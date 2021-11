Kultaleijona Jarkko Immosen ura jatkuu

Jarkko Immonen jatkaa Jukureissa.

Mikkeli

Jukureiden kokenut hyökkääjä Jarkko Immonen jatkaa jääkiekkouraansa Mikkelissä myös ensi kaudella. Jukurit julkisti keskiviikkona Immosen jatkosopimuksen kaudesta 2022–23.

Jypissä edelliskaudet kiekkoillut vuoden 2011 maailmanmestari Immonen, 39, on Jukurien kehityspäällikön Mikko Hakkaraisen mukaan hyvä esimerkki nuoremmille.

– Hän on ollut yksi parhaista hyökkääjistämme ja kantanut isoa vastuusta erikoistilanteissa ja aloituksissa, Hakkarainen totesi seuran tiedotteessa.

– Hän on voittanut urallaan paljon ja tietää, mitä se vaatii.

Jatkopäätös oli Immoselle helppo.

– Meillä on Mikkelissä nyt hyvä meininki. Voittoja on tullut, ja väkeä on ollut peleissä paljon. Mikäs tässä on jatkaessa, kun pelaaminen on kivaa, Immonen totesi.