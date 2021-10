HäSa: HPK:n juniorijoukkueen pelaaja solvasi vastustajaa rasistisesti – ”Yksi vakavimmista rikkomuksista, jonka voi tehdä”

Hämeenlinnan Pallokerhon U20-joukkueen pelaaja käytti rasistista kieltä KalPan pelaajaa kohtaan. Teko meni Jääkiekkoliiton kurinpitoelimen käsittelyyn, uutisoi Hämeen Sanomat.

Jääkiekkoliiton kurinpitoelin on ottanut lauantaina pelatun U20-sarjan ottelun HPK–KalPa tapahtumat käsittelyynsä. Syynä on Hämeen Sanomien mukaan HPK:n pelaajan vastustajasta käyttämä rasistinen ilmaus.

– Kyseessä on valitettava asia, joka on nyt kurinpidon käsittelyssä. Siinäpä oikeastaan se, mitä tässä vaiheessa on kerrottavaa. Odotamme kurinpidon päätöstä asiaan, joka valmistunee lähipäivinä, asian Hämeen Sanomille vahvistanut HPK:n joukkueenjohtaja Mika Kannisto sanoo.

HPK:n U20-joukkue toimii seuran liigajoukkueen alaisuudessa. Myös HPK aikoo tehdä tapauksesta oman sisäisen selvityksensä.

– Kyseessä on erittäin vakava asia, joka ei ole millään tavalla sallittua. Ei tämän vakavampaa asiaa tule kovin helposti mieleen. Tämä on yksi vakavimmista rikkomuksista, jonka voi tehdä, HPK Liiga oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen sanoi Hämeen Sanomille.