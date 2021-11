SM-liigatuomio: hyljitty huipputalentti liekeissä Olli Jokisen Jukureissa – nolo etikettivirhe oli kuin videopelistä: ”Silmiin sattuu vieläkin”

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Teemu Suvinen, Sasha Huttunen ja Sami Hoffrén.

Teemu Suvinen

Tähti

Kärpissä loukkuun jäänyt Aatu Räty pääsi heti kunnolla irti Mikkelissä (tehot 2+2). Jäällä viiletti vapautunut nuorukainen. Nyt hän näyttää siltä pelaajalta, jota povattiin NHL:n kärkivaraukseksi. Ilmassa on koston- ja näytönhalua. Myös toiseen suuntaan siirtynyt Axel Rindell on vakuuttanut Oulussa.

Puheenaihe

Mitä Jyväskylässä oikein on meneillään? Pelaajat avautuivat harvinaisen suorapuheisesti pelin ja pukukopin ongelmista. Päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi pisti puheet tunnekuohun piikkiin, mutta ei savua ilman tulta. Tauko tuli JYPille hyvään paikkaan.

Tyyli

Olli Jokinen lupaili ennen kautta jotakuinkin niin, että Jukurit ei häviä kaukalossa työmäärässä ja luistelumäärässä vastustajilleen. Tällä hetkellä tuo todellakin pitää paikkaansa. Mikkeliläisten peli pursuaa energiaa ja taistelutahtoa. Tuloksena seurahistorian pisin voittoputki.

Moka

Lukko pelasi perjantaina 85-vuotisjuhlansa kunniaksi erityispaidoilla, joiden hallitseva väri oli keltainen. Harmi vain, että vastassa oli keltaisilla pelipaidoilla pelannut SaiPa. Ainakin katsojille ottelu oli haastavaa seurattavaa. Yleensä tällaisia mokia nähdään vain videopeleissä tai alasarjoissa.

Yllätys

Vakuuttavaa jälkeä alkukaudesta takonut Pelicans on ajautunut yllättäen syöksykierteeseen. Onko joukkue kuitenkin liikaa muutaman yksilön varassa? Huippuhankinta Mikko Kousa on ollut toistaiseksi pettymys, mutta liikkuvaan junaan voi olla vaikea hypätä kyytiin.

Sasha Huttunen

Tähti

Aatu Räty on liekeissä! Jukureihin siirtynyt talentti on saanut Mikkelissä aivan uudet moottorit alleen: kaksi ottelua, kaksi voittomaalia ja tehot 2+2. Peli-ilo, nälkä ja nautinto paistavat 18-vuotiaan sentterin kasvoilta. Tätä on ilo katsoa, sillä Rädyn pärjääminen ja kehittyminen ovat iso juttu koko suomalaisen jääkiekon kannalta.

Puheenaihe

Toisella superlupauksella, Brad Lambertilla, taas ei tahdo kulkea. Turhautuminen johti ylilyöntiin Ässät-ottelussa, kun Lambert näytti syöttämänsä maalin jälkeen keskisormea porilaisten vaihtoaitioon. Täysin turha ulosajo. JYPin luotsilla Jukka Ahvenjärvellä ja urheilujohtaja Mikko Viitasella on tärkeä tehtävä Lambertin, 17, kasvattamisessa. Kaikki on korvien välissä.

Tyyli

Voittoputkessa rullaavasta Jukureista täytyy nostaa esiin myös Joachim Rohdin. Väkivahva ruotsalaislaituri on hioutunut laadukkaaksi maalinsylkijäksi. Kauden maalimäärä on jo kahdeksan, ja on silmiinpistävää, miten hanakasti Rohdin hakeutuu maalipaikkoihin. Viikingin näköinen mies maalaa 11,4 prosentin osumatarkkuudella.

Moka

Rauman Lukko, zero points. Kolmen ottelun viikko oli surkea, kun hallitseva mestari taipui Jukureille, SaiPalle ja Ilvekselle – kaikille maalein 2–4. Paineet ja tuska näkyvät päävalmentaja Marko Virtasen kasvoilta. Kurssia yritetään kääntää pelaajahankinnoilla: maajoukkuetauon aikana riviin liittyy tshekkipakki Ondrej Slovacek.

Paine kasvaa Marko Virtasen ympärillä.

Yllätys

Victor Westermarckin kausi Vaasassa on ollut vaikea, peliaika on ollut tiukassa, mutta perjantaina räjähti Helsingin IFK:ta vastaan. Sportin puolustaja pääsi jatkoajalla jäälle ja ohjasi ratkaisumaalin. Täysosuma oli 27-vuotiaalle Westermarckille kauden ensimmäinen tehopiste. Siitä se lähtee.

Sami Hoffrén

Tähti

Räty sai jo palstatilaa edellä, joten nostetaan toinen nimi framille. Jukurien kapteeni Petrus Palmu on joukkueensa arvokkain pelaaja. 168-senttinen taskuraketti näyttää vaihdosta toiseen pelitapaesimerkkiä, paukuttaa tehoja ja sähköistää ketjunsa pelaamista. Tällä vauhdilla hänen oma piste-ennätyksensä (36) on paperia.

Puheenaihe

Jypinkylässä kytee kriisi. Raikkaan alkukauden jälkeen JYP on ottanut pataan kahdeksan kertaa putkeen. On anteeksiantamatonta, miten helposti JYPin pelillinen jänne on katkennut kesken otteluiden. Pelaajien avautumiset julkisuuteen kielivät ongelmista, jotka päävalmentaja Jukka Ahvenjärven on ratkaistava tauon aikana.

Tyyli

Vain yksi vaihtoehto. KalPan konkaripakki Lasse Lappalainen taikinoi kauden jäätävimmän rankkarin voittolaukauskisassa SaiPaa vastaan. Lappalainen ilmoitti ennen yritystään päävalmentaja Tommi Miettiselle, että hän muuten tekee datsjukit. Näin myös tapahtui.

Moka

Silmiin sattuu vieläkin. Äijänsuon perjantai-illassa nähty kokokeltainen avauserän näytelmä Lukon ja SaiPan välillä oli nolo etikettivirhe. Pelin seuraaminen oli katsojille kauniisti sanottuna haasteellista. Liigaseuroilla on hyvästä syystä vähintään kaksi eriväristä pelipaitaa. Niitä saa käyttää tilanteen mukaan.

Yllätys

Ei olisi vielä kuukausi sitten uskonut, että Ilves lähtee maajoukkuetauolle sarjakärkenä. Petri Kontiola antoi 13. lokakuuta pelatun Pelicans-kyykyn jälkeen tiukkasävyisen haastattelun, jossa hän ruoti armottomaan tyyliin joukkueensa ”junnumaista” pelaamista. Tämän jälkeen Ilves on voittanut kymmenestä ottelusta kahdeksan.