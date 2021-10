Petri Kontiola latasi suorat sanat Ilveksen konttauksesta – ”Pelataan kuin juniorijoukkue”

Pelicans jatkaa lentokelissä. Ilves kyntää syvällä.

Lahden Pelicansin ja Tampereen Ilveksen välinen ottelu oli hyvä esimerkki siitä, mikä ero on kuuman ja kylmän joukkueen välillä.

Pelicans on tällä hetkellä raikas ja kurinalainen kollektiivi. Tommi Niemelän luotsaama nuorekas joukkue löytää keinot kääntää hieman vaatimattomammatkin iltapuhteet – kuten keskiviikkona – voitoiksi.

Pelicans otti neljännen voiton putkeen kaatamalla Ilveksen 2–1. Voittomaalin tälläsi Otto Kivenmäki vajaat neljä minuuttia ennen loppua.

Pelicansin maaliero voittoputken aikana on vakuuttava 9–2.

– Kaikki lähtee työmoraalista. Se on älyttömän kovaa luokkaa meillä. Peli on myös rakenteellisesti hyvää ja teemme sovittuja asioita oikein. Tämän joukkueen takana on todella hieno pelata, myhäili Pelicansin tähtivahti Emil Larmi, jonka päästettyjen maalien keskiarvo on koko sarjan paras (1,57).

– Hyvistä tilastoista iso osa johtuu siitä, miten pelaamme joukkueena. Olemme kasvaneet niin pelillisesti kuin henkisesti yhtenäiseksi nipuksi. On nautinnollista pelata, kun kaikki ovat saman hiilen ääressä.

Pelicans on juuri nyt hyvässä tilanteessa. Keskiviikkona seura tiedotti hankkineensa kovan paluumuuttajan, kun yli 500 liigaottelun tehopuolustaja Mikko Kousa liittyy joukkueeseen. Kousa, 33, seurasi vielä Ilves-ottelun katsomossa. Lahtelaisyleisö otti omansa lämpimin aplodein vastaan, kun Kousa esiteltiin avauserässä pelikatkolla.

Pelicansin puolustuksen kiekollinen osaaminen on jatkossa hyvissä käsissä, sillä takalinjoilta löytyy entuudestaan ykköspuolustaja Teemu Eronen.

– Kousa tuo kokemusta, törkeän paljon taitoa ja lisää uhkaa hyökkäyspeliin, Larmi sanoi.

Ilves puolestaan tarpoo sysimustaa lokakuuta. Tappio oli tupsukorville neljäs peräkkäinen.

– En oikein osaa sanoa, mikä maalinteon lisäksi tässä oikein tökkii. Meillä on nyt henkinen lukko päällä, huokaili tähtisentteri Petri Kontiola ottelun jälkeen.

Ilveksen peli on tällä hetkellä pahasti sekaisin. Pelaajien kehonkieli on turhautunut, eikä 5–5-pelaaminen näytä siltä, että solmu olisi aukeamassa hetkessä. Ilveksen turhautuneisuus henkilöityi Lahden illassa kapteeni Eemeli Suomeen, joka otti hänelle epätyypillisen turhan 2+10 minuutin jäähyn selästä taklaamisesta.

Vierasottelu Lahdessa oli Ilvekseltä synkeä.

– Tuskaista on. Se tuska näkyy tällä hetkellä monen pelaajan ilmeestä, kun ei homma toimi. Itseluottamusta puuttuu. En tiedä ovatko odotukset sitten vähän liian korkealla omasta tekemisestä, Kontiola kertoi.

Jouko Myrrän joukkueen pelistä puuttuu toisteisuutta ja selkeyttä. Sen sijaan tilalla on neppailua väärissä paikoissa ja viivettä. Karuimmin tämä näkyy avauspelaamisessa, joka sakkasi Lahdessa pahasti. Kaikki eivät ole samalla sivulla.

– Välillä mennään nopeasti ylöspäin tai välillä jotkut menevät ja jotkut eivät. Me pelataan kuin juniorijoukkue – pää kolmantena jalkana, ruoti Kontiola.

Ilveksen sekavasta tilanteesta kertoo paljon se, että Myrrä pani tehosekoittimen päälle ennen keskiviikon ottelua. Ilveksen kaikki hyökkäysketjut menivät uusiksi.

Ykkössentteri Kontiolan rinnalla aloitti nyt Panu Mieho ja Antti Saarela, joita ei liiemmin kärkiketjussa ole nähty. Materiaaliltaan Ilves on parempi joukkue kuin nykyinen sarjasijoitus (11.) antaa ymmärtää, mutta kokonaisuus hakee muotoaan.

– Nyt pitää hommaa saada yksinkertaisemmaksi ja alkaa tehdä töitä. Muuten meillä ei ole mitään palaa, Kontiola täräytti.

Tällä hetkellä Ilves alisuorittaa käytännössä joka sylinterillä. Kärkipelaajista syvyyspelaajiin.

– Yhteinen sävel ei ole vielä löytynyt. Se on kylmä fakta. Nyt vaan nuotit kohdalleen.

Kontiola odottaa myös itseltään paljon enemmän.

– Yritän tehdä maaleja niin vitusti. Kova on yritys.

Tärkein tukipilari on seissyt tolppien välissä. Tshekkivahti Marek Langhamer antaa joukkueelleen mahdollisuuden joka ilta.

Vastaavanlaista luksusta ei ole välttämättä tarjolla lähiaikoina, sillä Langhamer joutui jättämään keskiviikon ottelun toisessa erässä kesken loukkaantumisen takia.

– Paljon on uusia jätkiä ja me ollaan nuori porukka, mutta kyllä tässä pitää homman alkaa toimia pikkuhiljaa. Saatiin alkukaudella pisteitä vähän tuurilla ja hyvällä maalivahtipelillä. Ei nyt tuudittautua siihen, vaan tarvitaan 20 muutakin äijää tekemään hommia, Kontiola sanoi.