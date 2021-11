KSML: Kriisijoukkue JYPin pelaajalta poikkeuksellinen avautuminen – pukuhuoneen sisällä kiehuu

Niko Seppälä avasi Keskisuomalaiselle tunnelmia JYPin pukuhuoneesta.

Joakin Kemell (kesk.) on loukkaantuneena ja JYPillä on vaikeaa.

JYPin puolustaja Niko Seppälä, 23, avasi yllättävän suoraan tilannetta, joka joukkueen pukukopissa tällä hetkellä vallitsee. Jyväskyläläiset ovat hävinneet jääkiekon SM-liigassa jo seitsemän kertaa putkeen, vaikka ennakolta häntäpäähän povattu joukkue aloitti kauden pirteästi.

– No, valmentajat antavat neuvoja niin paljon kuin pystyvät. Pelaajat ovat aika huurussa ja tunnelma on aika kireä, Seppälä sanoi Keskisuomalaiselle.

– Tappioputken aikana välit kiristyvät ja kavereita aletaan sättiä. Ei se yksilöistä ole kiinni, vaan joukkueesta. Meidän pitäisi olla joukkue, mutta sitä me ei olla tällä hetkellä, Seppälä kommentoi.

JYP hävisi kotonaan Ässille 1–5 perjantaina. KSML:n mukaan puolustaja Aleksi Salonen antoi jo keskiviikon Ilves-häviön jälkeen joukkueelleen kovaa palautetta. Hän syytti omiaan "hälläväliä-meiningistä”.

– Kuritonta. V***sti virheitä! Pelataan kuin E-junnut. Piti pelata simppeliä, hyvää lätkää. Mutta taas jänne katkesi ja annettiin ilmaisia maaleja. Veikkaan, että vastasyntynyt poikanikin pelaa paremmin kuin me, Salonen kommentoi keskiviikkona Keskisuomalaiselle.

Eikä siinä vielä kaikki. Perjantaina JYPin tähtijuniori Brad Lambert, 17, ajettiin ulos, koska hän näytti keskisormea porilaisille. Lauantaina Lambertille lätkäistiin yhden ottelun lisärangaistus.

JYPin kauden valopilkku on ollut joukkueen pistekärki, superlupaus Joakin Kemell, 17. Kemell on tehnyt kaudella 16 ottelussa tehot 12+6. Kemell on kuitenkin tällä hetkellä loukkaantuneena.

JYPin taival jatkuu jo tänään lauantaina Hämeenlinnassa HPK:n vieraana.