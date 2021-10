Kohu Lauri Korpikoskesta ei pysäyttänyt TPS:n voittotahtia – ”En ole kuullut mitään keskustelua asiasta pukukopissa”

SM-liigauransa avausmaalin tehneen Kalle Väisäsen, 18, mukaan Lauri Korpikoskeen liittynyt kohu ei ole vaikuttanut TPS:n pelaajiin.

Pori

Ässät–TPS 2–3

Sarjakärki TPS on ollut tällä kaudella kaukalossa väkevä. Siellä joukkue on pelannut pääasiassa hyvää jääkiekkoa ja tehnyt työnsä erinomaisesti. Samaa ei voi sanoa kulisseissa tapahtuvista asioista.

Se, miten joukkueessa on kohdeltu seuran entistä kapteenia Lauri Korpikoskea, on aiheuttanut mediassa ja kannattajien keskuudessa paljon keskustelua. Monen mielestä nimenomaan TPS on ollut asiassa se väärässä oleva osapuoli.

Viime viikolla TPS tiedotti Korpikosken siirtymisestä ulkomaille ja seura jäi kiinni tökeröstä kuvamuokkauksesta, jossa Korpikosken paidasta oli poistettu kuvankäsittelyllä kapteenin C-kirjain.

Perjantaina joukkue oli tositoimissa noin viikon tauon jälkeen, kun se kohtasi vieraissa Porin Ässät. Voittoja on tullut kymmenen viime kierroksen aikana kahdeksan. Porissakin TPS oli maalilla vastustajaansa parempi. Peli päättyi 2–3 (0–2, 0–1, 2–0). TPS:n voittomaaliksi jääneen osuman viimeisteli ensimmäisen SM-liigamaalinsa tehnyt Kalle Väisänen.

– Jäin aika yksin keskelle kenttää ja pääsin laukomaan. Veto oli sellainen puolikorkea ja tuosta paikasta pitikin tehdä maali. Paikkoja on ollut aikaisemminkin, joten on hienoa saada maali pois alta. On sitä ehtinyt odottamaankin, Väisänen sanoi.

Joukkueen nuoriso-osastoon kuuluva 18-vuotias Väisänen ei ole huomannut, että Korpikosken ympärillä pyörinyt mediakohu olisi vaikuttanut ryhmään.

– Aika hyvin olemme mielestäni pystyneet keskittymään pelaamiseen. Ehkä kokeneemmat pelaajat myös suojaavat tällaista nuorempaa pelaajaa, jos heitä joku asia on vaivannut. En ole kuullut mitään keskustelua asiasta pukukopissa, Väisänen mietti.

TPS oli jo 3–0-johtoasemassa noin kuusi minuuttia ennen päätössummeria, mutta Sakari Salminen onnistui kahdesti ja lopussa Ässillä oli vielä hyviä tasoituspaikkojakin. Porilaisille tilastoihin jäi kuitenkin jälleen yhden maalin tappio. Se oli joukkueelle viides sellainen seitsemään edelliseen otteluun.

– Ässät pelasi todella hyvin ilman maalivahtia. Siksi he paikkoja saivat ja olivat lähellä tasoitustakin. Se oli mielestäni enemmän heidän hyvyyttään kuin meidän huonoutta. Ihan hyvin mielestäni ottelussa pelasimme, Väisänen pohti.

Sarjajumbo Ässien tilanteessa ei juuri hurrattavaa ole. Tappiot, joskin niukat sellaiset, seuraavat toisiaan. Nyt joukkueen ilme oli parempaa kuin monessa muussa kauden pelissä, mutta se on laiha lohtu.

– Kyllä syö miestä. Jotain pitää tehdä eri tavalla, että voitetaan jatkossa näitä pelejä, Ässien hyökkääjä Emil Erholtz totesi.