Leijonien Jere Lehtinen vakuuttui TPS:n 23-vuotiaasta ykköspyssystä – "Seuraamme Jukka Jalosen kanssa tarkasti”

Markus Nurmi, 23, loisti TPS:n ykköspyssynä HIFK:ta vastaan.

SM-liigan runkosarja on joukkueille pitkä 60 ottelun rypistys, johon mahtuu väkisin iltoja, jolloin pelaajien on vaikeampi syttyä sataprosenttiseen liekkiin.

Harvemmin vierailu Nordenskiöldinkadun jäähallin kirkkaissa valoissa kuuluu näihin iltoihin.

– ”Nordiksella” on aina hienoa pelata. Täällä on erilaista pelata kuin muualla, joten on erityisen hienoa onnistua täällä, maiskutteli Turun Palloseuran Markus Nurmi, joka upotti torstaina kahdella maalillaan Helsingin IFK:n.

Nurmi, 23, oli myös mukana viime keväänä kaatamassa HIFK:ta välierissä, kun TPS eteni sensaatiomaisesti finaaleihin.

– Viime keväänä näimme mitä se voittaminen vaatii täällä. Olemme ammentaneet paljon viime keväästä tähän kauteen, Nurmi sanoi.

Markus Nurmen taisteluparina tässä HIFK:n Jere Innala.

TPS on aloittanut kauden Jussi Ahokkaan alaisuudessa tuloksekkaasti.

HIFK:n voiton myötä TPS venytti voittoputken kolmeen ja turkulaiset jatkavat sarjan kärjessä.

– Peli on jo tässä vaiheessa kautta aika hyvissä kantimissa. Puolustuspeli on tiivistynyt, mutta meillä on ollut maalinteon tuskaa alkukaudella, Nurmi näki.

TPS:lle kulunut viikko on ollut väkevä. Keskiviikkona TPS kaatoi kotonaan SaiPan 3–1. Kolmen ottelun viikko huipentuu lauantaina, kun TPS kohtaa kotonaan Jukurit.

– Tänään (HIFK:ta vastaan) olimme vähän ottavana osapuolena, mutta osoitimme luonnetta ja tämä oli kova taisteluvoitto joukkueelta, Nurmi sanoi.

Nurmi aloitti kauden Juuso Pärssisen rinnalla kärkiketjussa, mutta tällä hetkellä Pärssinen, 20, on Nashville Predatorsin harjoitusleirillä.

Torstaina Nurmi muodosti toimivan ykkösketjun Jack Rodewaldin ja Filip Sandbergin kanssa.

– Kovia pelureita molemmat. Vähän sama kuin muulla joukkueella eli ketjullamme on maalinteon kanssa ollut tuskaista, mutta muuten yhteispeli on toiminut, sanoi Nurmi, joka on tehnyt seitsemässä ottelussa tehot 3+2.

Nurmi on ottanut isoja kehitysaskelia parin viime vuoden aikana.

Ensimmäisellä täydellä liigakaudellaan 2017–18 Nurmi teki 51 ottelussa tehot 10+11. Seuraava kausi oli vaikea ja tehot putosivat 12 pisteeseen.

Toissa kaudella Nurmi iski 28 pistettä. Viime kaudella Nurmi oli TPS:n kantavia voimia ja viidenneksi paras pistemies tehoilla 18+18=36.

TPS menetti viime kauden neljästä tehokkaimmasta pelaajastaan kolme, kun Josh Kestner, Lauri Pajuniemi ja Ruslan Ishakov vaihtoivat maisemaa.

Nurmi on yksi niistä pelaajista, joiden varaan TPS:n valmennusjohto on laskenut paljon tällä kaudella.

– Tiedostan odotukset, mutta myös itselläni on todella korkeat odotukset tähän kauteen. Haluan ottaa vielä isompaa roolia, sanoi Nurmi.

Markus Nurmi on valmiina kantamaan vastuuta.

Odotusarvoja on myös Leijonien johtoryhmässä. Leijonien GM Jere Lehtinen oli torstaina seuraamassa HIFK:n ja TPS:n välistä ottelua. Lehtinen oli vaikuttunut näkemästään.

– Tämä oli kauden ensimmäinen peli livenä, jonka näin häneltä. Viime kaudesta Markus on saanut lisää jämäkkyyttä ja voimaa pelaamiseensa. Markus liikkuu hyvin ja on kulmissa vahva, Lehtinen sanoi.

– Rooli TPS:ssa on vielä isompi kuin viime kaudella, mutta hän on ottanut haasteen vastaan. Markus kuuluu niihin nuoriin pelaajiin, joita seuraamme tarkasti Jukka Jalosen (Leijonien päävalmentaja) kanssa.

Nurmi nähtiin jo viime kaudella EHT:llä, mutta rooli oli rajallinen. Nyt 192-senttisen ja 80-kiloisen hyökkääjän repussa on enemmän eväitä kansainvälisiin peleihin.

– Pääsin viime vuonna jo pelaamaan muutamia otteluita. Siihen tähtään, että pääsen taas tällä kaudella pelaamaan EHT:llä. Ne ovat kovia tasonmittauksia, ja maajoukkuepaidan päälle vetäminen on aina kunnia-asia, Nurmi sanoi.

HIFK:ssa tarjolla näyttöpaikkoja nuorille

HIFK on kärsinyt heti kauden alussa muutamien avainpelaajien loukkaantumisista – kuinkas muuten.

Viime lauantain Sport-ottelussa riveistä putosi ykköspuolustaja Joonas Lyytinen, joka on sivussa 8–10 viikkoa.

Vaikka ykköspuolustaja puuttuu punaisten alakerrasta jopa yli kaksi kuukautta, HIFK ei ole lähdössä pakkikaupoille.

– Meillä on 11 pakkia, joista kymmenen on terveenä. Moni puolustaja pelasi hyvin treenikaudella. Silloin tuli selväksi, että pelipaikoista on kova kilpailu, kommentoi HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen IS:lle.

Tulevina viikkoina uusille vastuunkantajille on tilausta. Puolustuksesta löytyy muun muassa potentiaaliset Eero Teräväinen, 22, Mico Luoto, 20, ja Otto Salin, 17, jotka eivät ole toistaiseksi liigajäillä saaneet isoa vastuuta.

– Nyt on näytönpaikka monelle tarjolla. Moni nuori pelaaja nosti treenikaudella tasoaan. Jonkun epäonni on toisen onni, Salmelainen sanoi.

HIFK:n riveistä puuttuu edelleen ykkössentterin ruutuun Lukosta hankittu Eetu Koivistoinen, jonka paluu on vain ajan kysymys. Koivistoinen ei ole vielä pystynyt pelaamaan runkosarjan avausviikoilla. Lisäksi vakiohyökkääjistä sivussa ovat edelleen Miro Väänänen ja Otto Karvinen.