Aatu Räty on tehnyt lyhyessä ajassa väkevän vaikutuksen Olli Jokiseen.

Alku oli suorastaan loistava. Aatu Räty sai keskiviikon kierroksella lentävän lähdön uudessa seurassaan Mikkelin Jukurien paidassa. 18-vuotias sentterilupaus sai paljon vastuuta ja kiitti luottamuksesta naulaamalla tehot 1+2 Jukurien 4–2-voitossa Rauman Lukkoa vastaan. Voitto oli Jukureille neljäs putkeen.

Räty pelasi näläkesesti debyytissään kultakypärä Petrus Palmun ja Joachim Rohdinin keskellä. Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen peluutti Rätyä eniten (18.49 minuuttia) mikkeliläisten hyökkääjistä.

– Aatun kohdalla hän saa nyt aidon mahdollisuuden pelata. Hän on todella hyvä pelaaja, joka on sopinut hyvin päivästä yksi meidän tyyliimme pelata jääkiekkoa. Hänellä on hirveä hinku kehittyä. On hienoa päästä valmentamaan tuollaista pelaajaa, Jokinen intoilee.

Rädyn tasoisia lahjakkuuksia on harvemmin saatavilla kesken kauden. Tilanne Kärpissä kuitenkin ajautui niin pahaan umpisolmuun, että Kärppien ja Rädyn tiet erkanivat.

Syystä tai toisesta Räty ei löytänyt paikkaansa Kärppien pelaavasta kokoonpanosta tällä kaudella. Räty pelasi Kärppien paidassa alkukaudella kuusi ottelua (0+1). Peliaikaa tuli keskimäärin 11.25 minuuttia.

Jokinen hieroi mielissään käsiään, kun hän ensimmäisen kerran kuuli, että Räty voisi olla saatavilla.

– Hän on huippulahjakas poika, joka pelaa sentteripeliä tunnollisesti molempiin suuntiin. Sen tyylinen pelaaja, jota olemme etsineet koko kauden ajan keskikaistalle. Hän pelaa pohjoisamerikkalaisittain eli menee ja repii keskeltä maalille sekä pystyy hoitamaan puolustusvelvoitteet, Jokinen luonnehtii.

Jokisen mukaan Rädyn sisäänajo joukkueeseen ei eroa normaalista.

– Toimimme kuten muidenkin uusien pelaajien kanssa. Käymme toimintamallit läpi ja sanoimme, että tule tänne nauttimaan pelaamisesta ja pelaa vahvuuksillasi.

– Luonteeltaan hän on helposti valmennettava poika. Hän on fiksu päästään. Kuuntelee ja haluaa koko ajan imeä uusia juttuja. Todella määrätietoinen, ja ammattilainen jo nuoressa iässä. Elämänarvot ovat arjessa kunnossa. Näkee, että tästä pojasta ei turhaan puhuttu aiemmin, että hän olisi voinut olla ykkösvaraus, kuvailee Jokinen.

– Nyt se potentiaali pitää vain saada irti. Se ei tuppia imemällä tule irti.

Aatu Räty ei löytänyt paikkaansa Kärppien hyökkäyksestä alkukaudella.

Räty oli ennen viime kautta joidenkin asiantuntijoiden papereissa tyrkyllä jopa NHL:n varaustilaisuuden kärkivaraukseksi. Vaikea viime kausi pudotti hänet toiselle kierrokselle. New York Islanders varasi oululaisen numerolla 52.

Jokinen uskoo, että vaikeuksien läpikäyminen ja käsittely vahvistaa Rätyä pelaajana ja ihmisenä. Jokinen kävi aikoinaan omat koettelemuksensa nuorena kohulupauksena.

– Olen itsekin nuorena käynyt erilaisia vaikeuksia läpi. Hyvien jaksojen jälkeen ei olekaan mennyt niin hyvin, ja jouduin hakemaan omaa paikkaani. Uskon, että pystyn auttamaan Aatua oman kokemukseni kautta.

Jokinen näkee 185-senttisessä ja 82-kiloisessa sentterilahjakkuudessa NHL-pelaajan aihion.

– Meillä on käsissämme määrätietoinen urheilija, joka haluaa pelata NHL:ssä ensi vuonna. Ura on menossa siihen suuntaan, että saamme katsella seuraavat 10–15 vuotta pojan pelejä telkkarista. Se on ihan varma.

– Yritämme tehdä täällä kaikkemme, että hän pystyy ottamaan sen seuraavan askeleen oikeaan suuntaan kehityksessään ja siinä samalla auttamaan meitä menestymään. Tämä on hyvä yhtälö, uskoo Jokinen.

SM-liigassa pelaajakaupat ovat harvinaisia. Yleensä pelaajaliikenne tarkoittaa yksisuuntaisia lainapestejä, mutta Kärpät ja Jukurit tekivät viime viikolla kaupan, joka hyödyttänee molempia osapuolia nopealla aikataululla.

Kärpät sai Jukureista lahjakkaan 21-vuotiaan kiekollisen puolustajan Axel Rindellin, ja Jukurit vahvistuu Rädyn lisäksi puolustaja Veli-Matti Tiuraniemellä, 24.

– Näen, että tämä oli hyvä maisemanvaihto Rindellille myös. Hän hyvä nuori pelaaja, mutta täällä homma meni umpisolmuun. Uskon, että hänestä on paljon apua Kärpille jatkossa. Tämä oli mielestäni hyvä kauppa urheilullisin perustein kaikille osapuolille, Jokinen ruotii.

Rindell oli viime kauden valopilkkuja Jukureissa. 26 pisteen liigakauden jälkeen hänet valittiin myös Leijonien MM-joukkueeseen. Odotukset tähän kauteen olivat kovat, mutta Jukurien kapteenistoon kuulunut Rindell ei saanut parastaan irti. 16 ottelussa hän keräsi tehot 0+5.

– Jääaikaa tuli ja yritimme parhaamme mukaan auttaa pelaajaa, mutta vaikeaa oli. Pelaaja oli henkisesti solmussa. Ehkä jonkinlainen itseluottamuksen puute näkyi. Kun virheitä alkaa kasaantua, itseluottamus murenee vielä enemmän, Jokinen puntaroi.

– Kun odotukset ovat kovat ja on niin sanottu ykköstykki, niin sen mukana tulevat myös vastuutehtävät. Vastuullinen pelaaminen kasvaa iän ja kokemuksen myötä. Kolmannen vuoden liigapelaajalla on eri standardit kuin ensimmäisen tai toisen vuoden liigapelaajalla.

Jokinen näkee, että siirto Kärppiin on tarvittava uusi alku Rindellille.

– Rindell on hyvä pelaaja. Uskon, että maisemanvaihdos saa hänetkin puhkeamaan kukkaan ja sille omalle tasolleen, jolle hän kuuluu.