Olli Jokinen yllättyi suuresti yhdestä asiasta Mikkelissä – ”Nyt ei puhuta edes pelisysteemistä”

Olli Jokinen on saanut tärkeää oppia SM-liigan vaatimustasosta alkukaudella.

Mikkelin Jukurit on SM-liigan kiinnostavampia joukkueita tällä kaudella. Kokeilupitoinen hanke Mikkelissä henkilöityy päävalmentaja Olli Jokiseen, johon kohdistuu paljon epäilyksiä. Syy on selvä.

NHL:ssä ja maajoukkueessa mittavan pelaajauran pelannut Jokinen, 42, valmentaa nyt ensimmäistä kertaa ammattilaistasolla.

Jukurien keräämä valtakunnallinen mediahuomio alkukaudella on ollut ennennäkemättömän suurta, mutta Mikkelissä kiekkobuumista ei ole tietoakaan.

Jukurien kotiotteluiden yleisökeskiarvo on kolmen ottelun jälkeen vaatimaton 1912 katsojaa.

– Aloitimme kauden kahdella voitolla, ja seuraavassa kotipelissä oli alle 2000 katsojaa. En tiedä, mitä tuohon nyt sanoisi. Yritämme tehdä hommat niin hyvin kuin osaamme. Medianäkyvyydestä se ei ole ainakaan jäänyt kiinni. Ihmisten pitäisi tietää, että täällä on joukkue, Jokinen sanoo.

– Ihmisten pitäisi uskaltaa tulla halliin ja nähdä erilainen Jukurit aiempiin vuosiin verrattuna. Itselleni ainakin on ollut pienimuotoinen pettymys, ettei hallissa ole yli 2000:ta katsojaa.

Urheilullisesti Jukurien kausi on lähtenyt vaihtelevasti liikkeelle. Seitsemästä ensimmäisestä ottelustaan Jukurit voitti neljä (kaksi varsinaisella peliajalla) ja keräsi pottiin 11 pistettä. Perjantaina Jukurit kaatoi KalPan jo kolmannen kerran.

– Peli meni hyvin eteenpäin harjoituskaudella, mutta kauden avauspeli KalPaa vastaan oli järkyttävän huono suoritus meiltä. Pelasimme päinvastaisesti mitä olimme sopineet, Jokinen sanoo.

Pelit ovat opettaneet. Alkukauden aikana tulokasvalmentajalle on tullut hyvää oppia liigan vaatimustasosta.

– Pelicans-peli oli meille hyvä opetus siitä, mikä viisikon tiiveyden pitää olla. Meille tulee pitkiä syöttöjä, mutta emme voi lähteä repimään ylös silloin, kun pakin numero näkyy. Kun pakin numero näkyy, hyökkääjien pitää tulla alas ja viisikko pitää saada tiiviiksi.

Jokisen mukaan Jukurit on saanut viisikkopeliään tiiviimmäksi ottelu ottelulta.

– Pyrimme kääntämään peliä nopeasti. Siihen pelimme perustuu paljon.

Jokisen valmennusryhmään kuuluu niin ikään ensimmäistä kertaa SM-liigassa työskentelevä Sergei Krivokrasov ja Vesa Surenkin.

– He ovat täällä, koska heillä on omia vahvoja mielipiteitään. Meillä on hyvä luottamussuhde, mutta pystymme katsomaan myös kriittisesti omaa toimintaamme. Sitä pitää tehdä päivittäin.

Jukurit haki 5–3-vierasvoiton HIFK:n kotihallista syyskuun lopulla.

Edelliset vuodet kotikulmillaan Floridassa jääkiekkoakatemiaa pyörittäneelle Jokiselle isoin yllätys Mikkelissä on ollut pelaajien perustaitojen laatu.

– Isoin juttu arjessa on ollut se, että pitää todella paljon opettaa itsestäänselviä asioita pelaajille. Ei voi jättää yhtään kiveä kääntämättä tai asiaa sanomatta, koska asiat, jotka ovat minulle, Krivokrasoville ja Surenkinille itsestäänselviä, eivät ole itsestäänselviä pelaajille, Jokinen kertoo.

Jokinen on käynyt valmennusryhmänsä kanssa paljon perusasioita pelaajien kanssa läpi.

– Syöttämistä, laukomista, maalintekoa, miten pysähdytään maalin eteen ja kamppailuihin. Nyt ei puhuta edes pelisysteemistä.

Harjoitteluun on jäänyt aikaa, sillä Jukurit on pelannut maltillisella tahdilla alussa. Ensimmäiseen kolmeen viikkoon Jukurit pelasi seitsemän ottelua. Väliin mahtui jopa viikon tauko otteluista. Lokakuussa Jukureilla on 13 ottelua.

– Tämä on viimeinen viikonloppu, kun voi antaa pelaajille kaksi päivää vapaata. Sen jälkeen pelataan kolmen pelin viikkoja. Se on hyvä asia, Jokinen sanoo.

SM-liigan mittakaavassa kolmen ottelun pelitahti voi tuntua rapealta, mutta Jokinen on eri mieltä. Nykyisin SM-liigan pelipäivät painottuvat keskiviikko-lauantai-akselille.

– Joissain sarjoissa pelataan neljänkin ottelun viikkoja ja pitkät matkustukset päälle. Olisi hyvä, jos koko kausi pelattaisiin kolmen pelin viikkoina. Tiistai, torstai ja lauantai. Se olisi selkeä rytmi.

Olli Jokisen valmentama Jukurit aloitti kauden kahdella voitolla KalPasta.

Pelitavallisesti Jokinen haluaa joukkueensa erottuvan massasta.

– Treenaamme systeemiä, miten lähdemme omista liikkeelle ja katsomme vähän mitä vastustajat tekevät. Pyrimme tuomaan uusia avauspelaamisen malleja. Treenaamme koko ajan vähän eri juttuja kuin muut.

Tarkoituksena on laajentaa ”työkalupakkia”, jotta otteluiden sisällä voi reagoida paremmin.

– Uskon siihen, että pelin aikana pystyy muuttamaan paljon asioita sen mukaan, miten vastustaja pelaa, Jokinen perustelee.

Jokinen pyrkii valmentamaan Jukureissa pelitapaa, joka poikkeaa SM-liigan valtavirrasta.

– Haluan nähdä stop & go -hokia. Pitää pystyä tekemään pieniä käännöksiä eikä mitään pitkiä kusilenkkejä.

Jukurien harjoituspankki on Jokisen mukaan rakennettu palvelemaan tätä tyyliä.

– Sen on tarkoitus palvella kansainvälistä peliä ja pyrkiä vastaamaan siihen, mitä peli on NHL:ssä. Meillä on paljon kamppailuharjoituksia. Kaikki yhteiskierrot ovat vaihdon pituisia eli 35–40 sekuntia. Paljon on pumppaamista ylös- ja alaspäin.

Yleisellä tasolla Jokinen on ollut vaikuttunut SM-liigan pelillisestä tasosta.

– SM-liiga on taktinen sarja. Kaikki joukkueet ovat hyvin valmennettuja ja scoutattuja. Kaikki tekevät hyvin kotiläksynsä. Moni joukkue keskittyy oman pelinsä kehittämiseen, ja siellä näkyy paljon samoja rakenteita. Kaneja ei hirveästi vedetä hatusta, Jokinen näkee.

Jokinen arvioi, että yleisön paluu lehtereille on osaltaan vaikuttanut pelin laatuun.

– Jääkiekon pelaaminen tyhjille katsomoille on haaste. Nyt on pelattu hyvää lätkää. Tykkään siitä, että on tullut lisää fyysisyyttä. Ainakin meidän peleissämme on menty aika paljon päästä päähän. Ehkä se meidän pelityylimme on vaikuttanut siihen.

– Me haluamme tuoda yllätyksellisyyttä, kuten jonkun uuden avauspelaamisen, jota vastustajat eivät ole nähneet.

Jokinen pitää itseään SM-liigassa ”ulkomaalaisena valmentajana”, sillä hänellä ei ole aiempaa tarttumapintaa liiga-arjesta valmentajana.

Miten kollegat ovat ottaneet noviisin vastaan?

– Ei ole hirveästi ehtinyt jutella kollegoiden kanssa. Oikeastaan ainoa, jonka kanssa on pystynyt vaihtamaan muutaman sanan, on (Pelicansin päävalmentaja) Tommi Niemelä. Hän tykkää jutella. ”Hölöllä” käy suu, naurahtaa Jokinen.

– Jokainen koutsi keskittyy omaan pesäänsä. Nyt ei ole yhteisiä lehdistötilaisuuksia, niin eipä tässä tarvitse soitellakaan ympäriinsä.

Jokinen myöntää suoraan, että hän seuraa, mitä Jukureista ja hänestä kirjoitetaan.

– Jos sanoisin, etten seuraa, valehtelisin. Se koutsi, joka sanoo, ettei lue lehtijuttuja, valehtelee. Haluan nähdä, onko toimittaja kirjoittanut pelistä oikein ja oikeasti katsonut peliä.

Jokinen tottui jo pitkällä pelaajaurallaan mediamankeliin.

– Jos Jukurit kiinnostaa, niin se on hieno asia pelaajille. Tämä on koko homman suola. Ei tämä ole minulle uutta. Pelaajillemme tämä on toki uutta, mutta he ovat oppineet hiljalleen käsittelemään median painetta.

– Se on hienoa, että kirjoitetaan ja tulee vähän kritiikkiä. Tämä on viihdebisnestä. Asioista pitää uskaltaa puhua ääneen.