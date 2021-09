Lukko juhli voittoa Tapparan Kristian Kuuselan juhlapelissä, Sport jatkoi vahvaa alkukauttaan – näin pelattiin SM-liigassa perjantaina

Ilves kuritti HPK:ta tylyin lukemin miesten jääkiekkoliigassa.

Ilves–HPK 6–1 (2–0, 2–1, 2–0)

Sport–KooKoo 4–3 (0–1, 2–2, 2–0)

Lukko–Tappara 5–4 (2–0, 0–3, 3–1)

JYP–SaiPa 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

Kotijoukkue Lukko vesitti Tapparan Kristian Kuuselan juhlaillan. Kuusela, 38, sai kautta aikain ensimmäisenä hyökkääjänä tuhat runkosarjan ottelua kokoon miesten jääkiekon SM-liigassa. Hallitseva mestari Lukko viimeisteli kolmannessa erässä kolme osumaa ja voitti 5–4.

Muissa perjantain otteluissa Ilves kuritti kotonaan HPK:ta 6–1, JYP hävisi kotonaan SaiPalle 1–3 ja Sport voitti kotonaan KooKoon 4–3.

Numerolla 1000 pelannut Kuusela keräsi juhlaottelussaan kaksi syöttöpistettä. Samalla hän avasi kauden pistesaldonsa. Lukko sai kamppailuun unelma-alun, sillä Kristian Pospisil ja Linus Nyman veivät raumalaiset 2–0-johtoon alle kahdessa minuutissa.

Toisessa erässä Tappara iski kolme osumaa, joista kahdesta vastasi Tyler Morley. Kolmannessa erässä Lukko tuli väkisin rinnalle ja ohi, kun Julius Mattila, Andrei Hakulinen ja Oliver Suni veivät raumalaiset 5–3-johtoon.

Sport on pelannut hyvän alkukauden ja on sarjataulukossa TPS:n perässä toisena. Sport on voittanut kauden kaikki neljä kotipeliään. Vaasalaiset nousivat päätöserässä ohi, kun Michael Keränen tasoitti ja Olavi Vauhkonen teki voitto-osuman. Keräsen maali tuli kahden ja Vauhkosen osuma yhden miehen ylivoimalla.

Kouvolalaisten Petteri Nikkilä oli mukana hyvässä ja pahassa, sillä hän keräsi pisteet 1+1 ja jäähyminuutteja 2+10.

Vasta kauden neljännen ottelunsa pelannut Ilves nousi sarjataulukossa kolmanneksi. Tamperelaisjoukkueella on kymmenen ja Sportilla 12 pistettä.

Ilveksen konkaritähti Petri Kontiola kohtasi viime kauden seuransa HPK:n, jonka paidassa hän voitti pistepörssin. Kontiola jäi tehopisteittä. Nicholas Baptiste teki Ilvekselle kaksi osumaa ja Lester Lancaster keräsi kolme syöttöpistettä.

HPK:n konkaripuolustaja Arto Laatikainen on näillä näkymin seuraava tuhannen runkosarjapelin mies. Laatikaisella on koossa 989 ottelua. Hän viimeisteli perjantaina HPK:n ainokaisen.

SaiPa hyödynsi kolmannessa erässä JYPin jäähyilyn ja karkasi voittoon. Molemmat päätöserän maalit syntyivät kahden miehen ylivoimalla.