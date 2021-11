Heikki Liedes on muuttunut KooKoossa kuin sormia napsauttamalla työmieskapteenista maalitykiksi.

Tampere

Ilves–KooKoo 2–3 ja.

Yksi alkukauden sensaatiomaisimmista SM-liigan tarinoista on KooKoon Heikki Liedeksen, 28, pelaajaprofiilin muutos.

Kaikki Raumalla muistavat ikuisesti, kun Lukon kapteenina toiminut Liedes antoi keväällä Kanada-maljan Toni Koiviston nostettavaksi.

Tilanne kuvaa hyvin Liedeksen persoonaa ja pelaajaprofiilia Lukossa. Aina esimerkillinen johtaja, jolle joukkue ja pelikaverit tulevat ensin. Kentällä hän hoiti viimeisen päälle roolinsa nelossentterinä ja alivoiman erikoismiehenä.

Kun siirto KooKooseen keväällä julkistettiin, Raumalla ei itketty, koska Liedes ei ollut maalitykki eikä pistelinko.

– Itse hain siirrolla uusia ärsykkeitä ja suurempaa roolia. Halusin olla kärkiketjujen pelaaja, saada enemmän vastuuta ja näyttää kykyni myös ylivoimalla, Liedes kertasi torstaina, kun KooKoo oli voittanut vieraskaukalossa Ilveksen jatkoajan jälkeen 3–2.

KooKoo juhli torstaina Tampereella ja nousi SM-liigan kärkeen. KooKoo ohitti kärkipaikkaa pitkään pitäneen TPS:n pisteellä.

Kun kausi alkoi, kaukalossa luisteli täysin erilainen pelaaja kuin Raumalla (2016–2021) koskaan nähtiin.

Laitahyökkääjäksi siirtynyt Liedes huokui ensi hetkestä asti taituruutta. Hän piti kiekkoa tiukoissa kamppailuissa, loi olemuksellaan luottamusta ketjukavereilleen – ja alkoi iskeä maaleja kovaan tahtiin.

– Tiesin, että taitoni riittävät hyökkäävään rooliin. Laukaukseni on ollut aina hyvä, mutta panostin sen kehittämiseen kesällä. Hioin tekniikkaa Espoossa Viima Hockeyn avulla ja vetelin tosi paljon kiekkoja. Kauden aikana olen jatkanut laukomista aina treenien jälkeen, Liedes kertoo.

Panostus on todella näkynyt. Liedes on jo nyt tehnyt uuden yhden kauden maaliennätyksensä (11), eikä vanhaan piste-ennätykseenkään (17) ole enää kuin muutama pinna, kun runkosarjasta vasta kolmasosa on pelattu.

Olet vaatimattomassa 30 maalin tahdissa. Millaisia ajatuksia se herättää?

– Samaan malliin vaan ilman paineita. Tiedän saavani joka pelissä 2–3 huippupaikkaa, niin kyllä osumia tulevissakin peleissä syntyy.

Liedeksen hurja muodonmuutos on huomattu myös Leijonissa. Liedes sai kutsun ensi viikolla Helsingissä pelattavaan Karjala-turnaukseen (11.–14.11).

– Todella miellyttävä yllätys, kun Jukka Jalonen soitti viime viikolla. Ensimmäinen A-maaottelu on kova juttu jokaiselle pelaajalle. Kun maanantaina näin koko nimilistan, homma kolahti uudelleen ehkä jopa vielä kovempaa. Tajusin millaiseen porukkaan olin valittu. Mukana on vain todella kovia pelimiehiä, Liedes hehkuttaa.

Haaste ei huimaa yhtään.

– Uskon pärjääväni Leijonissakin vahvuuksillani. Vahvaa 5v5-pelaamista alivoimaosaamistani hyödyntäen. Kaikki tehot hyökkäyspäässä niiden lisäksi on bonusta, Liedes suunnittelee.

Liedeksen muodonmuutoksen rinnalla vähintään yhtä suuri sensaatio on KooKoon kärkipaikka SM-liigassa. Kouvolalaisjoukkue nousi sarjakärkeen torstain Ilves-voitollaan.

– Olemme koko ajan kopissa tienneet potentiaalimme. Jokainen äijä lyö koko ajan kaiken toisen puolesta. Säästämättä kroppaansa jokainen on valmis blokkaamaan juuri sen ratkaisevan laukauksen. Se on tuonut tulosta erityisesti maalin johtoaseman puolustamisessa ja tiukkojen pelien kääntämisessä eduksemme.

– Ilves-ottelu oli varmaan kauden kovatempoisin. Peli virtasi vauhdikkaasti päästä päähän NHL-tyylisesti, kun molemmat käänsivät peliä nopeasti ylöspäin heti kiekon menetyksen jälkeen. Tällaisia pelien pitäisi aina olla, avausmaalin pohjustanut ja voittomaalia jatkoajalla ylivoimalla rakentamassa ollut Liedes summasi.