Axel Rindellille unelma-alku Kärpissä, kauden avausmaali syntyi ensimmäisellä laukauksella

Axel Rindell onnistui heti maalinteossa Kärpissä.

Oulu

Lyhyen otannan perusteella Kärppien ja Jukureiden välinen vaihtokauppa jääkiekon SM-liigassa onnistui hyvin kaikkien osapuolten kannalta katsottuna.

Aatu Räty aloitti loistavasti Mikkelissä, ja perjantaina Oulussa Axel Rindell sai kaudelleen uuden suunnan Kärppien paidassa. Rindellin ensimmäinen laukaus painui oikeaan ylänurkkaan ohi KalPa-vahti Eero Kilpeläisen. Maali oli Rindellille kauden ensimmäinen. Kärpät voitti KalPan lopulta 2–1.

– Hän oli ennakkoluuloton ja sai parhaat ominaisuutensa heti esiin. Siksi hänet Ouluun haluttiinkin. Hän on erinomainen pelaaja, Kärppien valmentaja Lauri Mikkola kehui.

Rindell sijoitettiin Kärppien ykköspuolustajapariin Atte Ohtamaan rinnalle.

– Atte on niin kokenut pelaaja ja nähnyt kaiken, niin siinä on nuoren puolustajan helppo pelata. Hän on tuki ja turva koko ajan, ja häneltä saa paljon vinkkejä pelaamiseen, Rindell sanoi.

Viime kevään MM-hopeamitalisti Rindell keräsi Jukureissa sarjan eniten miinusmaaleja (22), vaikka hän ei pelannut joukkueen neljässä viimeisessä pelissä.

KalPaa vastaan hän katseli lähietäisyydeltä Jaakko Rissasen 1–2-kavennusmaalia ajassa 57.01, mutta enempää osumia pelissä ei nähty.

Kärpät ja KalPa kohtaavat toisensa uudestaan lauantaina Oulussa.