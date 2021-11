SM-liigatuomio: Olli Jokinen on piiskannut joukkonsa hurjaan vireeseen – tyylikkäät jäähyväiset saivat Ville Peltosenkin kyyneliin

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen. Mikkelin Jukurien nykyvire yllättää.

Sami Hoffrén

Tähti

Jukurien tykkiviikon paras pelaaja seisoi tolppien välissä. Oskari Salminen oli muurikunnossa kaikissa viikon kolmessa ottelussa. Kolme voittoa, yksi nollapeli ja torjuntaprosentti komea 95,5. Kotkan poika urakoi ensimmäistä kautta ykkösvahtina liigassa. Kiinnostavaa nähdä, miten 22-vuotias vahti kantaa kovaa pelikuormaa.

Puheenaihe

Kärpät ja Jukurit tekivät SM-liigassa harvinaisen pelaajakaupan. Aatu Räty, 18, pääsee koirankopista isompaan näyttöpaikkaan ja Kärpät saa takalinjoilleen kaivatun kiekollisen laatuvahvistuksen Axel Rindellistä, 21. Vaihtokauppa hyödyttänee molempia seuroja nopeallakin aikataululla.

Tyyli

Kauden nostalgisin peliviikko sai komean kuorrutteen Ville Kohon paitaseremonian ja Lennart Petrellin juhlapelin ansiosta. SaiPa järjesti arvokkaan tapahtuman ikoniselle kapteenilleen. Chapeau, Lappeenranta. HIFK pani taas kerran pystyyn tyylikkään ja tunteikkaan seremonian entisen kapteeninsa Petrellin kunniaksi. Tätä on seurakulttuuri.

Moka

TPS:n ja Ässien peli peruuntui Ässien ”jäsenellä” todetun koronavirustartunnan takia. Henkilö oli kahdesti rokotettu, mutta samalla kävi ilmi, että muut kuin kahden rokoteannoksen saaneet joukkueen jäsenet pantiin karanteeniin. Miten tässä vaiheessa seurassa voi vielä olla henkilöitä, joita ei ole rokotettu?

Yllätys

Jukurien suonenveto(?). Sarjan pohjalle valunut mikkeliläisjoukkue kaatoi viikolla TPS:n, Kärpät ja Tapparan. Eipä olisi uskonut alkukauden perusteella. Voitot perustuivat kurinalaiseen 5–5-peliin, jossa Jukureilla on ollut tekemistä. Kauden pisintä voittoputkea ennen Jukurit otti pataan kahdeksan kertaa yhdeksästä edellisestä ottelustaan.

Teemu Suvinen

Tähti

Ville Petman, 21, SaiPa. Viime kaudella 40 ottelussa tehot 1+1. Tällä kaudella toistaiseksi 19 ottelussa tehopisteet 8+7. Uskomaton kehitysharppaus, joka huipentuu leijonadebyyttiin Karjala-turnauksessa. Kantanut suurta vastuuta, kun moni SaiPan kärkipelaaja on pelannut alle odotusten.

Puheenaihe

Olli Jokisen Jukurit porskuttaa vakuuttavassa putkessa! Kolmen huippujoukkueen (TPS, Kärpät, Tappara) kaataminen ei olisi voinut tulla parempaan saumaan. Joukkue oli valahtamassa jopa Jukurien surullisen liigahistorian mittapuulla todella alas. Nyt Mikkelissä on helpompi hengittää.

Olli Jokinen on saanut Jukurit vireeseen.

Tyyli

Lennart Petrell sai arvoisensa juhlat Nordenskiöldinkadun jäähallissa. Petrellin jäähyväiskierroksen kaukalon ympäri kruunasi tunteikas halaus päävalmentaja Ville Peltosen kanssa. Peltonenkin liikuttui kyyneliin. Tällaisista hetkistä yleisö nauttii täysin rinnoin.

Moka

JYPin Brad Lambert, 17, jäi nyt jo ulos Nuorten Leijonien ykkösjoukkueesta. Tällä kertaa taustajoukkojen kulissipuhelu Nuorten Leijonien GM:lle tai maajoukkueen vaihtaminen tuskin auttaa. Kohulupaus opettelee tällä hetkellä aikuisten jääkiekon vaatimuksia. Se prosessi on pahasti kesken.

Yllätys

Kärppien ja Jukurien isohko ”pelaajakauppa” oli yllätys sikäli, että MM-Leijoniinkin kuulunut Axel Rindell, 21, romahti täydellisesti tällä kaudella. Huippulupaus ei sopeutunut lainkaan Jukurien uuteen pystysuunnan jääkiekkoon, mutta parempaan olisi silti pitänyt pystyä.

Sasha Huttunen

Tähti

Tapparan kultakypärä Anton Levtchi on yltynyt sangen maukkaaseen vireeseen. Viiden viime ottelun saldo on tehot 5+2 ja sijoitus pistepörssissä on komeasti kakkonen. Mutta maajoukkuekutsua ei 25-vuotiaalle Levtchille kuulunut vieläkään, vaikka alla on 45 ja 46 paunan kaudet. Missä on vika?

Miksi maajoukkueen ovet eivät aukene Anton Levtchille?

Puheenaihe

Liigan uudesta toimitusjohtajasta ei ole kuulunut edes huhuja, vaikka haku on ollut päällä jo hyvän aikaa. HIFK:n ensi keväänä jättävällä toimitusjohtaja Jukka Valtasella olisi tehtävään vaadittavaa kompetenssia ja uskottavuutta, mutta 60-vuotias Valtanen ei ole tiettävästi käytettävissä.

Tyyli

Aina sanotaan, että Suomessa ei osata järjestää urheilutapahtumia. No, ehkei osatakaan, mutta tyylikkäitä kunnianosoituksia ja juhlailtoja täällä osataan luoda. Arto Laatikainen ja tuhat peliä, Lennart Petrell ja HIFK, Ville Koho ja SaiPa. Upeita hetkiä upeille urheilijoille. Vetää herkän puolelle.

Moka

Ei siitä pääse mihinkään: Kärpät epäonnistui Aatu Räty -nimisen timanttinsa jalostamisessa. Asiat eivät ole koskaan mustavalkoisia, mutta jokin tässä meni pieleen. Nyt 18-vuotias sentteri hakee uusia tuulia ja ensinnäkin peliaikaa Jukureista. Olli Jokisella on sauma näyttää kykynsä pelaajan kehittämisessä.

Yllätys

Ehdin jo kirjoittaa Jukurit ja Ässät ulos pudotuspelitaistosta ja pidän siitä edelleen kiinni, mutta täytyy antaa tunnustus Jukurien hurjalle viikolle. Täydet pisteet ja vastassa oli kuitenkin TPS, Kärpät ja Tappara! Ja yhtäkkiä mikkeliläisten sijoituskin on taas kymmenes. Hieno veto.