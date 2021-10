SM-liigatuomio: TPS:n ja Korpikosken saagassa irvokas käänne – tämä asia ei mene jakeluun teinitähti Joakim Kemellistä

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen. Kärpät säväyttää. Rapaa lentää tällä kertaa Turun suuntaan.

Sami Hoffrén

Tähti

Kärppien nuori timantti Topi Niemelä kantaa vastuuta komeasti. 19-vuotias on pystynyt vastaamaan huutoon, ja kuuluu Kärppien alakerran kiekollisiin johtajiin. Pakkien pörssikakkonen tehoilla 2+10. Nuorten Leijonien ylivoima on MM-jäillä hyvissä käsissä, kun Niemelän tasoinen viivamaestro päivystää sinisellä.

Puheenaihe

Kärpät on palannut pinnalle vaikean viime kauden jälkeen. Lauri Mikkolan alaisuudessa pikkupedot ovat hävinneet vain kerran varsinaisella peliajalla. Kahdeksasta viime ottelusta Kärpät on voittanut seitsemän. Pakka on tiivis puolustussuuntaan ja vastuunkantajia on leveällä rintamalla.

Tyyli

Joakim Kemell on hämmästyttävä 17-vuotias jääkiekkoilija. JYPin tulikuuma teinitähti pelaa myös sarjan erikoisimmalla mailateippauksella. Kemell on antanut uuden määritelmän ”kärkierkoille”. Eristysnauhaa löytyy vain lavan kärjestä ja muu lapa on paljas. Ei vain mene jakeluun, miten tuolla tyylillä voi käsitellä kiekkoa.

Moka

TPS:n ja Lauri Korpikosken välinen saaga sai noloja piirteitä viime viikolla. Seuran sisäinen selvitys työpaikkakiusaamisesta näyttäytyi kaikkea muuta kuin läpinäkyvältä. Pelaajayhdistys tuomitsi aivan oikein selvityksen. Tiedotteen kuvamanipulaatio ja C-kirjaimen poisto Korpikosken paidasta oli naurettava ratkaisu.

Yllätys

Ville Petman (6+5) on sarjan yllättävin kultakypärä. Viime kaudella Petman teki tehot 1+1. Petman, 21, edustaa parhaiten ”uutta SaiPaa”. Pekka Virran joukkue on pelannut pirteästi viime kierroksilla, ja nyt myös tulokset ovat seuranneet perässä. Petman pelaa isolla tunteella vaihdosta toiseen. Työmoraali on ihailtavaa luokkaa.

Sasha Huttunen

Tähti

Joona Luoto on tullut ryminällä takaisin SM-liigaan. Kookas voimalaituri laukoi maalin heti paluuottelussaan ja maalasi myös lauantaina Pelicansin nuottaan. Kun Luoto, 24, palasi Winnipeg Jetsin organisaatiosta Eurooppaan, Tappara oli heti oven takana. Diilin tekemisessä meni aikansa, mutta odotus palkittiin.

Joona Luoto on palannut vahvasti liigakentille.

Puheenaihe

Maalivahdin visuaalinen häirintä. Säännön nimi on hassu ja tulkinnat ovat hämmentäneet myös pelaajia ja valmentajia. Tarvitaan selkeä linjaus, sillä sääntö itsessään on oikeasti hyvä. Tarkoitus on siivota variksenpelättimet pois maalivahdin alueelta peittämästä maalivahdin näkökenttää.

Tyyli

SM-liiga on hiukan ummehtunut sarja, mutta Tampereen Ilves, Suomen raikkain urheiluseura, tekee virkistävän ja kaivatun poikkeuksen. Some-viestinnässä on sopivasti pilkettä silmäkulmassa ja huumoria, mikä piristää hämärtyvää liigasyksyä. Ainoastaan Porissa osattiin loukkaantua.

Moka

Turun Palloseuran viestintä taas ei ole onnistunut ollenkaan. Lauri Korpikosken kohtelu oli inhottavaa katsottavaa jopa kaukaa ulkopuolelta. Kun Korpikoski lainattiin loppukaudeksi ulkomaille, TPS kiitti julkaisemalla tiedotteen, jossa Korpikosken rinnasta oli poistettu C-kirjain kuvamanipulaatiolla.

Yllätys

Hallitsevan mestarin Rauman Lukon peli sakkaa. Sijoitus sarjataulukossa on pudonnut yhdenneksitoista, minkä pitäisi herättää jo huolta. Äijänsuosta on tullut mieluisa vierailukohde: Lukko on hävinnyt viimeiset kolme kotiotteluaan Pelicansille, Sportille ja KalPalle. Taakka Marko Virtasen harteilla kasvaa.

Lukko on kompuroinut alkukaudella Marko Virtasen (kesk.) alaisuudessa.

Teemu Suvinen

Tähti

Kärppien Saku Mäenalanen pelaa juuri niin hyvin kuin maajoukkue- ja NHL-statuksen pelurin kuuluukin. Hän huokuu vastuunkantoa ja ratkaisutahtoa. Mäenalanen pelaa todella monipuolista jääkiekkoa ja erottuu liikkeellään. Jos löytää vielä maalijyvän (toistaiseksi 2+13), jälki on tuhoisaa.

Puheenaihe

TPS:n kannattajilla tunteet luultavasti vaihtelevat ääripäästä toiseen. Kaukalossa sarjakärjellä kulkee, mutta Lauri Korpikosken tapaus saa päivä toisensa jälkeen entistä uskomattomampia kierteitä. On seuran onni, että joukkueen menestys pitää yhteisössä positiivistakin ilmapiiriä yllä.

Tyyli

Pekka Virran itseluottamus on tarttunut nopeasti koko Lappeenrantaan. Hienon harjoituskauden jälkeen SaiPa on rypenyt tappioputkessakin, mutta usko pitkään projektiin ei horju. Omilla teoillaan Virta on ansainnut työrauhan, jollaista ei ole kellään muulla valmentajalla SM-liigassa.

Moka

Nyt Olli Jokisen Jukureilla on jo todella vaikeaa. Takana on kuuden pelin tappioputki, ja tämän viikon ohjelma on haastava: Pelicans, KooKoo, Lukko. Kurssin kääntäminen vaatisi venymistä. Loukkaantumisetkin ovat nyt mikkeliläisten riesana.

Yllätys

Aatu Rädyn umpisolmu Kärpissä. New York Islandersin harjoitusleirillä nuorukaisen otteita kehuttiin vuolaasti. Nuorissa Leijonissakin hän on jo väläytellyt tällä kaudella, mutta Kärpissä ei vain lähde. Valmennusta on turha syyttää vastuun puutteesta, Räty ei ole toistaiseksi ansainnut enempää.