HIFK:n ikoni Lennart Petrell liikuttui huumaavassa seremoniassa – kannattajilta upea ele

HIFK kunnioitti tyylikkäästi Lennart Petrellin uraa loppuunmyydyssä hallissa.

Nordenskiöldinkadun jäähallissa kunnioitettiin viime kaudella uransa lopettanutta ikonipelaajaa upealla tavalla. Helsingin IFK:ssa 14 kautta liigaa pelannut Lennart Petrell pääsi jättämään pelivarusteet päällä jäähyväiset kannattajille ja seurayhteisölle ennen HIFK–Ilves-ottelua.

Petrellin juhlailtaa ja HIFK:n 5–2-voittoa seurasi täysi tupa eli 8 200 katsojaa.

– Olen todella ylpeä meidän jätkistä, että saimme tehtyä tästä näin upean illan ”Lennun” kunniaksi, kiitteli HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen ottelun jälkeen.

Nordenskiöldinkadun yleisö toivotti korvia huumaavin suosionosoituksin entisen kapteeninsa viimeisen kerran jäälle. HIFK:n fanikulmaus kunnioitti Petrelliä massiivisilla ”Kiitos, Lennu” ja ”Kaikki hyvä loppuu aikanaan” -lakanoilla. Kaukaloa minuuttien ajan kiittäen kiertänyt Petrell, 37, oli silminnähden liikuttunut yleisön vastaanotosta.

Ilta oli katettu alusta asti tyylikkäästi HIFK:n kannattajien suosikkipelaajalle. HIFK:n pelaajat vetivät alkulämmittelyn jäällä Petrellin nimellä ja pelinumerolla koristetuilla pelipaidoilla.

Petrell pelasi HIFK:ssa komeat 572 runkosarjaottelua ja 88 pudotuspeliä. Sielukkaana ja fyysisenä joukkuepelaajana tunnettu Petrell voitti HIFK:ssa Suomen mestaruuden keväällä 2011.

Kuin tilauksesta itse ottelussa HIFK:n avausmaalin teki nykyisen joukkueen nuori sielupelaaja Juha Jääskä, joka räjäytti hallin huutoon kolmen ja puolen minuutin jälkeen. Maali oli Jääskälle kauden viides.

– Oli upea painaa maali tuollaiseen paikkaan. Seremonia ennen ottelua oli ihan... huh huh. Tuli vaan kylmät väreet. Oli helppo pumpata itsensä tuollaisen seremonian jälkeen, vaikka tultiin yöllä Kuopiosta, sanoi Jääskä.

Petrell kävi ennen ottelua HIFK:n pukukopissa sytyttämässä joukkueen.

– Lennu kuulutti meidän avausviisikon. Se sytytti jengin ihan hyvin, Jääskä myhäili.

– Tällaisia matseja on älyttömän makea päästä pelaamaan. ”Kiben” (Kimmo Kuhta) juhlamatsi oli samanlainen. Tällaiset matsit, jos jotkut, kertovat, miksi HIFK on HIFK. Se rakkaus, joka huokui Lennua kohtaan, oli aivan uskomaton.

Edellisessä ottelussa ykkösketjuun nostettu Jääskä oli kaukalon parhaimmistoa. 23-vuotias laitahyökkääjä kamppaili ahnaasti, teki ketjun rasvaisia töitä, ajoi röyhkeästi häkille ja jakeli painavia taklauksia – kuin Petrell konsanaan.

– Mun tärkein homma on raastaa, riistää ja ajaa maalille, mutta kyllä mä luulen, että ”Muuli” (Micke-Max Åsten) on se meidän jengin uusi Petrell, Jääskä ilmoitti.

Jääskä on hakenut paikkaansa tällä kaudella HIFK:n kokoonpanossa. Ketjut ovat vaihtuneet ja välillä roolina on ollut 13. hyökkääjä. Kahdessa viime ottelussa Jääskä on muodostanut toimivan ketjun Jere Innalan ja Eetu Koivistoisen kanssa.

– Meidän alkukausi ei ole ollut mikään rallattelevin, niin onneksi nyt saatiin myös tulosta. Sitähän se vaatii, että pysytään kasassa. On nastaa pelata tuollaisten huippuäijien kanssa, Jääskä sanoi.

Jääskän piste-ennätys (21) on hänen ensimmäiseltä täydeltä liigakaudeltaan 2018–19. Sen jälkeen työteliäs hyökkääjä on väläytellyt potentiaaliaan, mutta loukkaantumiset ovat vaivanneet.

– Pyrin painamaan paljon hommia, mutta pitää tuossa ketjussa myös pystyä pelaamaan kiekolla. Helposti se menee muiden miellyttämiseksi. Pitää vain tuoda omat vahvuudet ja pyrkiä saamaan paljon kiekkoja Innalalle ja Koivistoiselle.

Eetu Koivistoisen johtama ykkösketju oli väkevässä vedossa Ilvestä vastaan.

Lauantai-ilta oli punaisten. Innala (1+3) tykitti ylivoimalla bravuuripaikaltaan HIFK:n voittomaalin ennen avauserän puoliväliä. Koivistoisen ketju oli liekeissä. Koivistoinen (1+2) viimeisteli HIFK:n kolmannen maalin toisessa erässä.

HIFK:n muut maalintekijät olivat Miro Karjalainen ja Johan Motin.

Ilveksen palkeet olivat vajaat eilisen tunteikkaan ja kiihkeän Hakametsän viimeisen paikallisottelun jäljiltä. Ilveksen maalit viimeistelivät Jarkko Parikka ja Antti Saarela.