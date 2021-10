SM-liigatuomio: Brad Lambertin ympärillä älytön härdelli – entä missä on Kärppien selkäranka?

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Nuoren lahjakkuuden Brad Lambertin kausi JYPissä on ollut haastava.

Mukana raadissa ovat tällä kertaa SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Tommi Koivunen. Viikon kuumin puheenaihe tulee Jyväskylästä.

Sami Hoffrén

Tähti

Lukko voitti pitkästä aikaa kaksi ottelua putkeen. Raumalaisten ykköstähti viikon kahdessa ottelussa oli Scott Pooley, joka räväytti SaiPaa vastaan liigauransa ensimmäisen hattutempun. Verkko heilui myös lauantaina Jukureita vastaan. 27-vuotias jenkkisniper osaa viimeistellä kylmänviileästi.

Puheenaihe

Brad Lambert. JYPin 17-vuotias hyökkääjälupaus on taas otsikoissa, ja ihan vääristä syistä. Samaan aikaan kun joukkuekaveri Joakim Kemell, 17, loistaa, Lambertin varausvuosi on lähtenyt tahmeasti liikkeelle. Kulisseissa Lambertin taustajoukot ovat (taas) kaupitelleet poikaa muihin liigaseuroihin. Nyt kannattaisi keskittyä olennaiseen.

Tyyli

Joillekin pelaajille potkulauta on pieni nyanssi luistelussa, mutta Kristian Pospisilille se on tehokkain etenemismuoto. Lukon tulisieluinen slovakkihyökkääjä taiteili lauantain kierroksella kauden hienoimman maalin. Pospisil painoi koko kentän soolon käyttämällä potkulautaa nerokkaasti. Tuon tason potkulautaluistelun puolustaminen on erittäin haastavaa.

Kristian Pospisil vastasi viikonlopun kiekkokierroksen komeimmasta maalista. Arkistokuva.

Moka

Ensin Kärpät otti kaukalossa kahdesti pataan, ja siihen päälle Kärppien sponsorin Kärkkäisen pääomistaja haukkui Facebookissa Sauli Niinistöä. Kärkkäisen omistaja on levittänyt myös rokotevastaista sanomaa. Monet yritykset ovat lopettaneet yhteistyön halpamyymäläketjun kanssa. Suurseura Kärpät ei ole nähnyt tähän tarvetta. Mä häpeän.

Yllätys

Kouvolassa marinoituu lahjakas 19-vuotias maalivahti. Nick Malik on torjunut yllättävän korkealla tasolla (92,8%, 1,79 m/o). Viime kaudella Tshekin kakkosliigassa pelannut tshekkivahti on voittanut KooKoossa yhdeksästä ottelustaan kuusi. KooKoo ei kaadu tällä kaudella veskarikaksikkoonsa (Malik–Oskari Setänen).

Sasha Huttunen

Tähti

Herranjestas, millaisen maalin Lukon Kristian Pospisil painoi lauantain kierroksella. Oli muuten liigasyksyn hienoin soolo. Potkulaudassa riitti ruutia, kun Pospisil kaarsi omalta alueelta asti ja kiersi koko Jukurien viisikon. Näytti siltä kuin olisi jäänyt luistelunappi pohjaan pleikkarissa.

Puheenaihe

JYPin Brad Lambert harkitsee Sportsnetin mukaan siirtoa Kanadan junioriliiga WHL:ään. IS:n tietojen mukaan Lambertia on tarjottu myös muihin SM-liigaseuroihin. Tämä Lambertin taustajoukkojen poukkoilu ja päsmäröinti on aivan älytöntä ja vaarantaa superlahjakkaan pojan kehityksen. Jäitä hattuun nyt!

Tyyli

HPK valittaa Tommi Tikan pelikiellosta urheilun oikeusturvalautakuntaan. On hienoa nähdä, miten seura puolustaa omaansa. Oli myös jopa kaunista, miten muiden seurojen pelaajat, kuten Sportin Jonne Virtanen ja KalPan Aapeli Räsänen, asettuivat Tikan puolelle Twitterissä. Yhteisössä on voimaa.

Moka

Missä maalit, HPK? Ei Kerhoa voi nyt pelkästään kehuakaan tässä. Viimeiset kolme ottelua on mennyt nollilla. Syy löytyy helposti siitä, miten joukkue on koottu. Philippe Cornet (15 peliä, 0+1) ja Sean Collins (15, 0+3) hankittiin ratkaisurooleihin, mutta ei heistä ole siihen ollut.

Yllätys

Sarjataulukko on supertasainen ja KooKoon kakkossijassa on ottelumäärän luomaa silmänlumetta, mutta voi ainakin sanoa, että Olli Salon, 38, ensimmäinen oikea päävalmentajapesti SM-liigassa on alkanut lupaavasti. Joidenkin muiden nuorten koutsien kokema äkkikuolema on jo vältetty.

Olli Salon ja KooKoon kausi on sujunut tähän mennessä mainiosti.

Tommi Koivunen

Tähti

KooKoon Heikki Liedes teki keskiviikkona 400. SM-liigaottelussaan tärkeän 2–2-tasoitusmaalin (3–2-voitto), perjantaina voittomaalin ja lauantaina vielä syötti joukkueensa ainoan osuman. Lukon mestarikapteenista on kuoriutunut suorastaan maaliruisku: oma ennätys (10) on enää yhden päässä. Voittomaaleissa hän on liigan jaettu pörssikärki (3).

Puheenaihe

Tapa, jolla Brad Lambert uraa on rakennettu, on ollut kestopuheenaihe, mutta Sportsnetin WHL-spekulaatiot nostivat asian taas tapetille. Useat IS:n lähteet vahvistivat, että 17-vuotiasta nuorukaista on tarjoiltu myös kotimaassa eri suuntiin kesästä lähtien. Toiminta taustalla ihmetyttää ja jopa surettaa monia.

Tyyli

Entisen tähtipuolustajan, HIFK:n apuvalmentajan Cory Murphyn paluu Hakametsään oli todella tyylikkäästi hoidettu. Liigan tyylikkäimmät seurat IFK ja Ilves osaavat nämä hommat. Hallilla nähty lyhyt tribuuttihetki tuotiin asianmukaisella tavalla esille myös somessa.

Moka

Harmitontahan se lopulta oli, mutta jäi kuitenkin mieleen: Jukurien maalivahti Oskari Salminen oli perjantaina tehdä näyttävän oman maalin. Salminen pelasi kiekkoa kulmauksessa ja syötti sen epähuomiossa oman maalinsa sisätolppaan. Aina sattuu ja tapahtuu: edellisviikolla sama mies jäi maaliverkkoon kiinni.

Yllätys

Palataan vielä someteemaan: SM-liiga breikkasi! Kristian Pospisilin sensaatiomainen maali levisi maailmanlaajuisesti. Verkkosivut ovat käyttökelvottomat ja somesisältö on pääasiassa hukassa, mutta edes liiga ei onnistunut nukkumaan tämän ohi. Jari Kurria lainatakseni: hyvä!