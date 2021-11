Kommentti: Brad Lambert, 17, kärsii nyt menneisyydestään – karu totuus löi tylysti vasten kasvoja

Aikuisten miesten ottelut ovat paljastaneet Brad Lambertin pelaamisessa puutteita, joita hän on erityisasemansa vuoksi päässyt pakoilemaan koko nuoren uransa ajan, kirjoittaa Teemu Suvinen.

17-vuotias Brad Lambert on kehittynyt tällä kaudella kokonaisvaltaisena pelaajana, mutta töitä on vielä paljon jäljellä.

13 otteluun 2 (1+1) tehopistettä. Jääaikaa SM-liigassa tällä kaudella keskimäärin 13 minuuttia ja 36 sekuntia ottelua kohden. Ketjurulettia.

Kohutun NHL-lupauksen, JYPin Brad Lambertin, 17, SM-liigan valloitus on sujunut kaikkea muuta kuin odotetusti.

Tuorein takaisku tuli maanantaina, kun Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen pudotti Lambertin maajoukkueen haastajaryhmään. Tie Nuorten Leijonien MM-joukkueeseen näyttää tukkoiselta, vaikka vielä pari vuotta sitten Lambertia pidettiin potentiaalisena ykkösvarauksena NHL:ään.

Nyt nuo puheet on syytä unohtaa.

Aikuisten miesten ottelut ovat paljastaneet Lambertin pelaamisessa puutteita, joita hän on erityisasemansa vuoksi päässyt pakoilemaan koko nuoren uransa ajan.

Vikkelällä Lambertilla on edelleen poikkeuksellisen hyvät lajitaidot, mutta ymmärrys viisikkopelistä ontuu.

” Nyt Lambert kärsii aiemmasta erityiskohtelustaan.

Liian usein Lambertin jalat alkavat tikata vasta silloin, kun kiekko napsahtaa lapaan. Pitkät ja tehottomat soolokuljetukset, kiekonmenetykset vaarallisissa paikoissa ja luistaminen puolustusvelvoitteista ovat taatusti syitä siihen, miksi Pennanen ei tällä hetkellä näe Lambertin vahvistavan maajoukkuettaan.

Brad Lambert pelasi nuorten MM-kisoissa viime vuonna, mutta nyt kisapaikka on tiukassa.

On ilmiselvää, että Lambertin taustajoukot, isä Ross Lambert etunenässä, ovat aina junailleet superlahjakkaalle pelaajalle suotuisat olosuhteet – ja sopimukset.

Siitä kertoo jo seurarallikin (Pelicans–HIFK–JYP). Periaatteessa tässä ei ole mitään väärää. Perhe yrittää tietenkin rakentaa kiekkolupaukselle parhaaksi kokemansa reitin huipulle.

Nyt Lambert kuitenkin kärsii aiemmasta erityiskohtelustaan. Huipputaitavan Lambertin heikkouksiin ei nimittäin tähän saakka ole puututtu tarpeeksi painokkaasti.

Seurat ovat miellyttäneet Lambertia ja tämän taustajoukkoja, jotta kaikki pysyvät tyytyväisenä. Ja kun miellyttäminen on loppunut, maisema on vaihtunut.

Kun Lambertin puutteita ei enää paineta villaisella, hän onkin ajautunut sivuraiteille JYPin liigajoukkueessa. Karrikoidusti Lambert opettelee nyt asioita, joita esimerkiksi seurakaveri Joakim Kemell, 17, joutui opettelemaan jo junioreissa.

Tämä ei tarkoita, etteikö Lambertin huippu voisi lopulta olla äärimmäisen korkealla NHL:ssäkin.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Pennanen sanoi MTV Urheilulle, että Lambertin ympärillä on paljon turbulenssia. Pennasen mielestä tilanteen täytyisi rauhoittua.

Lambertin keskittymistä on tuskin edesauttanut viime aikoina esiin nousseet huhut, joiden mukaan huippulupaus saattaisi siirtyä jo kesken kauden WHL:ään.

Juuri näin Lambertin (taustajoukkojen) ei pitäisi tällä kertaa tilannetta ratkaista. Sen sijaan heidän täytyisi katsoa totuutta silmiin.

Lambert on jo tämän kauden aikana ottanut isoja harppauksia kokonaisvaltaisena pelaajana ja alkanut hahmottaa voittavan jääkiekon periaatteita, mutta prosessi on vielä pahasti kesken. Tällä kertaa ongelmia ei kannattaisi juosta pakoon.

Mitä nopeammin Lambert omaksuu joukkuepelin vaateet, sitä nopeammin hän pääsee kunnolla käyttämään poikkeuksellisia luistelu- ja kiekonkäsittelytaitojaan.

Brad Lambert on poikkeuksellisen taitava. Nyt hänen täytyy opetella toimimaan myös joukkueensa eduksi.

Äärimmäisen innokkaan lajiharjoittelijan ja edelleen isänsä kanssa ylimääräisiä harjoituksia Jyväskylän jäähallin jäällä kurvailevan Lambertin on syytä kiinnittää hetkeksi huomionsa fysiikkaan ja viisikkopeliin.

Toivottavasti tippuminen Nuorten Leijonien ykkösjoukkueesta toimii viimeisenä herätyksenä Lambertille ja tämän taustajoukoille, eikä asiaan suhtauduta paheksuvasti.

Lambert on vasta 17-vuotias. On parempi, että puutteet iskevät silmille nyt SM-liigassa kuin myöhemmin NHL:ssä, sillä ympäristö kehittymiselle on kotoliigassa huomattavasti turvallisempi.

Lambertin varausnumero kasvaa päivä päivältä, mutta pelkkä numero ei tee NHL-pelaajaa. Lambertin taso mitataan vasta paljon myöhemmin kuin ensi kesän varaustilaisuudessa.