Kiusataanko SM-liigassa? Näin toimitusjohtaja vastaa rankkoihin syytöksiin

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi ottaa kantaa väitteisiin kiusaamiskulttuurista.

Kohu Lauri Korpikosken kohtelun ympärillä ei laannu.

Jääkiekon Pelaajayhdistys otti asiaan tiukasti kantaa täräyttämällä puheenjohtaja Teemu Ramstedtin suulla, että Turun Palloseuran teettämä selvitys mahdollisesta työpaikkakiusaamisesta oli ”täysi vitsi”. TPS:n mukaan kiusaamista ei ollut ilmennyt.

– Työsyrjinnällä on valitettavan pitkät perinteet jääkiekon pääsarjassa, sanottiin Pelaajayhdistyksen lausunnossa maanantaina.

Kyse on siis yhdistyksen mukaan laajemmasta ilmiöstä kuin vain Korpikosken ja TPS:n välisestä riidasta.

Miten vastaat Pelaajayhdistyksen väitteeseen, että SM-liigassa tapahtuu työpaikkasyrjintää ja -kiusaamista, liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi?

– Se on mielestäni kohtuullisen kova väite, Kallioniemi sanoo.

– Ei minulla ole halua alkaa siitä kinata julkisuudessa.

Kallioniemi on itsekin entinen liigapelaaja. Hän sanoo, ettei millään usko seurojen haluavan tietoisesti syrjiä tai kiusata ketään työntekijäänsä.

– Joukkue- ja ammattiurheilussa kaikki seurat pyrkivät tekemään pelaajille sellaisen ympäristön, jossa joukkue suorittaa mahdollisimman hyvin. On selvää, että siihen joukkueen optimaaliseen suorittamiseen ei varmastikaan kuulu tuollainen (syrjintä tai kiusaaminen), Kallioniemi sanoo.

– Vähän oudoksun sellaista heittoa, että tämä olisi nyt näin.

Korpikosken tapaus on ollut SM-liigalle paitsi vaikea myös kiusallinen aihe, sillä se piirtää inhottavan kuvan liigan arjesta.

– Tässä on kyse yhden henkilön kokemuksesta ja hänen työsuhteestaan, jonka yksityiskohdat ovat varmasti syystäkin valtaosin vain pelaajan itsensä ja seuran tiedossa, Kallioniemi linjaa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan TPS esti viime keväänä Korpikosken paluun joukkueeseen, kun seuran kallispalkkaisin tähtipelaaja oli toipunut pelikuntoon. Ruma näytelmä sai viimeisimmän käänteensä viime viikonloppuna, kun TPS lainasi Korpikosken loppukaudeksi Sveitsin pääsarjaan.

Urallaan 609 NHL-ottelua pelannut Korpikoski, 35, edustaa loppukauden ajan Bieliä. Korpikosken TPS-sopimus on voimassa vuoteen 2024 asti.

Kallioniemi ei halua kommentoida väitteitä Korpikosken kohtelusta TPS:ssa.

– Työsuojeluviranomainen on se taho, joka ottaa asian varmasti huolehtiakseen, jos työntekijä niin katsoo, liigan toimitusjohtaja toteaa.

– On vaikea ottaa kantaa sellaiseen asiaan, jossa osapuolilla on eriävät näkemykset. Ei minulla ole tässä mielestäni perusteita, että me tai Pelaajayhdistys lähtisimme tätä selvittämään.