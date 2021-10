20-vuotiaan huippulupauksen maali riitti TPS:lle, HIFK voitti Kärpät – näin SM-liigassa pelattiin lauantaina

Maalinteko on tappiokierteeseen joutuneelle HPK:lle tuskallisen vaikeaa.

SM-liigaa johtava TPS voitti Liigassa kotihallissaan HPK:n 1–0. Voitto oli TPS:lle kolmas peräkkäin.

TPS:lle riitti voittoon Juuso Pärssisen toisen erän alussa ylivoimalla tekemä maali. Kotijoukkueen maalivahti Andrei Karejev tarvitsi nollapeliinsä 26 torjuntaa.

TPS:n menestyksen taustalla on pitävä puolustus. Turkulaisjoukkue on päästänyt 15 ottelussa vain 22 maalia.

– Ollaan erittäin tyytyväisiä kolmeen pisteeseen. Ei oltu parhaimmillamme. Kolmas erä oli meiltä heikko. Oli huono rytmi, oltiin puolustuskannalla koko ajan, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas kertoi C Moren haastattelussa.

HPK voitti päävalmentajan vaihdon jälkeen Jarno Pikkaraisen johdolla kolme ottelua, mutta on sen jälkeen hävinnyt peräjälkeen neljä peliä. Maalinteko on ollut sille äärimmäisen vaikeaa: HPK on pelannut kolme ottelua, reilut kuusi erää ilman tehtyä maalia.

SaiPa kukisti kotijäällään JYPin 5–3. Kotijoukkueesta Valtteri Ojantakanen ja Ville Petman tekivät kumpikin 1+1 pistettä.

Peräkkäisinä pelipäivinä täyden kuuden sarjapisteen potin koonnut SaiPa on voittanut JYPin kauden kaikissa kolmessa kohtaamisessa yhteismaalein 13–6.

Tappara peittosi vieraskaukalossa viime aikoina kovaa virettä uhkuneen KooKoon 4–1. Tapparan tehopelaaja oli 2+1 pistettä kirjauttanut hyökkääjä Anton Levtchi.

Ilves täydensi tamperelaisjoukkueiden hyvää päivää voittamalla kotoisessa Hakametsän hallissa KalPan 5–2. Neljännen peräkkäisen voiton ottaneesta Ilveksestä Nicholas Baptiste ja Petri Kontiola tekivät kumpikin 1+1 pistettä.

Myöhemmin alkaneissa otteluissa HIFK haki arvokkaan vierasvoiton Oulusta kaatamalla Kärpät 5–2. HIFK:sta 1+1 pistettä keräsivät Alex Broadhurst, Sebastian Dyk, Otto Paajanen ja Teemu Tallberg.

Tappio oli Kärpille poikkeuksellisesti toinen peräkkäin.

Lukko pehmitti kotihallissaan Jukurit 4–1. Mikko Petman teki Lukolle kaksi maalia.

Sportin ja Ässien ottelu päättyi voittomaalikilpailun jälkeen Sportille 1–0. Michael Keränen teki yhdeksäntenä laukojana voittomaalin.