Kommentti: SM-liigan 17-vuotias ihmepoika on historiallisessa vauhdissa – Patrik Laineenkin tilastot kalpenevat

Joakim Kemell on alkukauden kuumimpia puheenaiheita SM-liigassa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Joakim Kemell on ollut alkukaudella mykistävässä iskussa. Nuorukainen on liigan pistepörssin toisena tehoilla 6+3.

Asetelma on muuttunut nopeassa ajassa. Brad Lambert, 17, oli pitkään se pelaaja, josta asiantuntijat povasivat ensimmäistä suomalaisvarausta ensi kesän NHL:n varaustilaisuuteen, mutta ykköspaikalle on kiilannut toinen JYPin hyökkääjä.

JYPin 17-vuotias maalitykki Joakim Kemell on paitsi SM-liigan ylivoimaisesti kuumin huippulupaus juuri nyt myös koko sarjan puhutuin pelaaja.

Palokan poika on aloittanut ensimmäisen liigakautensa säkenöivään tyyliin. Verkko heiluu harva se kierros ja päätä koristaa joukkueen parhaan pistemiehen kultainen kypärä.

Kemell nousi keskiviikon kierroksella jo SM-liigan pistepörssin toiselle sijalle. JYPin kasvatti on paukuttanut kahdeksaan otteluun kovat tehot 6+3.

Potentiaali oli tiedossa, mutta kauden alku on ollut lähes historiallisen kova.

Varausvuoden SM-liigapelaajista Kemellin maali- ja pistetehtailu vetää vertoja Suomi-kiekon kirkkaimpien timanttien suorituksille.

Tilastoguru Miika Arponen päivittää varausvuoden pelaajien maali- ja pistetahtia, ja vertailee niitä aiempien kausien huippulupauksiin. Arposen ansiokkaista diagrammeista käy ilmi, että Kemellin alkukauden maali- ja pistetahti kalpenee vain Aleksander Barkoville.

Pistekeskiarvolla mitattuna kovinta jälkeä varauskautenaan on tehnyt Mikael Granlund, joka taiteili kaudella 2009–10 43 ottelussa tehot 13+27=40 (pistekeskiarvo 0,93). Toisena on Barkov, joka teki kaudella 2012–13 53 ottelussa 21+27=48 pistettä (0,91). Kaapo Kakko keräsi kaudella 2018–19 45 ottelussa tehot 22+16=38 (0,84).

Kausi on vasta alussa, mutta jos Kemell pysyy terveenä, hänellä on kaikki saumat nousta näille kärkisijoille.

Kemell pääsi viime keväänä ottamaan tuntumaa liigaympyröihin muutaman viikon ajan, kun hän harjoitteli JYPin edustusjoukkueen mukana. Tilille tuli yksi liigaottelu, ja verkko heilui heti.

Kemell on kertonut, että viime kevään lyhyt jakso auttoi tähän kauteen, kun nuorukainen tiesi mitä odottaa.

Tulokashyökkääjä ei ole nöyristellyt pätkääkään liigakaukaloissa. Röyhkeä asenne, ratkaisuhalukkuus ja vimma kamppailla ovat paistaneet hänen otteistaan vaihdosta toiseen.

Joakim Kemell ei aristele kulmissa tai kaksinkamppailuissa.

JYPin urheilujohtaja Mikko Viitanen kuvaili Kemelliä hieman Cam Neelyn (jonnet googlettakaa) kaltaiseksi hyökkääjäksi, jonka pelaamisessa on ”katujätkämäistä rosoisuutta”.

Kemell itse on ihaillut Aleksandr Ovetshkinin pelaamista. Venäläistankkiin verrattuna Kemell on pienikokoinen (181 cm) hyökkääjä, joten pelaaminen ei näytä samanlaiselta ryskäämiseltä, mutta Kemelliltä löytyy vaadittavaa pelikovuutta ja luonnetta tulosrooliin.

– Vahvuudet ovat maalinteossa ja luistelussa. Tykkään myös taklata paljon, mutta maalinteko on minulle ykkösjuttu, Kemell kuvaili.

Se näkyy kaikessa. Kemell on luonteeltaan ratkaisija. Hän lukee mallikkaasti peliä, ennakoi syntyviä tilanteita ja osaa sijoittua oikea-aikaisesti maalintekosektorissa. Kun kiekko tulee lapaan, kuti lähtee viipymättä tulisesti ja tarkasti.

Kemell on volyymilaukoja. Hän laukoo paikoista, joista harva edes miettii laukomista. Kun ikää on vasta 17 vuotta, on selvää, että pelaamisessa on vielä junnumaista raakuutta ja kärsimättömyyttä, mutta potentiaali on huima.

Edellinen JYPissä dominoinut hiomaton timantti oli Sami Vatanen. Maagisena luistelijana tunnettava puolustaja nousi pikavauhtia SM-liigan tähdistöön ja siitä kohti NHL:ää.

Vatanen, 30, on seurannut Kemellin otteita tällä kaudella.

– Hän osaa tehdä maaleja ja pelaaminen on muutenkin hyvännäköistä. Pojalla on aika kirkas tulevaisuus. Nämä nykyiset nuoret huippupelaajat ovat paljon valmiimpia kuin meidän aikanamme, Vatanen arvioi.

Jyväskyläläislähtöisistä pelaajista kolme on varattu NHL:ään ensimmäisellä kierroksella. Ari Ahonen numerolla 27 (vuonna 1999), Olli Määttä numerolla 22 (2012) ja Julius Honka numerolla 14 (2014).

Kemellistä tullee ensi kesänä ensimmäinen NHL:ään kymmenen parhaan joukossa varattu jyväskyläläinen kautta aikojen.

Kahdessa edellisessä varaustilaisuudessa ei ole huudettu suomalaispelaajia kympin joukossa, mutta Kemell muuttanee tämän trendin.