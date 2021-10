SM-liigatuomio: Alkaako Olli Jokisen idealismi karista? 31-vuotias liigajyrä lähestyy röyhkeydessään jo Jokerien legendaa

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

JYPin 17-vuotias suurlupaus Joakim Kemell ihastuttaa. Olli Jokisen Jukurit on valahtanut pahnanpohjimmaiseksi.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen. Katse on päättyneen viikon tapahtumissa.

Sami Hoffrén

Tähti

Kärppien 33-vuotias ykkösvahti Stanislav Galimov päätti viikon tymäkällä tyylillä. Ensin perjantai-iltana Galimov nollasi vieraissa HIFK:n ja seuraavana päivänä hän piti sarjakärki TPS:n yhdessä maalissa, vaikka rumputuli oli kovaa. Konkarivahdin alkukausi on ollut vakuuttava. 11 ottelun jälkeen torjuntaprosentti on 93,5 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,80.

Puheenaihe

Ei siitä mihinkään pääse. ”Palokan pyssy” Joakim Kemell on sarjan kiinnostavin tähti – ja nyt pörssikärki. Lähes joka ilta helähtää. Viimeksi lauantaina, kun JYPin 17-vuotias suurlupaus liekehti mahtikirissä KalPaa vastaan ja paukutti tehot 2+1. Tätä poikaa ei huimaa mikään. Röyhkeän ratkaisijan suonissa virtaa jäävesi. Silmiemme edessä kasvaa supertähti.

Joakim Kemell loistaa JYPissä.

Moka

Sama piiri pyörii taas. Mikä lasketaan tarkalleen ottaen maalivahdin häirinnäksi? Kysymys nousi esille jälleen perjantaina, kun Tapparan Anton Levtchin tasoitusmaali ottelun lopulla hylättiin. Syynä oli Mikael Seppälän tekemä ”maalivahdin visuaalinen häirintä”. Nyt olisi syytä mieluummin vaalia tulkintoja, jotka lisäävät maaleja, eivätkä vähennä niitä.

Tyyli

Vanha liitto on marginaalissa nuorekkaassa SM-liigassa, mutta konkarit osaavat nostaa lakkia edeltäjilleen. Yksi heistä on HPK:n perusluuta Ossi Ikonen. Yli 220 liigaottelua pelannut 31-vuotias puolustaja pelaa liigan röyhkeimmillä etuläpillä. Ani harvoin näkee enää samanlaisia, petrivarismaisia ilttejä, joilla Ikonen rokkaa takalinjoilla.

Yllätys

Tampereen molempien jengien valmentajajakkaroiden lämpötila on kohonnut viime aikoina. Sekä Tapparan (sijoitus 8.) Jussi Tapola että Ilveksen (10.) Jouko Myrrä ovat tulevilla kierroksilla entistä kovemmassa polttopisteessä. Kummankaan tamperelaisjoukkueen peli ei ole vakuuttanut alkukaudella, vaikka panostukset ovat olleet kovia.

Teemu Suvinen

Tähti

Nyt on aika nostaa parrasvaloihin Kärppien Atte Ohtamaa, joka on tällä hetkellä joka solullaan pelin ytimessä Kärppien takalinjoilla. 33-vuotias maailmanmestari on hurjassa ja odottamattomassa pistetahdissakin: 11 otteluun peräti 10 tehopistettä. Näin johdetaan joukkoja.

Puheenaihe

KooKoon Saku Vesterisen loukkaantuminen osoitti, että olisi aika asettaa ranteen viiltosuojat pakollisiksi varusteiksi, vaikka ne eivät välttämättä tunnu mukavilta käsissä. Parhaimmassa tapauksessa ne pelastavat ihmishenkiä. Ei ole järkeä odottaa, että jotain vielä vakavampaa tapahtuu.

Lue lisää: Hengenvaarallinen onnettomuus SM-liigassa – tästä jauheesta oli valtava apu hätätilanteessa: ”Nopeasti pakolliseksi”

Moka

Näin huonoa jälkeäkö saa, kun käyttää pelaajiin 2,6 miljoonaa euroa? Kysymys pätee sekä HIFK:n otteisiin kokonaisuutena että etenkin joukkueen ylivoimapeliin, joka on koko sarjan toiseksi heikointa (10,26 %). Tapparankin pakkopeli tökkii, mutta joukkue kaunisteli hieman ylivoimaprosenttiaan (15,15) viikonloppuna,

Tyyli

Jarno Pikkarainen tuli ryminällä HPK:n päävalmentajaksi ja puhalsi joukkueeseen aivan uutta taistelutahtoa. Toistaiseksi hän on siis tehnyt juuri sitä, mitä varten hänet Hämeenlinnaan palkattiin. Seuraavaksi mitataan, onko kyse vain kuherruspäivistä vai jatkuuko HPK:n lento pidempään.

Jarno Pikkarainen on saanut hyvän alun HPK:ssa.

Yllätys

17-vuotias ihmepoika Joakim Kemell hämmästyttää kerta toisensa jälkeen. Suoritus KalPaa vastaan oli jotain käsittämätöntä: ensin Kemell tasoitti 15 sekuntia ennen loppua ja ratkaisi sen jälkeen voiton JYPille jatkoajalla. Tämä on viimeinen kerta, kun puhun Kemellistä yllätys-kategoriassa.

Sasha Huttunen

Tähti

JYPin sensaatiopelaajan Joakim Kemellin kohdalla alkavat ylisanat loppua kesken. 17-vuotias ihmepoika upotti yksilösuorituksellaan Ässät ja kruunasi viikkonsa tulittamalla KalPaa vastaan tasoituksen ajassa 59.45 ja voittomaalin jatkoajalla. 11 ottelussa hurjat yhdeksän häkkiä paukuttanut Kemell johtaa sekä liigan maali- että pistepörssiä.

Puheenaihe

Jarno Pikkaraisen startti HPK:n peräsimessä on ollut lähes satumainen. Täysi kuuden pisteen viikko vakuuttavalla maalierolla 9–2, kun ensin kaatui Jukurit ja sitten HIFK. Karski koutsi on saanut Kerhon kaipaaman ryhtiliikkeen aikaiseksi. Miro Ruokosen ja Antti Pihlströmin kaltaiset duunarit ovat heränneet henkiin.

Moka

Liiga-arjen kylmä realismi näyttää lyöneen vasten Olli Jokisen ja Jukurien kasvoja. Kolmen ottelun viikko ei tuonut pisteitä vaan päättyi rumaan nöyryytykseen, kun Tappara mätti Mikkelin lauantai-illassa taululle lukemat 8–2. Jukurit on nyt sarjataulukossa viimeisellä sijalla. Alkaako OJ:n idealismi karista?

Tyyli

Kärppäikoni Ilkka Mikkola sai ansaitsemaansa kunniaa, kun oululaisseura jäädytti hänen pelinumeronsa 6. Seremoniat vetivät vanhan luottopakin herkäksi. Urallaan myös Jokereita, Lukkoa ja TPS:aa edustanut Mikkola ei ollut se säihkyvin pelaaja, mutta ennätykselliset kahdeksan Suomen mestaruutta kertovat paljon.

Lue lisää: Kahdeksan SM-kullan Mikkolan paita nousi kattoon Oulussa: ”Se meni tunteisiin”

Yllätys

Risto Dufvan Sport se vain porskuttaa menemään! Konkariporukka liitää neljän ottelun voittoputkessa, eikä Vaasasta ole kukaan hakenut tänä syksynä vielä pisteen pistettä. On pakko ihailla, miten kurinalaisesti Sport puolustaa viisikkona omaa maalinedustaa. Kun ylivoimakin toimii, menestysresepti on melko yksinkertainen.