HIFK:n huippuhankinta antoi myrskyvaroituksen – ”Tuntuu erityisen hyvältä”

HIFK otti helpottavan voiton Tapparasta. Ykkössentteri Eetu Koivistoinen alkaa hiljalleen lunastaa kovia odotuksia.

Helsingin IFK ei ole löytänyt alkukaudella montaa kertaa keinoja kääntää kireitä otteluita voitoiksi, mutta torstain huippuottelussa Tampereen Tapparaa vastaan punaiset näyttivät uusia puolia.

HIFK oli pitkästä aikaa tyly ja tehokas. Tehottomuuden kanssa tuskaillut HIFK paketoi voiton varsin kliinisellä 4–2-voitolla.

– Tämä voitto tuntuu erityisen hyvältä. Viime aikoina on ollut vaikeita pelejä, emmekä ole hirveästi voitoilla juhlineet. Tämä taisteluvoitto tuo paljon lisää boostia, maiskutteli kaksi maalia Tapparan verkkoon iskenyt Eetu Koivistoinen.

Koivistoinen on yksi niistä pelaajista, joilta HIFK:ssa odotetaan tällä kaudella urotekoja. 26-vuotias sentteri saapui mestarijoukkue Lukosta kovin odotuksin kärkisentterin rooliin, mutta alku uudessa seurassa on vielä ollut hakemista.

Torstaina rävähti kahden maalin muodossa.

– Maalit helpottavat koko joukkueen pelaamista. Ne tuovat rentoutta tekemiseen, eikä tarvitse puristaa mailaa niin paljon. Emme ole saaneet hirveästi tulosta aikaiseksi tässä viime aikoina, Koivistoinen sanoi.

Ottelu Tapparaa vastaan oli Koivistoiselle vasta kauden seitsemäs (tehot 3+2), sillä hän oli kauden alussa sivussa loukkaantumisen takia.

– Koko ajan tuntuu paremmalta. Minulle tuli pitkä (3,5 viikkoa) jäätauko, mikä on näkynyt varmasti. Kun nyt pääsee olemaan jäällä, se helpottaa paljon omaa pelaamista.

Koivistoinen laukomassa 3–0-osuman Tapparan Christian Heljangon selän taakse.

HIFK:n ja Tapparan alkukauteen mahtuu paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat kuuluvat suurimpiin mestarisuosikkeihin, sillä molempien seurojen pelaajabudjetti on liigan kärkeä. HIFK:lla 2,6 miljoonaa euroa ja Tapparalla 2,8 miljoonaa euroa.

Paksu lompakko ei ole heijastunut vielä tuloksiin. Molempien jättien kausi on lähtenyt pahasti kompuroiden liikkeelle. Tehottomuus on vaivannut, ja pelinkin kanssa riittää töitä.

Torstain kapina oli jo tästä näkökulmasta katsottuna normaalia merkityksellisempi.

– Ainahan se huoli on läsnä kun lähtee peliin. Jos sitä ei ole, ei saa itsestään mitään irti. Meillä on ollut terve meininki ja hyvä henki joukkueessa koko ajan, vaikka on ollut vaikeaa. Paljon ollaan katsottu videoita, kertoi Koivistoinen.

Kahdesta alisuorittaneesta suurseurasta HIFK:n pelaaminen ei ollut torstaina silmiä hivelevää näytöstä, mutta työmoraali ja kurinalaisuus etenkin puolustussuuntaan oli korkealla tasolla. Kireän ottelun voitto tuli HIFK:lle loistavaan saumaan.

– Tulokset ovat olleet vähän väärällä puolella. Tämä ei ollut meiltä yhtä hyvä peli kuin moni meidän tappiopeleistä, mutta näin se menee. Tämä voitto tekee meille hyvää, uskoi HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen.

– Ollaan oikealla tiellä. Tästä on hyvä lähteä Mikkeliin lauantaina. Laitetaan kauden ensimmäinen voittoputki tulille, Koivistoinen virnisti.

HIFK ja Tappara ovat hallinneet (välillä näennäisesti) monena iltana otteluitaan. Molemmat joukkueet löytyvät laukaisuhallintaa mittaavan Corsi-tilaston kärkipaikoilta, mutta tuloksenteko on sakannut. Myös maalivahtipelissä on ollut parantamisen varaa. Tasakentällisin HIFK:n torjuntaprosentti oli ennen torstaita 87,5 ja Tapparan 87,4 – liigan heikoimmat lukemat.

HIFK:n maalilla on käynnissä kiinnostava asetelma. Torstaina torjuntavuorossa oli Niilo Halonen, 23, joka torjui viidennen voiton kahdeksannessa ottelussaan. Ykkösvahtina kauteen lähtenyt Michael Garteig, 29, ei ole vielä torjunut yhtään voittoa varsinaisella peliajalla kuudessa pelaamassaan liigaottelussa.

– He ovat pelanneet aika lailla yhtä paljon, kun lasketaan CHL-pelit mukaan. Maalin suulla on hyvä kilpailutilanne päällä, kuten on monessa muussakin roolissa, sanoi Peltonen.

– Molemmat veskarit ovat antaneet meille mahdollisuuden voittaa. Maalivahtitilanne on hyvin kuvaava tilanne tästä koko meidän joukkueen muodostumisesta ja kilpailutilanteesta.

Niilo Halonen oli torjuntavuorossa torstaina.

Tappara putosi tappiolla sijalle kymmenen.

Tappara on saanut peliään paremmin kasaan viime aikoina. Ennen HIFK-ottelua Tappara pelasi kaksi ehjää 60-minuuttista voittamalla Jukurit ja CHL:ssä ruotsalaisen Skellefteån, mutta Helsingissä Tapparan suoritus jäi vajaaksi.

– Meidän pitää ansaita voitot, eikä toivoa niitä. Mitään ei tule ilmaiseksi. Tulos on ollut paljon heikompi siihen verrattuna, miten olemme alkukaudella pelanneet ja suorittaneet, näki päävalmentaja Jussi Tapola.

Tapolan mukaan ilmapiiri joukkueessa on pysynyt positiivisena, vaikka lunta on tullut tupaan.

– Silloin ilmapiiri pysyy hyvänä, kun pysymme myös rehellisinä toisillemme. Uskon, että tämä joukkue tulee vahvempana takaisin tämän vaikean jakson jälkeen.