HIFK:n 19-vuotiaan huippulupauksen synkkä putki katkesi – ”Suomen vaikein paikka onnistua”

Roni Hirvonen alkaa lämmetä sopivasti nuorten MM-kisojen lähestyessä.

Joissain liigajoukkueissa alle parikymppiset lahjakkuudet ovat joukkueensa kantavia voimia, mutta Helsingin IFK:ssa juniori-ikäiset pelaajat ovat harvinaisuuksia.

HIFK:n pelaajaringin keski-ikä on 26 vuotta. Roni Hirvonen on punaisten poikkeustapaus. 19-vuotias hyökkääjä on nimekkään HIFK:n vakiokokoonpanon ainoa alle 20-vuotias pelaaja.

Porin Ässistä HIFK:hon täksi kaudeksi siirtynyt huippulupaus ei saapunut HIFK:hon ihastelemaan Nordenskiöldinkadun jäähallin kirkkaita valoja. Hirvonen on Stadissa tekemässä tulosta.

– Tämä on ehkä Suomen vaikein paikka onnistua. Joukkueessa on kova keskinäinen kilpailu ja odotukset ovat isot. Sitä halusinkin tähän kohtaa uraani, Pelicansia vastaan tiistaina tehot 1+1 taiteillut Hirvonen ilmoitti.

Tiistain ottelu oli Hirvoselle kauden toinen kahden pisteen ottelu. Lapa alkaa lämmetä. Neljässä viime ottelussa Hirvonen on kerännyt tehot 1+3.

Hirvonen (33) viimeisteli HIFK:n avausmaalin.

HIFK:n kivikovassa hyökkäyksessä Hirvonen ei ole lähtökohtaisesti ykköskorin pelaajia, mutta odotukset nuorukaiseen ovat varsin suuret.

– Oli mukava palata vähän kuin kotiseuduille. Nautin täällä pelaamisesta. Siinä mukana tulee paineita ja isoja odotuksia. Kilpailu on kovaa, mutta samalla tietää, että pääsee pelaamaan huippujätkien kanssa, Hirvonen sanoi.

Hirvonen pelaa jo kolmatta liigakauttaan. Espoolaisen kiekkokoulun kasvatti debytoi SM-liigassa 17-vuotiaana Ässien riveissä syksyllä 2019. Avauskaudella Hirvonen keräsi 52 ottelussa tehot 5+6.

Viime kaudella vastuu lisääntyi, mutta Hirvosen peli ailahteli muun joukkueen mukana. Taiturimainen 176-senttinen puikkelehtija teki 54 ottelussa kuusi maalia ja 21 pistettä. Hirvonen on väläytellyt potentiaaliaan liigajäillä, mutta lopullista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut.

Ennen tiistain kierrosta Hirvonen oli HIFK:n sisäisessä pistepörssissä sijalla 15 tehoilla 1+4.

– Pelillisesti on ollut vähän vaikeaa, mutta viime aikoina olen huomannut, että pelini on aukeamassa – vähän kuin koko joukkueella. Pelaaminen helpottuu, kun oppii tuntemaan ketjukavereita paremmin ja sopeutuu meidän pelitapaamme, sanoi Hirvonen.

Kotiottelussa Pelicansia vastaan Hirvonen sai kaivattuja onnistumisia. Hän iski HIFK:n avausmaalin ylivoimalla. Osuma oli Hirvoselle vasta kauden toinen. Edellisestä maalista ehti vierähtää aikaa yli kuusi viikkoa.

– Tuntui todella hyvältä osua pitkästä aikaa, myhäili Hirvonen.

Päävalmentaja Ville Peltonen luottaa nuoreen timanttiin. Pelicansia vastaan Hirvonen pelasi nimekkäässä ykkösylivoimassa Jere Innalan, Eetu Koivistoisen, Otto Paajasen ja Yohann Auvitun kanssa.

Tasakentällisin Hirvonen muodosti toimivan ketjun Paajasen ja Olli Palolan kanssa. Ketju sommitteli komean 3–0-osuman toisessa erässä. Hirvonen tuo kahden konkarin rinnalle pelintekovoimaa ja artistisuutta.

– On ollut makea nähdä, miten hän on tullut joukkueeseen. Hän on löytänyt hyvän kemian Paajasen kanssa, ja nyt tänään Palola tuli vielä siihen mukaan, Peltonen iloitsi.

Potentiaalista kertoo Hirvosen varausnumero. Toronto Maple Leafs varasi hänet viime vuoden varaustilaisuudessa toisella kierroksella numerolla 59.

– Hirvonen on todella fiksu pelaaja, joka pystyy nyt pelaamaan aika hyvin meidän intensiivisessä pelitavassa. Hän on hyvällä tiellä, luonnehti Peltonen.

Hirvonen kuuluu Nuorten Leijonien tärkeimpiin hyökkääjiin tulevissa Nuorten MM-kisoissa Edmontonissa. Toisen polven kiekkoilija pelasi jo viime talvena väkevän turnauksen samassa pitäjässä.

Puolivälierätrillerissä Ruotsia vastaan Hirvonen teki elämänsä maalin, kun hän viimeisteli kylmänviileästi voittomaalin vain 25 sekuntia ennen loppua. Hirvonen oli Antti Pennasen valmentaman Nuorten Leijonien pronssijoukkueen neljänneksi tehokkain saldolla 2+4.

– Ei saada jäädä kiinni viime vuoteen. Odotukset ovat isot, mutta ne ovat uudet kisat. Lähdetään rakentamaan joukkueen kanssa meidän tarinaamme ja matkaamme, Hirvonen toppuutteli.

Tulevassa turnauksessa Hirvosen rooli kasvaa entisestään. HIFK:ssa keskikaista on sen verran laadukas, että Hirvonen pelaa laidalla, mutta MM-kisoissa on jopa todennäköistä, että harteilla lepää ykkössentterin vaativa viitta.

– Sentterin rooli käy hyvin. Olen HIFK:ssakin pelannut muutamia pelejä ja eriä keskellä, ei se niin vaikeaa ole. Se on aika hyvin selkärangassa. Olen kuitenkin pelannut urallani enemmän sentterinä. Vaihdos on aika luonnollinen, Hirvonen uskoi.