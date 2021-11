Olli Jokisen joukkojen vahva marssi jatkui, Aatu Räty iski voittomaalin – näin pelattiin SM-liigassa

SM-liigassa pelattiin seitsemän ottelun kierros.

Olli Jokinen on luotsannut Mikkelin Jukurit kovaan vireeseen

■ Ässät–SaiPa 2–4 (0–0, 1–2, 1–2)

■ TPS–Tappara 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

■ KooKoo–HIFK 2–4 (1–0, 0–3, 1–1)

■ Ilves–Lukko 4–2 (3–0, 0–0, 1–2)

■ HPK–JYP ja. 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0)

■ Kärpät–KalPa ja. 5–4 (0–3, 2–0, 2–1, 1–0)

■ Jukurit–Sport 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

Mikkelin Palloilijoiden ja Mikkelin Pallo-Kissojen jääkiekkoväen yhdistämisellä 1970 perustettu Jukurit vietti lauantaina koronakauden siirtämiä 50-vuotisjuhlia.

Ajankohdan valinta oli täydellinen. Kuudetta kautta jääkiekkoliigassa pelaava Jukurit otti ensi kertaa viidennen peräkkäisvoittonsa lyödessään Vaasan Sportin maalein 2–0.

Voiton sankarit olivat voittomaalin tehnyt Aatu Räty ja 32 kiekkoa pysäyttänyt veskarisankari Oskari Salminen.

SM-liiga julkaisi Twitterissä videon Rädyn maalista.

Mikkelissä ei pelattaisi vakavasti otettavaa jääkiekkoa ilman aiempaa pääomistajaa Jukka Toivakkaa ja vuosituhannen vaihteessa kahdeksan kautta seuraa valmentanutta Risto Dufvaa. Nykyinen pääomistaja Heikki Viitikko antoi Dufvalle monoa neljä vuotta sitten, mutta juhlapeliin vastustajaksi oli silti järjestetty Dufvan valmentama joukkue.

– Kun saavuin Mikkeliin vuonna 1998, edellisessä kotipelissä oli myyty 27 pääsylippua ja kolme pulloa olutta, Dufva naurahti.

Dufvan kausien jäljiltä Kalevankankaan jäähallin katossa roikkuu neljä Mestiksen mestaruusviiriä. Sport lähti viiden päivän ja kolmen ottelun vieraskiertueelta suoraan maajoukkuetauolle.

– Edessä on seitsemän päivän harjoittelun omatoimijakso. Nykyään liigapelaajiin voi luottaa niin paljon, että se on mahdollista. Vuosien varrella olen nähnyt, että tällaisilla vapauksilla on voitettu monen värisiä mitaleita, Dufva paalutti.

Edes 3–0-johto ei riittänyt KalPalle kauden ensimmäiseen kolmen pisteen vieraspottiin miesten jääkiekkoliigassa.

Kotijoukkue Kärpät tuli maali maalilta rinnalle ja ohi. 4–3-johtomaalin laukoi itse hankkimallaan ylivoimalla nuori puolustaja Topi Niemelä, joka kantaa seuraavassa pelissä Kärppien kultakypärää.

KalPan Lasse Lappalaisen (2+0) loppuhetken osuma pelasti vieraat jatkoajalle, joka ratkesi tutun parivaljakon onnistumiseen. Kärppien Ville Koivunen tarjoili paikan Juhamatti Aaltoselle, joka tuntuu syttyvän parhaimpaansa pelien ratkaisuhetkillä.

Lopputulos 5–4 kuvaa hyvin kuumaa ja vaiheikasta peliä, jossa KalPa iski 3–0-maalin jo ajassa 8.24.

– Paljon oli aikaa jäljellä. Näytimme luonnetta ja tulimme takaa ohi. Pelin kuvaan kuului, että KalPa vielä tasoitti, Aaltonen kertoi.

Kärppien heikkoa peliin valmistautumista kuvaa, että tähtipelaaja Saku Mäenalanen huitoi itsensä suihkuun jo avauserässä. Hän huitoi kivuliaasti KalPan Jaakko Rissasta (0+2), joka pystyi jatkamaan pelaamista.

KalPan huonoa loppua kuvastaa puolestaan kolmas erä, jossa joukkue otti kolme turhaa hyökkäyspään jäähyä.

Kärppien tehokkain oli toisen pelinsä petopaidoissa pelannut Axel Rindell (0+4).

Puolustava mestari Lukko putosi lauantaina maajoukkuetauon ajaksi pudotuspeliviivan alapuolelle, kun Ilves kukisti vajaamiehisen Lukon 4–2.

Lukolla oli mukana vain 16 kenttäpelaajaa, joista kolme pelasi ensimmäiset minuuttinsa liigassa. Kuusi normaalisti kokoonpanossa olevaa A-ikäistä oli Jyväskylässä, missä U20 SM-sarjan puolustava mestari varmisti paikkansa ylemmässä loppusarjassa kaadettuaan JYPin 1–0 Niklas Ylitalon maalilla.

– Kun A-nuorten liigaan pääsee ensi kaudeksi vain 12 joukkuetta, niin oli ensiarvoisen tärkeää päästä nyt ylempään sarjaan. Seuran etu ajoi tänään meidän pelin edelle, sanoi Lukon A-nuoret viime kaudella mestaruuteen valmentanut nykyinen liigavalmentaja Marko Virtanen.

Virtanen ja Tampereella mukana ollut urheilujohtaja Kalle Sahlstedt saivat silti jännittää iltakahdeksaan saakka. Jukurit olisi pudottanut Lukon alempaan loppusarjaan, jos olisi voittanut HIFK:n vieraissa varsinaisella peliajalla.

Liigaottelun voitolla Ilves nousi kärkeen. Lukko on siis 11:s, mutta runkosarjasta on pelattu vasta kolmasosa.

Tappara jatkoi lauantaina pirteitä esityksiään, kun tamperelaiset hakivat 4–1-vierasvoiton Turun Palloseurasta. Nihkeän alkukauden jälkeen Tappara on saanut pelinsä kulkemaan mallikkaasti ja nappasi Turusta viikon kolmannen voittonsa. Pitkän tovin sarjan kärkitiloilla viihtynyt TPS ei sen sijaan ole viime peleissään päässyt alkukauden vauhtiinsa.

– Kova ja tasokas peli, joka onneksi kääntyi voitoksemme. Alkukausi oli melko hankala, mutta nyt olemme saaneet pelitapamme kääntymään oikeaan suuntaan, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola totesi tyytyväisenä.

Juuso Pärssinen vei taidolla ja onnella kotijoukkueen johtoon. Pärssinen riisti kiekon Tapparan puolustusalueella ja jujutti kiekon onnekkaasti Christian Heljangon selän taakse. Tappara kuittasi kuitenkin tilanteen tasoihin jo 18 sekunnin kuluttua Waltteri Merelän osumalla. Brady Austin ja Kyle Platzer lisäsivät tamperelaisten johtoa, ja Merelä sinetöi voittoluvut tyhjään maaliin päätöserän lopulla.

– Aikataulussa ollaan, vaikka viikon pistesaalis jäi nollaan. Hyökkäyspelimme tökki pahemman kerran, ja maalit jäivät taas tekemättä, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas harmitteli.

HIFK oli väkevämpi, mutta myös hieman onnekkaampi Liigan ehkä kahden kovakuntoisimman joukkueen kohtaamisessa Kouvolassa. HIFK poistui kaukalosta 4–2-vierasvoittajana.

– Oltiin eka erä välimaastossa ja hävittiin kaksinkamppailut. Sen jälkeen viisastuttiin ja voitettiin vääntöjä enemmän, päävalmentaja Ville Peltonen sanoi.

Toinen erä oli synkkä kotijoukkueelle. Ensin niukka väärä vaihto kostautui KooKoolle. Alex Broadhurst riisti kiekon KooKoon Peetro Seppälältä ja karkasi läpiajoon. Lopuksi KooKoon maalivahti Nick Malik hörppäsi Roni Hirvosen maalin eteen kulmasta heittämän kiekon omaan maaliin.

– Meidän epäonnekas väärä vaihto ja loppuun vielä HIFK:n onnekas pomppu, KooKoon puolustaja Oskari Manninen tiivisti ratkaisevan erän epäonnen.

Lue lisää: HIFK:n tähtipelaaja Alex Broadhurst kertoo kulttuurishokista – nämä asiat Suomessa iskivät silmille

HIFK julkaisi Twitterissä videon pomppumaalista.

HIFK on edelleen KooKoolle lähes mahdoton vastus. KooKoo on voittanut HIFK:n vain kerran varsinaisella peliajalla vuonna 2015 tapahtuneen Liigaan paluunsa jälkeen.

Lauantaina apua ei ollut kauden ennätysyleisöstä, eikä liioin KooKoon liigahistorian parhaan pistemiehen Juha-Pekka Haatajan juhlapelistä.

– Meidän peli petti, kun HIFK teki ensimmäisen maalin. Siihen asti hyvää, KooKoon päävalmentaja Olli Salo totesi.

Historiallista oli sekin, että KooKoo lähti peliin sarjakärjessä. Näin oli tapahtunut vain kaudella syksyllä 2017, kahden sarjakierroksen jälkeen.

Sarjajumbo Ässät on pelannut 21 peliä jääkiekkoliigassa tällä kaudella. Niiden aikana joukkue ei ole voittanut kertaakaan kahta peliä peräkkäin. Lauantaina siihen oli mahdollisuus kotipelissä SaiPaa vastaan, mutta tulos oli sama kuin aina aikaisemminkin. Ottelu päättyi vieraille 4–2.

Ässät on pelannut kahtena päivänä peräkkäin kuusi kertaa kauden aikana. Niistä jälkimmäisistä peleistä joukkue on saanut vain yhden pisteen. Suoritus on surkea.

– Todella huono fiilis alkukaudesta. Meidän pitää taistella kynsin ja hampain kymmenennestä sijasta, ja nyt ollaan siitä jäljessä. Emme ole päässeet sille tasolle, jossa meidän pitäisi olla, Ässien valmentaja Ari-Pekka Selin totesi.

SaiPa puolestaan voitti toisen pelinsä peräkkäin. Joukkue liikkui Porissa hyvin ja teki omaa juttuaan laadukkaasti lähes koko 60 minuuttia. Kiekkoa SaiPa piti selvästi enemmän ja teki pari ylivoimamaaliakin.

– 5–5-pelissä meillä ei ollut suurta hätää. Jos olet paljon kiekossa, niin kyllä silloin yleensä ylivoimallekin jossain vaiheessa pääsee. Iso kiitos pelaajille tästä viikosta, SaiPan valmentaja Pekka Virta sanoi.

HPK:n ykkössentteri Tommi Tikka runnoi jatkoajalla voittomaalin ja jatkoi Kerhon voittoputken neljän ottelun mittaiseksi. HPK löi kahdeksan ottelun tappioputkessa olevan JYPin 3–2.

– Se oli tiukka taisto. Toisen erän ylivoima tappoi meidän rytmiä. JYP sai tehtyä kaksi maalia toisen erän lopussa. Meillä oli rohkeutta kolmannessa erässä, ja se oli meidän paras erä. Siinä ei ollut menettämisen pelkoa, sanoi HPK:n valmentaja Jarno Pikkarainen.

HPK:n nelosketjun Joel Janatuinen (1+1) pelaa todella tehokasta liigakautta, sillä hän tehnyt jo kymmenen (5+5) pistettä. Henri Kanninen avasi Kerhon ottelun maalisaldon ja teki samalla kauden avausosumansa.

– Oli odotettavissa kahden kärsivällisen joukkueen peli. Se toteutui. HPK oli vahva ensimmäisen erän alussa, mutta olimme kärsivällisiä emmekä juosseet turhaan, sanoi JYPin valmentaja Jukka Ahvenjärvi.

– Meillä oli toisessa erässä hyvä hallintovaihe. Teimme kaksi hienoa maalia. Kolmas erä oli pienten marginaalien peliä. Olen ylpeä oman joukkueen suorituksesta. Pystyimme pumppaamaan energiaa, Ahvenjärvi jatkoi.

JYP katkaisi seitsemän pisteettömän ottelun putken, kun se nappasi nyt yhden sarjapinnan.

SM-liiga jatkuu 15. marraskuuta maajoukkuetauon jälkeen.