SM-liigatuomio: Taas yksi nuori valmentaja heitettiin susille – kritisoitu venäläiskonkari löi epäilijöilleen jauhot suuhun

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Miikka Pitkänen on palannut pinnalle. ”Toivalan Datsjukin” kaksi viime kautta eivät olleet erityisen vakuuttavia, mutta alkukaudella Pitkänen on ollut KalPan vaarallisin ja näkyvin hyökkääjä. Pehmeäkätinen laitahyökkääjä iski viikon kolmessa ottelussa isoja maaleja ja keräsi tehot 3+1. Pitkänen nousi pistepörssissä jo toiselle sijalle.

Puheenaihe

HPK:n sekasotku. Matti Tiilikainen, 33, joutui maksamaan työpaikallaan HPK:n kyntämisen. Nuori päävalmentaja ei tuloksista päätellen onnistunut työssään, mutta kovin kritiikki kohdistuu urheilujohtaja Mika Toivolan suuntaan. Toivola ei ole osunut maaliin viimeaikaisissa rekryissään. Tämän kauden joukkue on paperilla huomattavasti heikompi kuin viime kaudella.

Moka

Miksi pilli ei soi? Alkukaudella on nähty jo kaksi törkeää päätilttiä, jotka menivät tuomareilta läpi. Viimeksi HIFK:n Miro Karjalainen taklasi Jukurien Nikita Krivokrasovia päähän. Tilanteesta ei vihelletty jäähyä, mutta onneksi tapaus eteni kurinpitodelegaation käsittelyyn. Viiden ottelun sanktio oli oikea ratkaisu. Taklattavalla pelaajalla on vastuunsa, mutta pääosumat pitää ottaa pois.

Tyyli

Yleisömäärät monilla paikkakunnilla ovat olleet hälyttävän alhaisia, mutta HIFK:n kannattajat ovat palanneet Nordenskiöldinkadun jäähalliin upealla tavalla. HIFK myi neljään ensimmäiseen kotiotteluunsa hallin täyteen (4 100 katsojaa). Viime lauantaina rajoitukset poistuivat ja hallissa oli 7 887 katsojaa. Viiden ottelun jälkeen ”Nordiksen” täyttöaste on 96,2 prosenttia. Vakuuttavaa.

Yllätys

Tapparan pelaajabudjetti (2,8 miljoonaa euroa) on sarjan suurin. Kokoonpanossa on monipuolista taitoa ja tulivoimaa, mutta Tapparan ylivoima (7,14%) on tällä hetkellä sarjan surkeinta. Tappara on jauhanut seitsemässä viime ottelussa 22 kertaa ylivoimaa ilman yhtään maalia. Järkyttävä saldo Hakametsän ”miljoonamiehille”.

Sasha Huttunen

Tähti

KalPan sentteri Aapeli Räsänen on noussut uudelle tasolle. Peli on silmin nähden terävämpää kuin tulokaskaudella, mikä näkyy tilastoissakin: kymmenen peliä ja tehopisteet 3+5=8. Aloittajana Räsänen on jo liigan eliittiä ja hänen aloitusvoitoistaan (voittoprosentti vahva 62,1) on syntynyt useampikin maali. Seuraava steppi olisi murtautua Euro Hockey Tourille.

Puheenaihe

Matti Tiilikainen sai liigakauden ensimmäiset ja luultavasti ainoat päävalmentajapotkut. HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola palkkasi tilalle vanhan tuttunsa, Lukko-vuosiensa apuvalmentajan Jarno Pikkaraisen, joka sai suoraan sopimuksen myös ensi kaudeksi. On varmaa, että Pikkarainen pistää HPK:n alisuorittaneet äijät hommiin. Vaatimustaso nousee heti.

Moka

Ville Peltosen HIFK ei pelaa materiaalinsa edellyttämällä tasolla. Se hävisi surkealla esityksellä sekä Jukureille (3–5) että Ässille (1–2). Sarjajumbo HPK kaatui 6–2, mutta siinäkin oli enemmän kyse Kerhon huonoudesta kuin IFK:n hyvyydestä. Kausi on vasta alussa, mutta ainakaan vielä ei kannata ideoida Peltoselle patsasta.

Tyyli

On monta syytä pitää Petri Kontiolasta. Yksi on avoimuus. Kun Ilves taipui viime lauantaina syksyn yllättäjäjoukkueelle Sportille maalein 1–3, Kontiola sanoi C Moren hikihaastattelussa asiat suoraan niin kuin ne ovat: “Oli kauden huonointa tänään. Molari antaa meille mahdollisuuden voittaa, mutta paljon on tekemistä. Tänään oli karmeannäköistä.”

Yllätys

Kun Kärpät hankki konkarivahti Stanislav Galimovin, raportit Venäjältä eivät olleet kovin mairittelevia. Puhuttiin kankeasta auringonlaskun maalivahdista, joka oli pudonnut KHL:n kelkasta pois. Alkuvaikeuksien jälkeen 33-vuotias Galimov on kuitenkin noussut jo jopa kulttiasemaan Oulussa. Torjuntaprosentti on komea 93,09.

Teemu Suvinen

Tähti

Kärpät näytti pelaavan venäläistä rulettia maalivahtinsa Stanislav Galimovin kanssa, mutta on poistumassa tilanteesta voittajana. 33-vuotiaan Galimovin KHL-ura oli laskusuunnassa, mutta Kärpissä koppi on tarttunut paremmin kuin kukaan ulkopuolinen osasi odottaa. Laadukasta työtä illasta toiseen.

Puheenaihe

Yleisö ei ole vieläkään löytänyt kunnolla halleihin, vaikka rajoituksia on purettu urakalla. Pian aletaan elää tärkeitä, seurojen taloustilanteiden kannalta ratkaiseviakin viikkoja. Jos pikkujoulusesongilla katsomot ja aitiot eivät täyty, talouspomoilla nousee kylmä hiki pintaan.

Moka

Taas yksi nuori valmentaja (Matti Tiilikainen, 33) joutui poistumaan liigapenkin takaa kengän kuva takamuksessaan. Tämä on ilmiön haittapuoli, kun liigaseurat palkkaavat entistä kokemattomampia päävalmentajia. Yksi epäonnistuminen ei määritä Tiilikaista valmentajana, mutta takaisku se on.

Tyyli

Se ei ollut pelkkää yleisön mukanaan tuomaa alkuhuumaa, vaan SM-liigassa on koko syksyn ajan pelattu laadukasta ja yleisöystävällistä jääkiekkoa. Uudet tuomarilinjaukset toimivat pääsääntöisesti hyvin, ja intensiteetti on noussut. Sarjalla on uusi nuorisotähtikin, JYPin Joakim Kemell.

Yllätys

HPK palkkasi päävalmentajakseen kenties kaikista vähiten Kerhon näköisen miehen, Jarno Pikkaraisen. Ehkä tämä on hyväkin asia. Organisaatio täytyy nyt herätellä uuteen liekkiin Antti Pennasen kultaprojektin jälkihöyryistä. Parin kauden ajan meno on ollut liian väljähtänyttä.