SM-liigan teinitähti Joakim Kemell, 17, loukkaantui ikävässä yhteentörmäyksessä – näin JYPin luotsi kommentoi suojattinsa tilannetta

JYPin Joakim Kemell joutui jättämään lauantain Lukko-ottelun kesken.

Jyväskylän JYPin teinisensaatio Joakim Kemell loukkaantui ikävässä yhteentörmäyksessä lauantain liigakierroksella.

17-vuotias Kemell törmäsi toisessa erässä Lukon slovakialaishyökkääjän Kristian Pospisilin kanssa. Kemellin iltapuhde päättyi siihen.

MTV:n mukaan Kemell istui JYPin vaihtopenkillä joukkueen fysioterapeutin huollettavana, mutta peliin nuori huippuhyökkääjä ei enää palannut. Myös Pospisil jäi ottelusta sivuun.

Kemell on ollut liigasyksyn suurin sensaatio. Nuori JYP-tähti on paukuttanut 16 ottelussa mahtavat tehot 12+6=18. Hän johtaa sekä liigan pistepörssiä että maalipörssiä.

Myös lauantaina hän ehti ampua maalin ennen loukkaantumistaan. JYP taipui hallitsevalle mestarille Lukolle lopulta lukemin 3–4.

JYPin päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi kommentoi suojattinsa tilannetta ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Mies (Kemell) on tuolla kopissa hoidettavana. Näissä on aina maltti valttia. Katsotaan rauhassa, että mikä on tilanne parin päivän päästä. Tiedämme sitten enemmän, Ahvenjärvi sanoi.

Päävalmentajan mukaan Kemell teki itse päätöksen jäädä ottelusta sivuun.

– Se on aina viisautta tällaisissa tilanteissa, Ahvenjärvi totesi.

Kemell on suurin suomalaistoivo NHL:n ensi kesänä odottavassa varaustilaisuudessa. Myös Kemellin joukkuetoveriin Brad Lambertiin kohdistuu odotuksia, mutta hänen kautensa on alkanut vaisummin.