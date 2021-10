HIFK:n uusi tähti kertoo vaikeista ajoistaan – NHL-unelma sai ajatukset sekaisin: ”Ajattelin, että herranen aika”

Kiire ja itsensä vertaaminen muihin. Kaksi asiaa, jotka haittasivat myös Kasper Kotkansalon pelaamista.

Kasper Kotkansalo on aloittanut SM-liigakauden hienosti.

Mieli on kuin lihas. Kun sitä pumppaa, se kehittyy. Mutta mitä lihakselle tapahtuu, kun sitä harjoittaa 24 tuntia vuorokaudessa? Se ylirasittuu.

Suunnilleen nämä olivat sanat, joilla Kasper Kotkansalo sai ensimmäisen tärkeän oppinsa yhdysvaltalaiselta mental coachiltaan eli mentaalivalmentajaltaan kevättalvella 2020.

Kotkansalo oli pelannut neljä vuotta Yhdysvalloissa, niistä kolme viimeistä yliopistossa Boston Universityssä. Kaukalossa hänestä tuntui, että jarru on pohjassa, vaikka mitä tekisi. Pääkoppa ei pelannut ihanteellisella tavalla.

– Yritin ihan liikaa itse ratkaista asiaa, luin kirjoja ja muuta. Onneksi otin yhteyttä urheilupsykologiin, jota jengiläiset olivat käyttäneet. Hän antoi selkeää suuntaa ja on osannut ohjata minut oikealle tielle. Nyt fokus pysyy yhdessä asiassa kerrallaan, prosessissa eikä lopputulemassa.

Viimeinen niitti oli Bostonin alueen yliopistojen Beanpot-turnaus helmikuussa Boston Bruinsin kotiareenassa TD Gardenissa.

– Loppuunmyydyn TD Gardenin kuuluukin jännittää, mutta se meni yli enkä pystynyt nauttimaan upeista hetkistä. Pelasin ihan hyvin, mutta mietin kuitenkin, että perkele. Oli niin nätti tapahtuma, että sellaisista pitää oppia nauttimaan.

– Koko junior-vuosi (3. vuosi yliopistossa) oli tosi kovaa puristamista. Ajattelin, että herranen aika jos olen vielä neljännenkin vuoden yliopistossa enkä sittenkään pääse änäriin. Olin luonut itselleni hirveät paineet. Kiekko poltteli aika kovaa lavassa.

Mentaalikoutsinsa kanssa hän ei ole vieläkään tavannut fyysisesti, mutta yhteyttä pidetään yhä viikoittain.

Kotkansalo pelasi Nuorissa Leijonissa MM-turnauksessa vuodenvaihteessa 2020. Hän oli osa historiallisen kovaa suomalaispakistoa, jossa kaikki muut olivat 1. kierroksen NHL-varauksia Robin Saloa (2. kierros) lukuun ottamatta. Kotkansalo itse oli Detroit Red Wingsin 3. kierroksen varaus 2017.

– Sorruin vähän siihen vertailuun. Mielestäni kilpailin koko ajan heidän kanssa tai vertailin itseäni pakkipariin Bostonissa. Katsoin prosessin sijaan pelkkää lopputulemaa, vaikka kaikilla on erilaiset polut. Se oli klassinen virhe, jonka tein.

Puolustajan tavoite on yhä NHL:ssä – mutta ilman hätäilyä. Red Wingsin varaus umpeni viime kesänä, joten Kotkansalo on nyt taalajäiden suuntaan täysin vapaa agentti.

Oivaksi esimerkkipelaajaksi voi nostaa vaikkapa Jani Hakanpään, joka kävi parikymppisenä kokeilemassa Pohjois-Amerikassa. NHL-ura ei auennut, mutta Hakanpää tuli takaisin SM-liigaan, kehittyi ja palasi yrittämään uudestaan 27-vuotiaana.

Ja nyt, 29-vuotiaana, hän valmistautuu toiseen täyteen NHL-kauteensa – taskussa kolmevuotinen yksisuuntainen sopimus.

Kuinka paljon esimerkiksi Hakanpään tarina tuo inspiraatiota?

– Tosi paljon, samoin kuin ”Bobi” ( Mikko) Lehtonen. Pelaajana en vertaisi itseäni ehkä heihin. He ovat kuitenkin idoleita siinä mielessä, että he ovat näyttäneet, miten voi onnistua. Minunkin tavoite on NHL:ssä, mutta onko se 24-vuotiaana, 27-vuotiaana vai kolmekymppisenä, sillä ei ole väliä.

Vaikka kaukalossa oli välillä vaikeaa, Kotkansalo on kiitollinen omasta polustaan ja ajastaan Pohjois-Amerikassa. Hän sai sieltä koulutuksen ja kavereita.

– Pääsin hankkimaan kavereita amerikan kielellä. Erilaista sekin on small talkista lähtien – ettei heitä mitään Uuno Turhapuro -läppää. Heillä on omat juttunsa, Kotkansalo hymähtää.

– Opin paljon itsestäni erilaisessa roolissa kuin täällä. Ja oli siellä hyviä bileitäkin. Sain elää omanikäisteni elämää ja nähdä sitä siellä päässä. Ajoittain oli rankkaa, mutta paljon oli myös hauskoja hetkiä.

Yksi Amerikan-vuosien uusista ystävistä oli Brady Tkachuk, toisen polven NHL-kiekkoilija ja Ottawa Senatorsin nykyinen tähtihyökkääjä. Isä Keith oli yksi aikansa parhaista jenkkikiekkoilijoista, ja Bradyn lisäksi veli Matthew on ottanut paikkansa NHL:n eliittihyökkääjänä ja -ärsyttäjänä.

– Brady otti minut heti siipensä suojaan. Kaikki muut tunsivat toisensa, ja minä tulin ylimääräisenä freshman-luokkaan. Brady otti heti tehtäväkseen ottaa minut mukaan kaikkeen. Treenasimme molemmat tosi kovaa emmekä ehkä bilettäneet ihan niin paljoa kuin muut.

Kaksikko vietti paljon aikaa yhdessä – ja kun Tkachuk lähti NHL:ään, yksi rutiini pysyi:

– Hänen mummi ja ukki asuvat Bostonissa. Vaikka Brady oli lähtenyt, kävin heidän luonaan vielä kaksi vuotta sunnuntaisin syömässä. Heillä on tosi mukava perhe.

Täksi kaudeksi Kotkansalo palasi kotinurkilleen pääkaupunkiseudulle. Hän pelaa HIFK:ssa kaksivuotisella sopimuksella.

IFK:ssa hän saa oppia mm. Cory Murphyltä, joukkueen tuoreelta apuvalmentajalta. Entinen SM-liigan tähtipuolustaja on kehuttu osaaja – ja hän on tehnyt vaikutuksen myös Kotkansaloon.

– Kuulin myös ennen tänne tuloa, että hän on laajalti todella pidetty. En ihmettele. Sen huomaa, että peliura on päättynyt melko vähän aikaa sitten, Kotkansalo sanoo.

190-senttinen ja 90-kiloinen Kotkansalo on jämäkkä kahden suunnan pakki, joka on aloittanut tämän kauden myös hyökkäyssuuntaan tehokkaasti.

– Murphy oli itse hyökkäävä puolustaja, mutta antaa silti monipuolisesti vanhalta pakilta tulevia pelillisiä esimerkkejä. Miten puolustan kulmassa: työnnänkö lantiota, mihin laitan mailan?

– Sellaisia tosi spesifejä juttuja, joita tulee vain vanhalta pelimieheltä. Hän on myös tosi rento, mikä tarttuu myös meihin pelaajiin. Ei ainakaan hänen takia tarvitse puristaa mailaa.

Kotkansalo on aloittanut kautensa vahvasti, ja hänen nimensä on liitetty myös maajoukkuespekulaatioihin.

Hyvin alkoi myös ensimmäinen liigakausi, kun Kotkansalo debytoi ammattilaisjäillä vuosi sitten Ässissä.

Debyyttikausi oli onnistunut, mutta kääntyi keväällä hieman vaikeammaksi – kuten koko Ässien joukkueella.

Espoolainen Kotkansalo debytoi viime kaudella SM-liigassa Ässien riveissä.

Nyt Kotkansalo kiinnittää erityishuomiota siihen, että tasaisuus pysyy läpi kauden. Mentaalipuolen lisäksi hän on kiinnittänyt erityishuomiota myös fysiikkaharjoitteluun.

Yliopistovuosinaan hän harjoitteli mm. maineikkaan, Bostonin alueella NHL-pelaajien suosiman Kyle Czechin alaisuudessa.

– Siellä tehtiin tosi paljon voimaharjoittelua verrattuna Suomeen. Voimatasot nousivat hirveästi, mutta aerobiaa ei juurikaan tehty. Sitäkin olen miettinyt, että vaikuttiko se siihen, että puhti heikkeni viime kaudella.

– Nyt yritän pitää kiinni siitä, että teen aerobista, että jaksaa keväälläkin pelata. Se on tärkeä juttu. Pohjois-Amerikassa ei niin uskota siihen, enemmänkin tehdään kaikkea terävästi ja nopeasti. Pomppu ja voimatasot nousivat, mutta jaksaminen ei ehkä.

HIFK:n alkukausi on ollut tuloksellisesti takkuinen, mutta Kotkansalo, yksi joukkueen valopilkuista, on luottavainen.

– Tässä on paljon aikaa. On hyväkin, että on vastoinkäymisiä. Tiivistymme ja tulemme yhteen.

– Meillä on hyvät arvot, rentoa, avointa ja hyväntahtoista tekemistä. Kaikki haluavat oikeasti kehittyä. Tänne ei ole tultu hakemaan rahoja pois ja jäähdyttelemään. Se motivoi, kun kaikki haluavat olla parempia.