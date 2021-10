HIFK:n Olli Palola ratkaisi vanhaa seuraansa vastaan – muisteli Ville Niemisen sanoja keväältä 2013

Olli Palola teki kahden päivän tunteellisen matkan Tampereelle. Reissun päätteeksi hän hymyili vanhan seuransa Tapparan kaatajana.

Tappara–HIFK 1–2 vl.

Olli Palola huomasi jo SM-liigan sarjaohjelman ilmestyessä, että hän pääsee hyvästelemään hänelle paljon rakkaita elämyksiä uran varrella tuoneen Hakametsän jäähallin tuplaotteluilla entisiä seurojansa Ilvestä ja Tapparaa vastaan.

– Näillä peleillä oli minulle erityinen merkitys. Tampereella on paljon ystäviä ja tuttuja. Heistä monen kanssa olen säännöllisesti yhteyksissä. Kun kurvasimme keskiviikkona hallin pihaan, rinnassa kihelmöi, nykyään HIFK:ta edustava Palola, 33, tunnelmoi torstaina sen jälkeen, kun helsinkiläisseura oli voittanut Tapparan voittolaukauskisan jälkeen.

HIFK:lle torstainen vierailu Hakametsässä oli viimeinen, sillä tamperelaisjoukkueet siirtyvät piakkoin uuteen areenaan.

Palola tuli juniorina 2003 Keuruulta Ilvekseen, jossa pääsi haistelemaan myös liigatunnelmaa keväällä 2007 kuudessa ottelussa. Lopullinen läpimurto tapahtui Tapparassa 2011–15.

– Ratkaisevin steppi tuli kevään 2013 pudotuspeleissä, joissa tein kuusi maalia. Ville Nieminen tsemppasi mua ja sanoi: ”Kun jatkat samalla draivilla seuraavalla kaudella, teet varmasti 20 maalia”.

Palola ylitti tavoitteen ja iski peräti 27 osumaa. Kaudella 2014–15 maaleja syntyi vielä kaksi enemmän, 29. Palola voitti kummallakin kaudella SM-liigan maalikuninkuuden.

Osumia Palolalta odotetaan tälläkin kaudella. Tappara-ottelun jälkeen niitä on kasassa neljä. Hän teki torstaina HIFK:n maalin ja onnistui myös ratkaisevassa voittolaukauksessa.

– Olen aina ollut syksyisin vähän hitaasti heräilevä. Maaleja on tullut aina enemmän loppukaudesta. Minun pitää nostaa tekemisen tasoa. Maalinteossa vaaditaan myös tukitoimia, ilman maskia osumia syntyy vain vähän. Sen hoitaminen on koko joukkueen vastuulla.

Tilastot tukevat Palolan analyysiä. HIFK on laukonut SM-liigassa eniten kohti vastustajan maalia (650 kertaa), mutta tehokkuus siihen nähden on ollut vaatimatonta. Palola on ollut HIFK:n ahkerin laukoja 78 kudillaan. Osumisprosentti on vaatimattomasti 5,1, kun se huippulaukojilla voi pyöriä 20 prosentin tuntumassa.

– En ole pariin viime kesään treenannut vetoja mökillä. Ehkä syy on siinä. Pitää varmaan ottaa levyltä laukominen taas treeniohjelmaan, Palola veistelee.

HIFK:n ylivoima on käytettävissä olevaan pelaajistoon nähden ollut vaatimatonta. Onnistumisprosentti 14,29 on liigan pohjasakkaa.

– Olemme käyneet sitä Cory Murphyn (HIFK:n apuvalmentaja) kanssa läpi ja saaneet siihen hyviä vinkkejä. Olen varma, että tehot siinäkin nousevat. Monessa asiassa on parannettavaa, mutta hyviä aihioita on jo nähty. Olen varma, että kun oikeanlainen rentous tekemiseen löytyy, tulosta tulee enemmän sekä tasaviisikoin että ylivoimalla, Palola luottaa.

Jussi Heimo, Tampere