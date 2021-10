Matias Mäntykivi, 20, on noussut huomaamatta Ilveksen hyökkäyksen suunnan­näyttäjäksi – päävalmentajalta vuolaat kehut

Nuori keskushyökkääjä Matias Mäntykivi tuikki Ilveksen tähtenä, kun tamperelaisjoukkue voitti keskiviikkona HIFK:n voittolaukausten jälkeen.

Ilves–HIFK 3–2 vl

Pieni nosto vastustajan mailan varteen, perään nopea kiekonriisto. Pää heti valmiina ylhäällä havainnoimaan, mikä siirto on seuraavaksi oman joukkueen kannalta paras. Nopea helppo syöttö lähelle, pidempi kova syöttö kauemmaksi vai oma tempokuljetus?

Ilveksen Matias Mäntykiveltä löytyy useimmiten oikea ratkaisu kaikkiin tilanteisiin. Suurista otsikoista tähän saakka pimennossa pysynyt sentteri nousi ratkaisuhahmoksi keskiviikkona SM-liigan ottelussa HIFK:ta vastaan.

– Avausmaalissa sain (Eetu) Päkkilän irtokiekon keskialueella ja näin, että laidan kautta luistelemalla on hyvät saumat 2 vs. 1 -hyökkäykseen. Kun pakki piti miestä maalilla, päätin leikata itse keskelle ja laukoa, Mäntykivi kertasi ottelun jälkeen tekemäänsä 1–0-maalia.

Osuma oli loistava osoitus 20-vuotiaan Mäntykiven hyökkäysvaistoista. Hän hyödynsi HIFK:n toisen puolustajan höntyilyn heti oman joukkueen eduksi.

Ilveksen toisessa maalissa Mäntykivi vapautti Joonas Odenin täyteen vauhtiin keskialueella.

– Taisi olla toistaiseksi tehokkain liigapelini. Joskus olen saattanut syöttää samassa pelissä kaksi maalia, mutta 1+1 on varmasti ennätys. Seuraavaksi tavoitteeksi täytyy ottaa jossain matsissa tällä kaudella kahden maalin tekeminen, Mäntykivi suunnitteli.

Simon Johansson (vas.), Leo Lööf, Matias Mäntykivi, Joona Ikonen ja Eetu Päkkilä juhlivat Mäntykiven tekemää avausmaalia.

Ihan puskista Mäntykiven nousu ratkaisijaksi ei ole tullut. Lahjakkuutta on nuorukaisella aina ollut. Hän kuului Pohjola-leirille kutsuttuihin maajoukkue-ehdokkaisiin jo 15-vuotiaana.

B-juniorien ja A-nuorten SM-sarjassa maaleja ja pisteitäkin syntyi kovaan tahtiin.

SaiPan kasvatti teki liigadebyytin Helsingin jäähallissa HIFK:ta vastaan 12. joulukuuta 2018.

– Näköjään ikimuistoisia hetkiä tulee IFK:ta vastaan. Tämän matsin voitto tuli kovan taistelun, sitkeyden ja mahtavan maalivahtipelin ansiosta, Mäntykivi jakoi tunnustusta peräti 38 kertaa torjuneelle Ilveksen Vadim Zherenkolle.

Kolme viime kautta SaiPassa Mäntykiven vastuu kasvoi koko ajan, mutta hän halusi kesällä uuden askeleen uralleen.

– U20 MM-pronssijoukkueen pelikaverit kehuivat, että Ilves on mainio paikka kehittyä nuorelle pelaajalle. Hetkeäkään en ole katunut valintaani. Tunnen jo nyt menneeni pelaajana eteenpäin.

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä innostuu, kun häntä pyytää kuvailemaan Mäntykiveä.

– Kaikki varmaan näkivät, kuka oli ylivoimaisesti paras hyökkääjämme tänään. Sama pelaaja on ollut sitä varmaan jo viisi viime peliä. Mäntykivellä on loistavat hyökkäysavut. Kikkapankistakin löytyy vaikka mitä. Kaikkea mitä hän on jo treeneissä tehnyt, ei olla vielä nähty peleissä.

– Hän on nyt muutamassa viime ottelussa päässyt pelaamaan ylivoimaa ja tehnyt sellaisia ratkaisuita, että pakkohan hänelle on yv-aikaa antaa tulevissakin peleissä. Mutta mikä parasta, Mäntykivi osaa lukea loistavasti peliä myös puolustussuuntaan. Minkälainen pakkaus hänestä vielä tuleekaan, kun hän saa koko ajan lisää kamppailuvoimaa. Kehitys muutamassa kuukaudessa on ollut tosi nopeaa, Myrrä hehkutti.

Ilveksen avainpelaajien loukkaantumislista on tällä hetkellä surullisen pitkä: Marek Langhamer, Eemeli Suomi, Balasz Sebok, Antti Saarela, Santeri Virtanen…

Se takaa, että Mäntykiven rooli ja merkitys Ilvekselle vain kasvaa tulevissa liigapeleissä.

Sentteri itse suhtautuu asemaansa nöyrästi.

– Neljä viime peliä on kulkenut tosi hyvin Eetu Päkkilän ja Joona Ikosen kanssa. Rinnalla on kaksi niin liikkuvaa pelaajaa, että pitää itsekin panna joka hetki parasta kaukaloon. Kemiamme ja pelityylimme sopivat hyvin yhteen, Mäntykivi summaa.

Mäntykivi on siitäkin poikkeuksellinen pelaaja, että hän suorittaa koulukursseja pelaamisen ohessa.

– Valmistun sähköisen markkinoinnin merkonomiksi kurssi kerrallaan. Tarkkaa aikataulua ei ole, mutta kyllä jääkiekon ohellakin ehtii välillä hyvin tehdä koulutehtäviä.

Jussi Heimo, Tampere