NHL:n kykyjenetsijät ylistävät Joakim Kemelliä, 17 – nämä ominaisuudet erottavat muista: ”Näin heti, ettei ole mikään tavallinen jätkä”

Joakim Kemell antaa vahvoja näyttöjä NHL:n kykyjenetsijöille.

Kuka on SM-liigan alkukauden sensaatiopelaaja numero yksi?

Siitä ei saa aikaiseksi kovin pitkää debattia. JYPin 17-vuotias laitahyökkääjä Joakim Kemell on aloittanut tulokaskautensa niin säkenöivästi.

Kemell on paukuttanut avauskierroksesta lähtien kovaa jälkeä. 12 ottelun jälkeen teinitähti johtaa SM-liigan piste- ja maalipörssiä tehoilla 9+5.

Kemell (181 cm/80 kg) varataan NHL:ään ensi kesänä. Ennen kautta Kemell oli monien asiantuntijoiden papereissa vasta se toinen suomalainen, joka varataan ensi kesänä ykköskierroksella NHL:ään.

JYPin 17-vuotias keskushyökkääjä Brad Lambert on ollut ennakkorankingeissa edellä, mutta asetelma on muuttunut.

Nyt kaikki puhuvat Kemellistä. Syystäkin.

Jyväskyläläinen on antanut tänä syksynä vakuuttavia näyttöjä kykyjenetsijöiden suuntaan. Ilta-Sanomat haastatteli muutamia NHL-seurojen kykyjenetsijöitä, jotka kertoivat näkemyksensä Kemellistä anonyymisti.

”Palokan pyssy” on ollut kykyjenetsijöiden tutkalla jo pitkään.

– Muistan kun näin viime vuonna ensimmäisen kerran Kemellin U20-sarjassa livenä. Kun hän ampui alkuverryttelyssä kiekon ensimmäisen kerran, näin heti, että kyseessä ei ole mikään tavallinen jätkä. Se miten kuti lähtee ja mitä kaikkea tapahtuu, kun hän ampuu kiekkoa, eräs kykyjenetsijä kertoo.

Viime keväänä Kemell esiintyi edukseen alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Seitsemässä ottelussa hän teki kolme maalia. Kykyjenetsijöiden mukaan Kemell erottui vuotta vanhempiensa joukosta ratkaisuhalukkuudellaan ja kiekonpitokyvyillään.

Tänä syksynä Kemell oli Hlinka Gretzky Cupissa Pikkuleijonien paras pistelinko saldolla 5+1.

– Hän oli siellä ihan päällikkö alusta saakka. Kemell veti Matvei Mitshkovin (kesän 2023 varaustilaisuuden kärkinimi) pystyyn heti avausvaihdossa. Kemell ei tyydy siihen, mitä jää jäljelle muiden rippeistä. Hän menee kentälle ottamaan omansa. Se on aika harvinaista suomalaisessa jääkiekossa, kykyjenetsijä kuvailee.

Vuoden aikana Kemellin arvostus on noussut huomattavasti kykyjenetsijöiden silmissä.

– Hän pelaa tällä hetkellä liigassa paremmin kuin viime kaudella U20-sarjassa. On täysin poikkeuksellista, että 17-vuotias johtaa SM-liigan pistepörssiä. Sitä on turha laittaa minkään SM-liigan tason tai vastaavan piikkiin, kuuluu yksi arvio.

– Kyvyt ovat olleet nähtävissä jo edellisen puolentoista vuoden aikana. Mutta on se yllättänyt, miten tehokkaasti hän on aloittanut liigakauden. En muista noin vahvaa starttia noin nuorelta pelaajalta. Vahva alku auttaa todella paljon itseluottamuksen kanssa, toinen kykyjenetsijä sanoo.

Lue lisää: Kommentti: SM-liigan 17-vuotias ihmepoika on historiallisessa vauhdissa – Patrik Laineenkin tilastot kalpenevat

Kykyjenetsijöiden mukaan Kemellin erinomainen luistelutaito yhdistettynä kirkkaaseen pelisilmään edesauttavat häntä pelaamaan jo nyt korkealla tasolla miesten joukossa.

– Isoin sopeutumista nopeuttava asia on luistelu. Pitää olla tietenkin näkemystä ja tietämystä pelistä sekä viileyttä toteuttaa eri asioita. Mutta ne voivat jäädä piiloon, jos ei pysty erottumaan pelitemposta luistelulla. Kemell pystyy luistelemaan kiekon kanssa, viemään peliä ja ahdistamaan puolustajia liikkeellään. Hän aiheuttaa vaaraa eikä tyydy jäämään pelin ulkopuolelle.

– Hän on ikäisekseen vahva pelaaja, jolla on vahvat jalat. Sitä kautta hän voittaa yllättävän paljon kaksinkamppailuja. Hänellä on hyvä ote pelaamiseen niissäkin otteluissa, joissa hän ei ole tehnyt hirveästi tulosta hyökkäyspäädyssä, komppaa toinen kykyjenetsijä.

Rightin puolelta tulisesti laukova Kemell on säväyttänyt röyhkeydellään ja pelirohkeudellaan.

JYPin päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi, 56, on lyönyt surutta nuorta timanttiaan askiin viime kierroksilla. Kolmessa viime ottelussa Kemellin peliaika on noussut yli 20 minuuttiin.

Nuori hyökkääjä on laukonut 12 ottelussa 63 kertaa, mikä on koko sarjan kuudenneksi korkein lukema. Osumatarkkuus on ollut loistava. Kemellin laukaisuprosentti (14,3 %) on liigan kolmanneksi paras vähintään 40 kertaa laukoneista pelaajista.

– Kemellissä on vanhan liiton jääkiekkopersoonaa. Hän on kovaluonteinen ja oman arvonsa tunteva. Tulee mieleen Jeremy Roenick. Sellaista asennetta, että ”minä kuulun tänne, eikä kenelläkään ole siihen mitään sanomista. Jos joku epäilee minua, minä näytän heille”, kokenut kykyjenetsijä kuvailee.

Pelityyliltään Kemell muistuttaa saman kykyjenetsijän mukaan NHL:n yhdeksänkertaista maalikuningasta Aleksandr Ovetshkinia, joka on myös Kemellin esikuva.

– Aiemmin vertasin Kemelliä nuoreen Phil Kesseliin, mutta nyt vertaan häntä nuoreen Ovetshkiniin. Kemell tykkää ampua samalta paikalta, kuljettaa kiekkoa samalla tavalla, taklailee ja hänellä on samanlaista fuck you -asennetta kuin Ovetshkinilla. Kemell on vain 20 kiloa kevyempi ja kahdeksan senttiä lyhyempi.

Kokenut kykyjenetsijä näkee Joakim Kemellissä samoja ominaisuuksia kuin Aleksandr Ovetshkinin pelaamisessa.

Kemellin osake on rajussa nousussa. Ei ole haihattelua puhua potentiaalisesta kärkiviisikon varauksesta ensi kesänä.

– Kemellin pelaamisesta tulee tunne, ettei ole mitään epäselvyyttä, etteikö hän kuuluisi parhaiden joukkoon. Hän vieläpä nousee esille ratkaisuhetkillä. Tekee isoja maaleja ja blokkaa tarvittaessa laukauksia. Ihan käsittämätöntä, kykyjenetsijä sanoo.

SM-liigassa on nähty kuluneen kymmenen vuoden aikana poikkeusyksilöitä, jotka ovat dominoineet 17–18-vuotiaina kloppeina. Kirkkaimpina esimerkkeinä Aleksander Barkov, Sebastian Aho, Patrik Laine ja Kaapo Kakko.

– Kemell menee ihan samaan kategoriaan näiden kanssa. Hän on eurooppalaisista pelaajista ihan kärkeä, kykyjenetsijät sanovat.

Pelkkää korkealentoa kuluva kausi tuskin on Kemellikään kohdalla. Kykyjenetsijät seuraavat silmä kovana, miten nuorukainen käsittelee mahdollisia vastoinkäymisiä ja kuivia putkia.

– Usein nuorilla pelaajilla ensimmäiset 20 peliä ovat kuherruskuukautta, kun virtaa on enemmän kuin keskiverroilla liigapelaajilla. Todellisuus ja suorittamisen taso nähdään tarkemmin pelien 20–45 välillä, kun on pimeää ja pelit alkavat olla arkipäivää, eikä ole sitä uutuuden viehätystä, yksi kykyjenetsijä kertoo.

– Nyt kaikki on mennyt niin hyvin kuin mahdollista ja huomiota tulee paljon. Jos joskus on mahdollisuus mennä pää sekaisin, niin nyt. On kiinnostavaa nähdä, miten hän pelaa seuraavat 15 peliä. Kausi on pitkä. Jossain vaiheessa tahti todennäköisesti tasaantuu, mutta jos ei, niin sitten hän on kaikin puolin huikea jätkä, sanoo toinen kykyjenetsijä.