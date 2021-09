Olli Jokinen latasi kovaa tekstiä SM-liigan taklauspelistä: ”Kuulostaa ihan hullulta”

HIFK:n Miro Karjalaisen taklaus puhutti tiistain ottelun jälkeen.

Helsingin IFK:n ja Mikkelin Jukurien välisen tiistai-illan ottelun puhuttavimpiin tilanteisiin kuului Miro Karjalaisen taklaus toisessa erässä.

HIFK:n isokokoinen puolustaja Karjalainen, 25, taklasi Jukurien Nikita Krivokrasovia, 20, päähän. Tilanteesta ei vihelletty jäähyä Karjalaiselle.

Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen ei nähnyt tilannetta livenä, mutta teki kantansa selväksi ottelun jälkeen.

– Katsoin tilanteen erätauolla. Tuossa on erotuomaritarkkailija vieressä, joten voitte kysyä häneltä mitä mieltä hän on, mutta mielestäni sen olisi pitänyt olla ulosajo. Tuomari sanoi jäällä, että se oli puhdas taklaus, Jokinen hämmästeli.

– Tuomarit tekevät parhaansa ja he ovat ihmisiä. Noita tilanteita tulee, kun tämä taklauspelaaminen on nyt vähän yleisempää SM-liigassa.

Erotuomarikouluttaja Juha Pajunen oli samaa mieltä Jokisen kanssa Karjalaisen taklauksesta.

– Taklaus ei ollut puhdas. Se oli viisi minuuttia plus pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Siinä ei ollut kahta sanaa. Se osui päähän, Pajunen sanoi ottelun jälkeen.

– Tuomarit lukivat väärin, eivätkä nähneet sitä. Se on kiistaton tosiasia. Vaikka taklauspeli lisääntyy, nuo eivät ole taklauksia siinä mielessä. Päähän ei saa edelleenkään osua. Se on yksi pääteemoista pelaajien suojelemiseksi.

SM-liiga kertoi ottelun jälkeen Twitterissä Karjalaisen taklauksen menevän tilannehuoneen tarkastuksen jälkeen liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn.

Tämä ei ollut kauden ensimmäinen tilanne, jossa tuomarit katsovat läpi sormien päähän kohdistuneen taklauksen.

HPK:n ja Ässien välisessä ottelussa nähtiin alkukaudella tilanne, jossa HPK:n Philippe Cornet taklasi Ässien Derek Barachia päähän. Jäähyä ei vihelletty.

SM-liigassa taklattavan vastuu on korostunut aiempaa enemmän alkukaudella, mikä mukailee NHL:ssä olevaa linjaa. Jokinen on tästä mielissään.

– Tykkään tästä linjasta, mutta ongelma on se, että pelaajat kääntävät selkää laidan lähellä. Täällä on ilmeisesti taklauspelaaminen puuttunut. Nyt kun otetaan äijästä vähän mittaa, niin pelaajat eivät oikein osaa taklata ja osa ei osaa ottaa taklauksia vastaan.

– Kamppailu- ja taklauspelaaminen on kaikki kaikessa jääkiekossa. On hyvä, että sitä saadaan nyt tehdä, mutta ehkä sitä taklauspeliä pitää harjoitella. Kuulostaa ihan hullulta, että mun pitää opettaa ammattilaisia taklaamaan ja ottamaan taklauksia vastaan. Meilläkin on joukkueessa 5–6 kaveria, jotka eivät tiedä miten se tehdään, latasi Jokinen.

Juttua päivitetty kello 22.36: lisätty tieto, että Karjalaisen taklaus menee kurinpitodelegaation käsittelyyn.