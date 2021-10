Jättikysely paljastaa: tämän vuoksi SM-liigaa riivaa yleisökato

IS selvitti kyselyllä, miksi osa ihmisistä on vähentänyt SM-liigan peleissä käymistä tai lopettanut peleissä käymisen kokonaan. Kyselyn perusteella korona ei ole suurin syy.

SM-liigan vaisuja yleisömääriä on tuskailtu koko alkusyksyn ajan. Kapasiteettirajoja ei enää ole, mutta ainoastaan HIFK on houkutellut kotiotteluihinsa katsojia kiitettävästi, vaikka kaukaloissa on pelattu viihdyttävää jääkiekkoa.

Toistaiseksi SM-liigan tämän kauden katsojakeskiarvo on vain 3 065 katsojaa. On toki huomioitava, että alkukaudella katsomorajoituksia oli vielä voimassa.

– Yleisökeskiarvomme on ollut noin 4 200–4 300 katsojaa nykyisten joukkueiden aikana. Syyskuussa jäimme noin 40 prosenttia normaalista määrästä ja lokakuussa on puuttunut noin 20–25 prosenttia, SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoo.

SM-liigan yleisömäärät ovat olleet loivassa laskussa jo pitkään. Isossa kuvassa ilmiöön osaltaan vaikuttavat joukkuevaihdokset, mutta koronapandemian seurauksena tilanne vaikuttaa nyt akuutilta.

Siksi IS halusi tavoittaa ihmisiä, jotka eivät enää käy SM-liigan peleissä tai käyvät niissä aiempaa harvemmin ja kysyä heiltä syitä jäädä pois peleistä.

Kysely saavutti valtavan suosion. Siihen vastasi peräti 12 356 ihmistä.

Näin kysely toteutettiin Kysely oli IS:n artikkelin otsikosta lähtien suunnattu nimenomaan heille, jotka ovat vähentäneet peleissä käymistä tai lopettaneet sen kokonaan, mikä tietenkin ohjaa vastausten suuntaa. Jos kysely olisi suunnattu koko SM-liigan seuraajajoukolle, tulokset olisivat oletettavasti erilaisia. Peleissä normaaliin tapaan tai entistä enemmän käyvät eivät oletettavasti ole yhtä kriittisiä kuin he, jotka kertovat vähentäneensä tai lopettaneet peleissä käymisen. Tämä on tärkeää ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Kaikesta huolimatta 21 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi käyvänsä peleissä entiseen tapaan. Kyselystä puuttui vaihtoehto ”Käyn peleissä entistä enemmän”, jonka olisi myös voinut olettaa keräävän vastaajia. Kyselyn tarkoituksena ei ollut selvittää sitä, kuinka moni käy tai ei käy peleissä. Sen sijaan alkukauden yleisömäärät kertovat luotettavasti yleisökadosta, ja kyselyn tarkoitus oli selvittää syitä huolestuttavalle ilmiölle. Kysely toteutettiin verkossa 8.–10.10.2021.

Liigapeleissä entistä vähemmän käyvien tai peleissä käymisen kokonaan lopettaneiden mielestä lippujen kalliit hinnat ovat ylivoimaisesti suurin syy jättäytyä pois peleistä.

Kysely keräsi peräti lähes 7 000 avointa vastausta. Myös moni heistä viittasi vastauksessaan lippujen hintoihin. Etenkin usea perheellinen vastaaja koki otteluliput liian hintaviksi.

– Kolmehenkinen perhe jos menee otteluun, niin liput ja väliajalla ostetut kahvit kattavat yhden viikon ruuat kotona. Eli jos haluat käydä vaikka kerran viikossa katsomassa yhden pelin, niin kuukauden ruokalasku on kulutettu jäähallille, 33-vuotias mies kirjoitti.

IS esitti kyselyn tulokset SM-liigan toimitusjohtajalle Riku Kallioniemelle.

– Ei ole yllätys, että lippujen hinnat nousevat esiin. Kun olemme tehneet erilaisia yleisötutkimuksia, niin hinta nousee aina esiin. Hinnoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan, Kallioniemi sanoo.

– Seurat etsivät tähän erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi lasten lippujen hinnoittelun, perhepakettien tai dynaamisen hinnoittelun avulla.

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi.

Monessa avoimessa vastauksissa ihmeteltiin, eikö liigaseurojen kannattaisi myydä halvemmilla lipuilla tupa täyteen, luoda hyvä tunnelma ja kerätä tuottoja oheismyynnistä.

– Oman seurajohtajan kokemukseni mukaan lipputulot ovat niin merkittävässä osassa seuran liikevaihdossa, että tuollainen logiikka ei ole valitettavasti toiminut. Lippujen hintojen arvoa ei saatu oheismyynnillä korvattua, Kallioniemi sanoo.

SM-liigan peleissä käymisen lopettaneiden vastaajien mielestä toiseksi suurin syy oli ”Käytän vapaa-aikani mieluummin johonkin muuhun”. Peleissä käyntiä vähentäneistä näin ajatteli 49 prosenttia vastaajista.

– Seurojen kausikorttimyynti sujui hyvin, joten satunnaiskatsojien vapaa-ajan rutiineissa liigapeleihin lähteminen ei selvästi ole nyt ollut valintalistojen kärjessä, Kallioniemi pohtii.

– Nyt täytyy miettiä, kuinka sosiaalisten tapahtumien vetovoima säilytetään. Kuten tiedetään, ihmisillä on valtavasti vaihtoehtoja vapaa-ajan tuntien viettämiseen.

Merkittävä syy näyttäisi olevan sekin, että SM-pelejä katsotaan mieluummin televisiosta tai netistä.

Tämä trendi kytkeytynee lippujen hintoihin. Kanavapaketti maksaa kuukaudessa suurin piirtein ottelulipun verran, ja paketilla näkee kaikki ottelut laadukkaine studioineen ja selostuksineen.

Kallioniemi ei näe tässä ongelmaa, päinvastoin.

– Hyvä televisiotuote on parasta mahdollista mainosta.

Koronaepidemia oli kyselyn vaihtoehdoista toiseksi vähiten ääniä kerännyt vaihtoehto syyksi olla lähtemättä peleihin. Alle kolmannes oli samaa mieltä väitteen ”En halua koronaepidemian takia vielä lähteä hallille”.

Toisaalta luku on merkittävä jos oletetaan, että koronan jälkeen tämä väki palaisi hallille.

Sekin on mahdollista, että koronan aiheuttama pitkä tauko hallilla käymisestä on saanut ihmiset havahtumaan muihin syihin.

Kaikki tapahtumatuottajat toivovat nyt, että ihmisten kaipuu sosiaalisiin yhteisöihin ja tilanteisiin palaa normaalille tasolle.

– Kun olemme kyselyillä selvittäneet ihmisiltä, että miksi he tulevat hallille, niin suurimmat vetovoimatekijät palautuvat aina sen kaltaisiin asioihin kuin yhdessäoloon ja ystäviin. Se on meille ihmisille luontaista, Kallioniemi sanoo.

Syksyn vanhetessa yleisömäärät ovat parantuneet, mikä on hyvä merkki. Toisaalta on vielä liian varhaista sanoa, palaavatko ihmiset hallille.

– Tämänkin kyselyn perusteella osa ihmisistä miettii vielä koronaa. Kirimme parhaillaan kaulaa kiinni normaaliin. Silti se on auki, palaako puuttuva neljännes hallille. Erittäin tärkeää olisi, että palaisi, ja viimeisimmät tiedot seuroilta kertovat, että erittäin tärkeän loppusyksyn ja pikkujoulukauden myynti näyttää nyt jo selvästi paremmalta. Koko tapahtuma-ala miettii, kuinka paljon muutosta on tapahtunut ihmisten kulutustottumuksissa, Kallioniemi sanoo.

Vanhempiin vastaajiin koronaepidemia vaikuttaa enemmän kuin nuorempiin. 61–70-vuotiaissa osuus oli 36 prosenttia ja 18–24-vuotiaissa ainoastaan yhdeksän prosenttia.

Ilta-Sanomat tarkasteli vastauksia myös ikäryhmittäin ja sukupuolittain, mikä tarjosi muutamia mielenkiintoisia havaintoja.

Vanhemmat vastaajat kokivat nuorempia enemmän, että SM-liigassa on liikaa pelejä. 61–70-vuotiaista vastaajista näin koki 50 prosenttia ja yli 70-vuotiaista 62 prosenttia. SM-liigassa pelataan runkosarjassa 60 ottelua.

Usein puhutaan, että naisia houkutellakseen SM-liigaseurojen pitäisi keksiä ottelutapahtumiin uusia viihdykkeitä.

Siksi yllättävänäkin havaintona voi pitää sitä, että peräti 62 prosenttia naisista koki ottelutapahtuman oheispalveluineen tarpeeksi viihdyttäväksi. Miehistä 54 prosenttia puolestaan koki, ettei tapahtuma ole tarpeeksi viihdyttävä.

SM-liigan kannalta huolestuttavalta vaikuttaa se, että 18–30-vuotiaista kyselyyn vastanneista lähes 70 prosenttia kertoi seuraavansa mieluummin muita palloilusarjoja, kuten NHL:ää. Edelleen on hyvä muistaa, ettei otos edusta koko kiekkoyleisön näkemyksiä. Yli 50-vuotiaat vastaajat sen sijaan vaikuttavat uskollisilta SM-liigan seuraajilta.

– Tiedostamme, että nuoressa ikäluokassa kilpailu on kovempaa, sillä heidän kiinnostuksensa kohdistuu entistä enemmän myös muihin palloilusarjoihin. Onneksi tuoreet tutkimustulokset myös osoittavat, että SM-liiga on edelleen kiinnostava sarja myös nuorten miesten keskuudessa, Kallioniemi sanoo ja viittaa Sponsor Insightin tutkimukseen, jonka perusteella SM-liiga on edelleen Suomen seuratuin palloilusarja ja 18–29-vuotiaista miehistä peräti 55 prosenttia on kiinnostunut SM-liigasta.

Positiivista SM-liigalle on se, että kysely oli valtavan suosittu ja lähes 7 000 ihmistä käytti aikaansa kirjoittaakseen näkemyksensä. Se osoittaa, että SM-liigan nykytila kiinnostaa kansaa.

– Myös kritiikki tai kehitysehdotukset heijastelevat sitä, että ihmiset välittävät, Kallioniemi sanoo.