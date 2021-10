Jarno Pikkaraisella oli yksi ehto SM-liigapestilleen – varoo tekemästä kohtalokkaan virheen HPK:ssa: ”Nähtäisiin kauhea sekasotku”

Jarno Pikkaraisen Espanjan-loma vaihtui uuteen liigapestiin. HPK pitäisi nostaa sarjan pohjalta.

Hämeenlinna

Jääkiekkovalmentaja Jarno Pikkarainen oli viime sunnuntaina yllättävän valinnan edessä: lähteäkö lomalle Fuengirolaan vai töihin Hämeenlinnaan.

Vain toisen voi valita. Viiden viikon Espanjan-reissu oli jo varattu, kun HPK tarjosi Pikkaraiselle päävalmentajapestiä.

– Olo oli kuin Napakympissä. Tiesin, että matka on voitettu, mutta onko se kotimaan- vai ulkomaanmatka? Kari Salmelainen ei ollut vielä avannut sitä kuorta, raisiolainen Pikkarainen naurahti tiistaina Rinkelinmäen jäähallilla.

Kuten olinpaikasta voi päätellä, Pikkarainen tarttui HPK:n täkyyn. Vaimo ja lapset lähtivät etelän lämpöön.

– Heillä vähän reissu lyhenee ja varmaan laatukin paranee, kun ei ole isäntä mukana, 48-vuotias Pikkarainen murjaisee.

SM-liigan jumboksi vajonneen HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola soitti Pikkaraiselle lauantai-iltana, kun joukkue oli hävinnyt Helsingin IFK:n vieraana 2–6. Se jäi Matti Tiilikaisen joutsenlauluksi Kerhon penkin takana.

Pikkarainen ja HPK tekivät sunnuntaina sopimuksen, joka kattaa saman tien myös ensi kauden.

– En olisi lähtenyt loppukauden pätkäpestiin. Se (sopimus vuoteen 2023) olisi ollut minulla ehtona, mutta minulle tarjottiin sitä suoraan. Se on mielestäni juuri oikeanmittainen sopimus tässä hetkessä, hän sanoo.

HPK laittoi koko valmennustiimin vaihtoon. Pikkarainen toi mukanaan HIFK-vuosiensa apuvalmentajan Joonas Tanskan. Yksi apuvalmentajan paikka on vielä auki.

– Siihen etsitään oikeanlaista kaveria, Pikkarainen sanoo.

– Kun halusin Joonaksen mukaani, minulle olisi käynyt, että yksi mies olisi jätetty edellisestä tiimistä, mutta seurajohto koki, että on järkevämpää tehdä kokonaan uusi tiimi. Teimme sen ratkaisun yhdessä.

Jarno Pikkarainen vei Helsingin IFK:n viime kaudella pronssille.

Pikkarainen vei viime keväänä HIFK:n pronssille ja jäi sen jälkeen työttömäksi, kun helsinkiläisseura halusi peräsimeensä seuraikoni Ville Peltosen.

Työtilannetta enemmän Pikkaraista vaivasi terveys, sillä koronavirus kuritti häntä kuukausien ajan. Heikoimmillaan hän oli viikon sairaalahoidossa.

Nyt mies on tikissä ja näyttää hyvinvoivalta.

Pikkarainen nyökkää.

– Tässä olen nyt kuukauden ollut ilman mitään oireita. Se on ihan kiva.

Pahinta oli epätietoisuus tulevasta.

– Sen kanssa piti elää, ettei tiennyt, milloin tämä loppuu.

Pysyviä vammoja ei lääkärin kertoman mukaan pitäisi jäädä.

– Mutta nyt tässä on vasta ensimmäinen testi, kun ruvetaan rasittamaan itseänsä, Pikkarainen sanoo uuteen työhönsä viitaten.

– Minulla oli sykkeiden ja leposykkeen kanssa aika paljon ongelmia. Ei ollut normaali kesä siinä mielessä, kun on tottunut olemaan ja liikkumaan. Olihan se elämä vähän rajoittunutta.

Hämeenlinnassa hän majoittuu toistaiseksi hotellissa. Perheen päämaja pysyy Raisiossa.

– Lasten koulut ovat siellä, joten se on sillä tavalla kiinnekohta, Pikkarainen sanoo.

Kaikki HPK:n pelaajat ovat Jarno Pikkaraiselle uusia tuttavuuksia. Se antaa mahdollisuuden ensivaikutelmaan niin hyvässä kuin pahassa.

Päävalmentaja Pikkarainen tapasi uuden joukkueensa tiistaina.

– Isoin viestini oli, että kaikki lähtee nyt puhtaalta pöydältä. He ovat aidosti uusia pelaajia minulle, joten jokaisella on mahdollisuus tehdä vaikutus niin hyvässä kuin pahassa ja vaikuttaa siihen omaan asemaansa joukkueessa.

Pikkarainen tunnetaan piiskurina, joka ei katsele löysäilyä. Työnteko ja työmoraali ovat hänen valmentaja-aapisensa avainsanoja.

– Pelaajan pitää yrittää. Ei ole sellaista tekosyytä, ettei antaisi kaikkeaan. Se on ihan ensimmäinen lähtökohta, hän linjaa.

– Pelaajan pitää pystyä pelaamaan joukkueelle. Se on toinen asia – ja näiden kahden asian pitää olla kunnossa, Pikkarainen sanoo ja lyö nyrkillä pöytään.

HPK:n alkukausi on ollut murheellinen. Vuoden 2019 Suomen mestarilla ei ole kahdeksan ottelun jälkeen ainoatakaan varsinaisen peliajan voittoa.

Päällä on viiden ottelun tappioputki.

– Voi olla, että viime kauden taakkaa on ruvennut tippumaan niille pelaajille, jotka ovat täällä olleet. Huippu-urheilu on itseluottamuslaji, Pikkarainen sanoo.

Mainittu työnteko ei sekään ole ollut tänä syksynä mallillaan. Paras pistemies Michael Joly koki jo katsomokomennuksen – ilmeisesti asenneongelmien ja löysän puolustuspelaamisen takia.

Pikkarainen ilmoittaa suoraan, että jokainen pelaaja on nyt tarkkailun alla.

– Voihan olla, että joku pelaaja ei vain ole liigapaikan arvoinen. Mutta sen aika näyttää ja kaikki saavat mahdollisuuden, hän sanoo.

Tarvittaessa mono heiluu.

– Se on ihan selvä.

Seurajohto on asettanut toiveeksi kympin joukkoon kiipeämisen.

– Täysillä teemme hommia sen eteen ja lyömme sydämen ja sielun peliin. Tarvitsemme voittoja, jotka tuovat bensaa siihen moottoriin.

Rinkelinmäen jäähalli on Jarno Pikkaraisen uusi työmaa.

Pikkarainen on karski ja aikoinaan kohuissakin ryvettynyt lätkäjätkä, josta on sanottu, ettei hän ole HPK:n näköinen valmentaja.

– Niin, kauneus on katsojan silmässä, hän vastaa puheisiin.

Pikkarainen jatkaa toteamalla, että hän arvostaa suuresti Kerhon perinteitä ja kulttuuria.

– Täällä on Antti Pennasen ja jo Jukka Jalosen ajoista lähtien rakennettu vahva urheilukulttuuri, jota on pidetty yllä. Sitä pitää ehdottomasti vaalia. Täällä kasvatetaan ja kehitetään pelaajia. Se on tärkeää. Se on HPK:laisuutta.

Samalla Pikkarainen muistuttaa, että hänen on ensin keskityttävä korjaamaan nykyjoukkueen pelin perusasiat.

Vaikka Pikkarainen on persoonallinen ja omapäinen päävalmentaja, liian isoa palaa ei parane haukata kerralla.

– Jos menisin nyt tuonne koppiin ja muuttaisin kaiken, nähtäisiin kauhea sekasotku. Nyt pitää mennä askel askeleelta ja priorisoida asioita.

HPK:n ensimmäinen koitos Pikkaraisen alaisuudessa nähdään tänä iltana, kun vieraaksi saapuu Mikkelin Jukurit.

Pikkarainen naulaa teesinsä ensi-iltaan.

– Taistelun ja joukkueelle pelaamisen pitää olla kunnossa, ettei tule ylivoimahyökkäyksiä omiin. Jokainen sitoutuu puolustamaan, hän vaatii.

– Hyökkäyspelaaminen kehittyy sitten ajan kanssa, mutta jos vene vuotaa omissa, niin eihän siitä tule mitään.