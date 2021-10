TPS teetti selvityksen Lauri Korpikosken työpaikka­kiusaamisesta – pelaajayhdistyksen pomo: ”Se on täysi vitsi”

Jääkiekon pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt kommentoi Lauri Korpikosken tilannetta.

TPS kertoi teettäneensä Lauri Korpikosken tapauksesta sisäisen tutkimuksen, jossa ei löydetty näyttöä työpaikkakiusaamisesta. Puheenjohtaja Teemu Ramstedtin mukaan pelaajayhdistys on toista mieltä.

TPS:n ja joukkueen kallispalkkaisimman pelaajan Lauri Korpikosken välit ovat olleet tulehtuneet jo pitkän aikaa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan TPS esti Korpikosken paluun kaukaloon viime keväänä, kun Korpikoski palasi loukkaantumisen jälkeen pelikuntoon.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että TPS on yrittänyt purkaa Korpikosken sopimusta, mutta Korpikoskella ei ole ollut mitään haluja tällaiseen toimintaan. Korpikosken lähipiiristä on kerrottu, että seuran toimintaa on pidetty työpaikkakiusaamisena.

TPS julkaisi 12. lokakuuta tiedotteen, jossa kerrotaan, että Korpikoski palaa TPS:n toimintaan, kun hänen sairauslomansa on ohi.

15. lokakuuta TPS ilmoitti, että Korpikoski siirtyy loppukauden mittaisella lainasopimuksella ulkomaille.

Seuran tiedotteessa kerrottiin, että aloite lainasopimuksen tekoon tuli Korpikoskelta. Tämän jälkeen ”osapuolet sopivat lainasopimuksen yksityiskohdista yhteisymmärryksessä”.

Seura myös kertoi teettäneensä sisäisen tutkimuksen, jossa ei löydetty näyttöä työpaikkakiusaamisesta.

– Meidän näkemyksemme ja saamiemme tietojen mukaan kyse on työsyrjinnästä ja työpaikkakiusaamisesta, jääkiekon pelaajayhdistyksen SJRY:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoo Ilta-Sanomille.

TPS kertoi käyttäneensä selvityksessä apuna urheilun kansainvälisessä vetoomustuomioistuimessa meritoitunutta juristia.

Seuran hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kai Koskinen kertoi Iltalehdelle, että kyse on Mika Palmgrenista, joka on Iltalehden mukaan myös ollut TPS:n edustajana Korpikosken asiaa käsiteltäessä. Myös Ilta-Sanomat on vahvistanut tämän tiedon.

Palmgren istuu myös HJK:n jalkapalloseuran hallituksessa yhdessä TPS:n Koskisen kanssa.

Mitä mieltä te olette tällaisesta selvityksestä?

– Se on täysi vitsi, Ramstedt lataa.

Palmgren on myös Jalkapallon pelaajayhdistyksen lainopillinen asiantuntija, miten kommentoit tätä?

– Olen ollut asiasta yhteydessä Jalkapallon pelaajayhdistykseen. Meillä on tiukka linja sen suhteen, että meidän juristi ei voisi toimia samaan aikaan esimerkiksi SM-liiga-seurassa eikä toimia urheilijaa vastaan jossain toisaalla vaikka kyse olisi eri lajista. Joko olet urheilijoiden edunvalvoja tai sitten et ole.

Korpikoski on ollut kohta vuoden pelaamatta eikä ole suostunut kommentoimaan tapausta julkisesti. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Korpikosken leirissä on ihmetelty TPS:n ulostuloja aiheesta läpi koko prosessin.

Ramstedtin mukaan myös muiden seurojen pelaajat ovat olleet yhteydessä pelaajayhdistykseen asian tiimoilta.

Jääkiekon pelaajayhdistyksen SJRY:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt kertoo pelaajayhdistyksen näkemyksen olevan, että kyse on työpaikkakiusaamisesta.

– Yhteydenotoista on käynyt ilmi, että vastaavaa on tapahtunut ennenkin ja tapahtuu yhä. Että tämä ei ole ainutlaatuinen tapaus.

Mitä se kertoo liigayhteisöstä työnantajana?

– Se kertoo, että ammattiurheilijan ammatti on uusi eikä sitä ymmärretä vielä normaaliksi ammatiksi. Ja se heijastuu urheilujohtajien toimintaan.

– On varmasti lievempää ja rajumpaa toimintaa, mutta sanoisin, että tätä tapahtuu edelleen. Eteenpäin on menty, koska sitä tapahtuu jonkun verran vähemmän kuin ennen, mutta tapahtuu yhä.

Pelaajayhdistyksen pomo haluaisi, että asioihin puututaan liigan tasolla.

– Haluaisin, että asiat tutkitaan aina eikä lakaista maton alle. Että nämä asiat otetaan vakavasti.

Pelaajayhdistys julkaisi 18. lokakuuta tiedotteen, jossa se kertoo, ettei pidä TPS:n tekemää selvitystä objektiivisena tai uskottavana. SJRY:n mukaan TPS:n tiedotteesta saa täysin väärän kuvan Korpikosken sairauslomaa edeltävistä ja sen aikaisista tapahtumista.

Pelaajayhdistys ilmoitti vaativansa Korpikosken tilanteesta ulkopuolisen selvityksen.

–SJRY:n mielestä kyseessä on puhtaasti työnantajan sanelema ja virheellinen kuvaus tapahtumista, eikä riippumaton tutkimus siitä, mitä oikeasti on tapahtunut, tiedotteessa sanotaan.

– TPS:n tiedotteen mukaan se olisi kuullut selvityksen yhteydessä asianosaisia ja pelaajia. SJRY on ollut yhteydessä useaan pelaajaan asian tiimoilta. Selvityksessä ei ole kuultu ainakaan Korpikoskea ja muita viimeisen vuoden aikaisiin tapahtumiin liittyviä pelaajia.

Pelaajayhdistyksen tiedotteen mukaan SJRY:n pelaajilta saamat tiedot tapahtumista poikkeavat merkittäviltä osin TPS:n versiosta.

– Yksikään SJRY:n kuulema pelaaja ei ole vahvistanut tapahtumien menneen TPS:n kertoman mukaisesti, vaan syrjintä ja kiusaaminen on ollut ilmeistä. Myös TPS:n tiedotteessa annetut tiedot Korpikosken kuntoutumisesta ovat selvästi vääriä, pelaajayhdistyksen tiedotteessa sanotaan.