Kommentti: Tässä on SM-liigan ylivertaisin yksilö pelipaikallaan – kultaleijona pelaa ”väärässä sarjassa”

Atte Ohtamaa on SM-liigan ylivertaisin yksilö pelipaikallaan, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jos joku miettii, missä menee kansainvälisen jääkiekon vaatimustaso, vastauksia saa seuraamalla Atte Ohtamaan pelaamista.

Oulun Kärppien 33-vuotias kapteeni on SM-liigan ylivertaisin yksilö pelipaikallaan. Ohtamaa on ylivoimaisesti sarjan paras puolustaja. Jos Ohtamaa ei voita kauden päätteeksi liigan parhaalle puolustajalle jaettavaa Pekka Rautakallio -palkintoa, jotain hyvin yllättävää on tapahtunut.

Heti kauden alussa Ohtamaa on ottanut löysät pois ja näyttää ottelusta toiseen muille eteen.

Ohtamaan keskimääräinen peliaika (25.21 minuuttia) on sarjan kovin. Ei yllätä. Ohtamaa johtaa myös puolustajien pistepörssiä. Se kieltämättä yllättää.

Neljä maalia ja kymmenen pistettä 12 otteluun on enemmän mitä ennakkoon osasin tässä vaiheessa odottaa, mutta pinnat eivät mene suonenvedon piikkiin. Pisteet ovat lopulta aika loogista seurausta Ohtamaan kokonaisvaltaisesta pelaamisesta.

Ohtamaa pelaa tällä hetkellä ”väärässä sarjassa”. Hän voisi ominaisuuksiensa puolesta harjoittaa ammattiaan helposti tällä hetkellä KHL:ssä, mutta veri veti takaisin kotiin.

Ohtamaa teki vuonna 2018 Kärppien kanssa viisivuotisen sopimuksen, joka sisälsi mahdollisuuden pelata ulkomailla. Sopimuksen ensimmäisen vuoden jälkeen Ohtamaa suuntasi takaisin KHL:ään, jossa hän pelasi kaksi viime kautta.

Kahden kauden aikana ei jäänyt mitään epäselvyyttä siitä, minkä tason puolustaja Ohtamaa on yli 30-vuotiaana. Nuorempana Ohtamaa oli profiililtaan puhtaasti puolustava puolustaja, mutta KHL:ssä hän pystyi monipuolistamaan pelaamistaan. Vastuuta tuli 5–5-pelin ja alivoiman lisäksi ylivoimalla.

Kokemuksen myötä kokonaispaketti on nykyisin eurooppalaista huipputasoa.

Viime kevään MM-kisoissa Ohtamaa oli Leijonien hopeajoukkueessa alakerran päälliköitä. Tehopisteet jäivät totuttuun kahteen, mutta Ohtamaa otti aiempaa enemmän kiekollista roolia ja tuki myös hyökkäyksiä.

Kuudessa MM-turnauksessa pelanneelle puolustajalle olisi ollut pomminvarmasti ottajia KHL:ssä, mutta aiemmin rustattu viisivuotinen lappu oli Kärppien siunaus.

Atte Ohtamaa kuului viime kevään MM-kisoissa Leijonien kapteenistoon.

Ohtamaan paluu kotikulmille oli Kärpille sekä laajemmin SM-liigalle kuin lottovoitto.

Kärpät tarvitsi karmean viime kauden jälkeen kipeästi Ohtamaan kaltaista kokenutta johtajaa takalinjoilleen ja pukukoppiin. Ohtamaa on parasta lääkettä Kärppien johtajuusvajeelle. Hän on tuonut kaivattua ryhtiä suurseuran arkeen.

Puolen Suomen joukkue on aloittanut kautensa vahvasti. Väitän, että Ohtamaalla on yksilöistä merkittävin rooli Kärppien uskottavassa alussa.

Kokoonpano on nimekäs, mutta Kärppien puolustus on murrosvaiheessa. Tähän saumaan Ohtamaa on täydellinen suunnannäyttäjä. Nuorista kärppäpakeista etenkin Topi Niemelä, 19, saa arvokasta mentorointia Leijonien luottoratsulta.

SM-liigasta löytyy virtuoosimaisempia puolustajia ja taitavampia viivakeisareita kuin Ohtamaa, mutta kokonaisvaltaisessa pakkipelaamisessa Kärppien kapteeni on omaa luokkaansa.

Hän osaa puolustajan tärkeimmän tehtävän eli puolustamisen paremmin kuin kukaan.

Peliote on jämäkkä vaihdosta toiseen. Kiekon kanssa Ohtamaa tekee harkittuja siirtoja paineen alla ja edistää viisikon pelaamista riittävän yksinkertaisilla syötöillä. Puolustusvalmius säilyy jatkuvasti. Kaksinkamppailukovuus, 1–1-tilanteiden puolustaminen ja sijoittuminen ovat pelkkää priimaa.

Kaikesta näkee, että Ohtamaa on marinoitunut MM-tasolla.

Nyt kannattaa nauttia. Harvemmin tämän tason kansainvälisiä ja kokeneita huippupuolustaja nähdään SM-liigassa.

Kirkassilmäiset nuoret liigapuolustajat saavat kierroksesta toiseen kullanarvoista oppia, miten Euroopan eliittitason puolustajan pitää pelata.