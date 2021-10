Kärppien nuori tehopakki loistaa – ”Lähdetään voittamaan maailmanmestaruus”

Kärppien puolustaja Topi Niemelä säväyttää.

Kärppien puolustaja Topi Niemelä on säväyttänyt.

Edellisissä nuorten MM-kisoissa puheenaiheeksi noussut Topi Niemelä, 19, on esiintynyt syksyllä väkevästi SM-liigakaukaloissa. Hän pelaa samoilla vahvuuksilla, joilla hänet valittiin Kanadassa nuorten kisojen parhaaksi puolustajaksi.

Pienikokoinen Niemelä on moderni ”välihyökkääjä”. Jääkiekon evoluutio onkin menossa suuntaan, jossa peliä pelataan liki pelipaikattomasti vahvan yhteistyön kautta.

Jos JYPin teinisensaatio Joakim Kemell on illasta toiseen sarjan puhutuin nimi, ei Niemelää voi ohittaa yhtä näyttävältä preesensiltään puolustajien osalta. Perjantaina sen sai kokea karvaasti HPK.

Niemelä summasi tehot 1+2 ja nousi samalla puolustajien pistepörssin kärkipaikalle. 12 peliä, 12 pistettä. Erityisesti ylivoimalla puolustaja on tehnyt tasaisen varmaa tulosta.

– Tietenkin mukava, kun on tullut pisteitä. Oma pelityyli on sellainen, että hyökkäyspäähän pitäisi saada tuotettua jotain. Pakko olla tyytyväinen, että se on toteutunut. En kuitenkaan ajattele, että pitäisi olla jossain tehotilaston kärjessä, Niemelä täräyttää.

Nyt Niemelä esittelee samoja taikatemppuja, joita hän on tehnyt juniorimaajoukkueissa omassa ikäluokassaan. Tämä voi hyvinkin olla syksy, jolloin Niemelä ottaa todella ison roolin Kärppien alakerrassa.

– Hyvä, että olen saanut näin paljon luottamusta. Silloin se pitää käyttää oikein. Olen pystynyt pelaamaan, mutta muutama maali omaan päätyyn pitäisi jättää pois. Paljon hyvää, keskitytään niihin positiivisiin asioihin.

Maaleja omiin tosiaan menee Niemelän ollessa kaukalossa. Tässä asiassa hyökkäävällä tyylillä operoivalla Niemelällä onkin vielä korjaamista.

– Kyllä, se on kehitettävä kohde. Mutta se tulee vielä, huolissaan ei kannata olla, Niemelä hymyilee.

Juuri tällaisia, itseensä uskovia nuoria tähtiä SM-liiga kipeästi kaipaakin. Lähes 20 minuutin peliajalla illasta toiseen pelaava Niemelä elää juuri nyt kiekkoilijan parasta aikaa.

Ja kohta näkökentässä siintää jo kauden toinen iso porkkana. Kanadassa vuodenvaihteessa pelattavissa nuorten MM-kisoissa Niemelä lukeutuu Leijonien ehdottomiin luottomiehiin. Turnaus on taas huikea mahdollisuus – ja samalla yhden matkan päätepiste.

– Neljä vuotta on kuljettu nuorten maajoukkuepolkua ja sieltä on tullut paljon hyviä ystäviä. Vähän haikeaa tietysti, mutta ihan mahtava viimeinen rutistus. Lähdetään voittamaan maailmanmestaruus, puolustaja tunnelmoi.