Teräsmies Arto Laatikainen saa 1 000 SM-liigaottelua plakkariinsa – Pekka Rautakallio hehkuttaa 41-vuotiaan kovinta valttia: ”Ihailen sitä”

Arto Laatikainen sai ensi-illastaan palkkioksi tuhat markkaa. Nyt hän saa täyteen tuhat SM-liigaottelua.

Syksyllä 1998 Espoo Bluesin pukukoppiin asteli hiljainen A-juniori.

18-vuotias nuorukainen ei juuri mitään puhunut, mutta kun mentiin jäälle, päävalmentaja Pekka Rautakallio huomasi, että poikahan osaa pelata. Ei hän aristellut.

– Hän oli täysin ennakkoluuloton ja tiesi, mitä oli tekemässä. Hän oli viilipytty, Rautakallio muistaa.

– Hän osasi sijoittua, osasi syöttää, osasi pelata miestä pois pelistä. Hän teki niitä asioita oikein.

Tänä iltana tuo hiljainen puolustaja, Arto Laatikainen, pelaa tuhannennen ottelunsa SM-liigassa.

41-vuotias Laatikainen on Jan Latvalan, Erik Hämäläisen, Markus Kankaanperän ja Kristian Kuuselan jälkeen vasta liigahistorian viides pelaaja, joka yltää uskomattomalta kuulostavaan rajapyykkiin.

Arto Laatikainen otti ensipotkunsa liigajäillä vuonna 1998. Kuva on Blues-paidasta vuodelta 2000.

Kun Laatikainen pelasi ensimmäisen liigaottelunsa, hän sai siitä tuhannen markan palkkion.

Hänellä ei ollut liigasopimusta eikä hän pelannut kauden avauksessa.

– Aika yllättäen pääsin sitten mukaan. Ja kun sain jalan ovenväliin, se myös pysyi siellä, Laatikainen sanoo.

Heti avauskaudellaan hän pelasi 48 ottelua. Laatikainen on ainoa nykyinen liigapelaaja, joka otti ensipotkunsa liigajäillä jo 90-luvulla.

Bluesin touhu oli melkoista turbulenssia ja sekoilua.

– Oli aika tuulista. Kymmenessä vuodessa oli melkein yhtä monta päävalmentajaa, Laatikainen naurahtaa.

– Kesti aikansa saada se harppaus kärkipakkien joukkoon.

” Kun sain jalan ovenväliin, se myös pysyi siellä.

Harppaus tapahtui vuonna 2005, kun Bluesin piiskuriksi ryhtyi Kari Heikkilä. Alkoi kunnon treeni.

– Sitä alettiin vääntää tosissaan ja sain lisää potkua peliin. Siinä tuli selvä harppaus aiempaan.

Kaudella 2007–08 Laatikainen palkittiin Rautakallion mukaan nimetyllä SM-liigan parhaan puolustajan palkinnolla. 52 runkosarjaottelussa syntyi uran ennätyspisteet 13+25=38. Blues pudotti puolivälierissä HIFK:n, välierissä Jokerit ja meni ensi kertaa finaaleihin.

– Se oli monella tapaa voitettu hopea, kun oli puhuttu pikkuveljestä. Oli kyllä huikea se Espoon ensimmäinen liigamitali.

Huippukausi siivitti Laatikaisen Ruotsin suurseuraan Färjestadiin, jossa hän voitti mestaruuden vuonna 2009. Mutta Suomen mestaruuden puuttuminen alkoi painaa mieltä.

– Näin joka kevät, kun joku juhli. Itse olin pelannut kymmenen vuotta liigassa ja mietin, pääsenkö itse sitä ikinä kokemaan, hän myöntää.

– Ruotsissa se tuli heti ensimmäisellä kaudella ja olin, että jes, vihdoinkin voitin jotain.

Kanada-maljan Laatikainen sai käsivarsilleen – vihdoin ja viimein – Jyväskylän JYPissä keväällä 2012. Valtava taakka putosi harteilta. Laatikainen juhli sydämensä kyllyydestä.

JYPin kultasaunasta soitettiin radioon: Täällä on mies, joka on voittanut Suomen mestaruuden!

– Siinä tuli sellainen täyttymys, että enää en katso vain sivusta, vaan saan jopa itse nauttia tästä.

Suomen mestaruuden luottopakki Laatikainen on voittanut myös Kärpissä vuonna 2015 ja HPK:ssa 2019.

Arto Laatikainen on voittanut Suomen mestaruuden kolmessa eri seurassa: JYPissä, Kärpissä ja HPK:ssa.

Keväällä 2012 Laatikainen juhli SM-kultaa, mutta seuraavana syksynä hän löysi itsensä Keravalta Mestis-lainapelaajana. Polvivaivat olivat tuhota Bluesiin palanneen espoolaisikonin uran.

Laatikaiselle oli tehty polvileikkaus ennen kauden alkua.

– Sen ei pitänyt olla kovin kummoinen remontti, mutta se osoittautuikin aika kinkkiseksi. Tuli vähän kaikenlaista. Oli hoitovirhettä sun muuta, Laatikainen huokaa.

– Siinä meni melkein puolitoista kautta ennen kuin polvi alkoi olla entisensä.

Hoitovirhe kävi Bluesin kapteenille kalliiksi, mutta hän taisteli tiensä takaisin ja taas Suomen mestariksi. Uusia murheita ilmeni vuonna 2016, kun Laatikainen siirtyi Ilvekseen.

– Oli alipalautumista, ylikuntoa ja sellaisia ongelmia. Aina tuli uusi diagnoosi. Se oli sekavaa aikaa.

Koko Keski-Suomi pidätti hengitystään, kun JYP pelasi Suomen mestaruudesta keväällä 2012.

Mutta taas kerran Laatikainen raastoi itsensä kuntoon ja Kanada-maljan nostelijaksi. Hänen sitkeytensä on hurmaavaa. Moni muu olisi jo antanut periksi.

Pekka Rautakallio on NHL:n vanha tähdistöpakki, joka toistaa Laatikaisen kohdalla sanoja osaa pelata.

– Hän osaa tehdä oikeita ratkaisuja illasta toiseen. Se on ”Ladan” tavaramerkki. Ihailen sitä, miten hän pelaa, Rautakallio sanoo.

– Vaikka mies on käynyt kaikkia loukkaantumisia läpi, hän on edelleen SM-liigan eliittipakki. Se on upeaa.

On hämmästyttävää, ettei Laatikaisen taso ole pudonnut lainkaan kilometrien myötä. Lada on lujaa laatua.

– On paljon pelureita, jotka edelleen pelaavat, vaikka se paras myyntipäivä on jo ohi. Ladan kohdalla ei ole kyse siitä, Rautakallio kiteyttää.

Harjaantumattomaan silmään Laatikaisen peli voi näyttää flegmaattiselta, mutta se on väärä tulkinta. Oikeasti hän vain osaa sijoittua niin hyvin, ettei koskaan ole kiire.

Arto Laatikainen on Espoo Bluesin seuraikoneja.

On aikaa olla rauhallinen. Laatikainen ei hätäile.

– Pelinlukutaito antaa aika paljon anteeksi, kun vauhti hiipuu parhaimmista vuosista, hän sanoo.

– Se mahdollistaa pelaamisen hyvällä tasolla tänäkin päivänä, HPK:ta edustava konkari jatkaa.

Joukkuekavereiden mukaan Laatikainen on myös kropanhuoltamisen guru. On pakko olla. Ei tuhatta peliä mikään hulttio pystyisi pelaamaan.

– Minulla on palo pelaamiseen, Laatikainen sanoo hieman herkistyen.

– Peli on antanut minulle paljon, joten olen ollut valmis tekemään töitä sen eteen. Jos jokin ei ole toiminut, olen miettinyt ja opetellut, voisiko asioita tehdä toisella tavalla. Olen löytänyt oikeita metodeja.

” Pelinlukutaito antaa aika paljon anteeksi, kun vauhti hiipuu parhaimmista vuosista.

Uraansa Laatikainen ei ole suunnitellut tätä kautta pidemmälle. Paukut ovat nykyhetkessä ja HPK:ssa.

Mutta yksi unelma hänellä on: Nähdä Espoon paluu liigakartalle. Laatikainen toimii kotikaupunkinsa joukkueen, uutta tulemista tekevän Kiekko-Espoon taustalla.

– Varmasti tulee päivä, kun Espoossa on taas liigajoukkue, hän sanoo painokkaasti.

Ja tulee myös päivä, kun Laatikaisen pelinumero 42 nousee Tapiolan areenan kattoon Timo Hirvosen (33) ja Jere Lehtisen (10) viereen.