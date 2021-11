Katsoja ryntäsi vaihtoaitioon liigaottelussa – näin JYP ja SM-liiga kommentoivat poikkeuksellista välikohtausta

JYP ja SM-liiga tutkivat, miten katsoja pääsi rynnimään vierasjoukkueen vaihtoaitioon perjantaina.

Viime perjantaina pelattu JYPin ja Ässien välinen jääkiekon SM-liigan ottelu sai ikävän lopun, kun päätössummerin soitua katsomosta rynni katsoja Ässien vaihtopenkille.

Tapauksesta kertoneen Iltalehden mukaan katsoja yritti päästä käsiksi pelaajiin. Ottelu pelattiin Jyväskylässä ja kotijoukkue JYP hävisi sen 1–5.

JYPin urheilutoimenjohtajan Mikko Viitasen mukaan tapausta ”tutkitaan ja selvitellään”.

– Pyritään selvittämään, miten tällainen ikävä tapahtuma on päässyt käymään. Ja jos siinä asiassa on jotain korjattavaa, niin tehdään kaikki toimenpiteet ettei vastaava enää toistu, Viitanen kommentoi puhelimitse IS:lle maanantaina.

Viitanen on hyvin tietoinen tapahtuneesta, sillä seuraroolinsa lisäksi se osui hänen rooliinsa vanhempana.

– Oma poikakin oli todistamassa sitä ihan muutaman metrin päässä. Eihän tietenkään 10-vuotias poika hirveän tyytyväinen näkemäänsä ollut, Viitanen harmitteli.

– Jotain puutteita siinä hetkessä on varmasti ollut ja tämä on asia, joka seuran sisällä selvitetään hyvin tarkasti, hän totesi.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä ei vielä maanantaina voinut tarkemmin kommentoida tapauksen selvittelyä.

Järvelän mukaan asiaa tutkitaan tämän viikon aikana.

– Tässä ei nyt ole mitään hätää, kun ollaan tauolla (SM-liigan maajoukkuetauko). Käymme tämän asian rauhassa läpi, Järvelä sanoi IS:lle.

Onko kyseinen katsoja paikallistettu?

– Siihen en voi kommentoida mitään, Järvelä vastasi.

Onko katsojalle tai JYPille tulossa sanktioita?

– Ei me katsojaa voida sanktioida. Ainoa jota voidaan sanktioida on JYP, joka on järjestävä seura.

Onko JYPille tulossa sanktioita?

– Ennen kuin asia on käyty läpi, niin en voi sanoa mitään etukäteen, Järvelä totesi.

Ilta-Sanomat ei maanantaina tavoittanut JYPin toimitusjohtajaa Risto Korpelaa kommentoimaan tapausta ja mahdollisia sanktioita.

JYPillä on ollut haastava kausi pelillisesti. Joukkue on tällä hetkellä liigassa toiseksi viimeisenä.