SM-liigatuomio: Pistepörssin kärjessä loistaa timanttinen löytö – nolosti kyykännyt Ässissä on kriisissä

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat tällä kertaa SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

On vain yksi vaihtoehto. Kristian Kuuselasta tuli perjantaina Suomen pääsarjatason historian ensimmäinen hyökkääjä, joka saavutti tuhannen runkosarjaottelun rajan. Käsittämätön lukema. Kuusela myös toimitti. Monipuolinen hyökkääjä keräsi juhlaottelussaan perjantaina tehot 0+2 ja kuorrutti juhlaviikon tekemällä lauantaina kaksi maalia.

Puheenaihe

TPS on kääntänyt otteluita voitoiksi tylyllä tavalla alkukaudella. Uusi päävalmentaja Jussi Ahokas on saanut joukkueensa pelaamaan kurinalaisesti ja sitoutuneesti. Maalinteko on tökkinyt, mutta puolustuspeli on jo tässä vaiheessa kautta tiivistä. Sarjan kärkijoukkue otti viikolla kolme voittoa putkeen maalierolla 7–3.

Moka

Onneksi olkoon, Pori! Ässät pääsee toisena viikkona putkeen moka-palstalle. Saavutus sekin. Lauantain nolo 0–6-kotikyykky Satakunnan paikallisottelussa Lukkoa vastaan alleviivasi sitä, miten sekaisin Ässät on tällä hetkellä. Ässät on kuohittu joukkue, joka kaipaa nopeasti ravistelua.

Tyyli

Pelicans menetti arvokkaimman pelaajansa Hannes Björnisen Jokereihin, mutta ykkössentterin tontille on löytynyt timanttinen korvaaja. Lukas Jasek on vakuuttanut. Tyylikäs ja pehmeäkätinen 24-vuotias tshekkihyökkääjä kantaa lahtelaisten kärkiketjua vakuuttavasti. Alkukauden perusteella Jasek on suurimpia suosikkeja pörssikuninkaaksi.

Yllätys

HIFK joutuu pärjäämään pari kuukautta ilman ykköspuolustaja Joonas Lyytistä, mutta riveistä on noussut uusia vastuunkantajia. Ässistä HIFK:hon siirtynyt Kasper Kotkansalo, 22, on ottanut johtavan roolin alakerrassa. Jämäkkä yleispuolustaja herkutteli lauantaina tehot 2+1 HPK:ta vastaan. Kotkansalo (+6) on sarjan tehotilaston kakkonen.

Sasha Huttunen

Tähti

Kristian Kuusela. Tapparan konkarihyökkääjä juhlisti uransa tuhannetta SM-liigaottelua iskemällä viikonlopun peleissä mainiot tehot 2+2. Joku on sanonut 38-vuotiaalle Kuuselalle, että sinun aikasi on ohi, mutta se ei pidä paikkaansa millään tapaa. Kuusela on edelleen Tapparan tuki ja turva. Tonni täyteen ja matka jatkuu.

Puheenaihe

Kun suurimpien mestarisuosikkien eli HIFK:n ja Tapparan kone on hieman yskinyt syksyn startissa, on TPS sujahtanut sarjataulukon kärkipaikalle. Ansaitusti. Jussi Ahokkaan systeemi on toiminut alusta alkaen ja mikä silmiinpistävintä: Tepsille on kuudessa viime ottelussa tehty yhteensä viisi maalia.

Moka

Porin Ässät on kriisissä. Lauantain 0–6-kotitappio Lukolle oli lopun alkua – varsinkin kun vain viikkoa aiemmin Ässät sai Kärpiltä kyytiä 1–7. Kehitysjohtaja Tommi Kerttulan on pakko reagoida. Joukkueen olemus on hengetön, välillä jopa välinpitämätön. Päävalmentaja Ari-Pekka Selin on menettänyt otteensa.

Tyyli

Kristian Kuusela ja Jussi Jokinen pääsivät tyylikkäästi framille, mutta haluan mainita Ville Kohon, jonka pelinumeron 8 SaiPa ilmoitti nostavansa Kisapuiston kattoon 30. lokakuuta. Korona pilasi Kohon jäähyväiset keväällä 2020, mutta nyt SaiPa-ikoni saa ansaittua kunniaa Lappeenrannassa.

Yllätys

Vaasan Sport on liigan paras kotijoukkue. Jopa hallitseva mestari Lukko kaatui puhtaasti 4–0 Rasmus Reijolan nollapelillä. Neljän kotiottelun jälkeen saldo on neljä voittoa varsinaisella peliajalla. Kiihkeiden Sport-fanien luoma tunnelma siivittää Risto Dufvan joukkuetta, jolle kotitaika on kaiken a ja o playoff-jahdissa.

Teemu Suvinen

Tähti

Pelicansin sentteritilanne vaikutti epävarmalta Hannes Björnisen siirryttyä Jokereihin, mutta tshekkihankinta Lukas Jasek on tähän saakka täyttänyt ykkössentterin ruudun upeasti. Näyttävä kuljettelija johtaa jo SM-liigan pistepörssiä. Ajatukset kohtaavat Iikka Kangasniemen kanssa.

Puheenaihe

Mitäs Porissa nyt tehtäisiin? Päävalmentaja Ari-Pekka Selinin pitäisi tehdä tulosta, mutta alku on ollut kehno. Lähtökohdat olivat jo valmiiksi vaikeat, sillä Selin joutuu väistymään kauden jälkeen. Nyt Ässät on ajautumassa epätoivoiseen tilanteeseen, johon ei löydy hyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

Tyyli

Tappara järjesti Kristian Kuuselalle upean seremonian juhlaotteluun. 38-vuotias konkari on pystynyt uransa aikana uusiutumaan ja vastaamaan muuttuvan pelin asettamiin haasteisiin. Pikkuhiljaa Tapparasta täytyisi kuitenkin nousta uusiakin pelaajia eturiviin kantamaan vastuuta.

Moka

KalPan alkukausi. Paperilla Kuopioon on kasattu oikein kilpailukykyinen joukkue, mutta savolaisten viisikkopeli etenkin puolustussuuntaan on ollut yllättävän hapuilevaa. Tehottomuuskin vaivasi ennen murskavoittoa Ilveksestä. Oliko 5–0-voitto tarvittava piristysruiske suunnan kääntämiseen?

Yllätys

Vaasasta kajahtaa. Risto Dufvan kokenut äijäjoukkue niputtaa vastustajia kotikaukalossaan. Yleisö ei ole vielä löytänyt sankoin joukoin Kuparisaareen, mutta tunnelma kotipeleissä on silti ollut hyvä. Kestääkö vaasalaisten jänne koko kauden, vai onko tämä hetken huumaa?