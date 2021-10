Hengenvaarallinen onnettomuus SM-liigassa – tästä jauheesta oli valtava apu hätätilanteessa: ”Nopeasti pakolliseksi”

Saku Vesterinen oli lauantaina vielä sairaalassa vaarallisen loukkaantumisen jäljiltä.

KooKoon Saku Vesterinen loukkaantui vaarallisesti perjantaisessa SM-liigaottelussa Pelicansia vastaan.

Lahdessa pelatun ottelun toisessa erässä Pelicansin Elias Vilénin luistin viilsi Vesterisen ranteen auki, kun kaksikko väänsi kaukalon kulmassa.

Vesteristä, 22, hoidettiin pitkään jäällä. Hän pääsi lopulta kaikeksi onneksi kaukalosta omin jaloin pois. Hänet kuljetettiin sairaalaan.

KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi lauantaiaamuna lyhyesti Vesterisen tilaa.

– Hän on sairaalassa hoidettavana. Sen enempää me emme edes tällä hetkellä vielä tiedä. Hän on sairaalassa ja saa varmasti hyvää hoitoa, Kultanen kertoi IS:lle.

KooKoo kohtaa lauantaina kotonaan Ässät. Vesterinen ei ole mukana kokoonpanossa, Kultanen vahvisti.

Pelicansin hyökkääjä Antti Tyrväinen nosti tapahtuman jälkeen Twitter-tilillään esille yhden vaaratilanteessa auttaneen asian.

Tyrväinen julkaisi kuvan hemostaattijauhepussista. Hemostaatteja käytetään pysäyttämään verenvuoto.

– Tällä saatiin tänään vaarallinen verenvuoto todella nopeasti tyrehdytettyä. Toivottavasti löytyy joka paikkakunnalta ja jos ei löydy niin nopeasti pakolliseksi, Tyrväinen kirjoitti.

Pelicansin joukkueen lääkäri Petri Villa vahvistaa, että hemostaattijauhe oli käytössä ja apuna tilanteessa.

– Meidän fysioterapeutilla oli sitä mukana siinä tilanteessa. Se toimi hyvin ja siitä oli varmasti hyötyä, Villa sanoi ja kertoi, miten jauhe toimii:

– Jauhe hyydyttää verentulon. Se takertuu verihiutaleisiin ja verisoluihin, ja tekee niistä sellaisen geelimäisen rakenteen ilman, että se aktivoi veren omia hyytymismekanismeja. Se tekee sellaisen ulkoisen tyrehdyttämisgeelin, ja sitten se sidotaan vielä siteellä kiinni.

– Sitä voi kyllä suositella. Tuollaisissa tilanteissa, kun tulee luistimenviilto mihin tahansa hankalaan kohtaan, niin siinä saattaa olla kiirekin. Tuo (jauhe) on niissä tilanteissa hyvä, Villa kertoi.

Villan mukaan vaarallisen tilanteen hoito sujui lääkintätiimin näkökulmasta erinomaisesti.

Esimerkiksi KooKoon Alexander Bonsaksen reagoi nopeasti ja painoi hanskallaan Vesterisen verta vuotavaa haavaa.

– Pelaajat toimivat esimerkillisesti, samoin meidän fysioterapeutti ja myös KooKoon puolelta. Myös tuomarit toimivat erittäin hienosti, Villa kiitteli.

Kuinka vakavasta loukkaantumisesta oli kyse?

– Ainahan tuollaiset isot vuodot ovat vaarallisia. Verenhukka on iso, Villa sanoi.

Pelicans voitti perjantaisen ottelun 2–0.