelannut 13 ottelua torjuntaprosentilla 92,4 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 2,01, mikä on valanut kivipohjan KooKoon hurjalle syysvireelle.

Dostal singahti Suomesta Anaheim Ducksin organisaatioon, jossa hän on enää askeleen päässä NHL:stä. Samanlaisia unelmia on eittämättä Malikillakin, mutta hän ei halua puhua niistä vielä. Hän muistuttaa viime kautensa olleen floppi.

– En pelannut juuri missään koronan takia. Se oli vaikea tilanne minulle.

Nick Malik Synt: 26.4.2002, Raleigh, Pohjois-Carolina, Yhdysvallat. Pelipaikka: Maalivahti. Pituus / paino: 189 cm, 79 kg. Aiemmat seurat: HC Vitkovice (juniorit) –2018, HC Trinec 2018–2020, Soo Greyhounds (OHL) 2019–2020, HC Frydek-Mistek 2020–2021, KooKoo 2021–. Maajoukkueessa: Kahdet nuorten MM-kisat (2020, 2021)

Tilastoihin jäi seuratasolla vaivaiset neljä ottelua Tshekin kakkosliigassa sekä ykkösvahtina pelatut alle 20-vuotiaiden MM-kisat.

Nuorten kisoihin Malik tähtää myös tällä kaudella.

– Tällä hetkellä tavoitteeni on pelata hyvä kausi täällä Kouvolassa. Rakennan uuden tavoitteen sen jälkeen, hän sanoo.

Pohjois-Carolinassa syntynyt Nick Malik on Tshekin ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen.

Nick Malik on tarinansa alussa ja kun aikaa kuluu, lienee Kouvola vain yksi etappi sen alkupäässä.

Mutta tätä hetkeä ei voi vähätellä. Vaikean viime kauden, lapsuuden muuttorumban ja ihmisten ilkeilyn jälkeen nuori tshekkivahti on löytänyt paikan, jossa hän menestyy ja nauttii jääkiekosta.

Malik kiittää Radek Koblizekia, Kärpistä hankittua tshekkihyökkääjää.

– Kobla on tehnyt oloni täällä paljon paremmaksi. En ymmärrä paljoa suomea, pari sanaa vain, mutta nyt voin puhua tshekkiä Koblan kanssa.

Malik kiittää myös maalivahtivalmentaja Kari Lehtosta.

– Hän on hyvä ihminen. Se on kaikista tärkeintä.

On myös muita.

Some-postilaatikoihin sataa sontaa, mutta oikeassa elämässä Malik on saanut ympärilleen tukijoukon, joka antaa hänelle positiivista energiaa.

– Minulla on nyt ystäviä. Ei niitä ihmisiä ole paljon, mutta ainakin he tukevat minua, hän sanoo kiitollisena.